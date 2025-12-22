Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026
Τα Νέα της Αγοράς 22 Δεκεμβρίου 2025

Οδηγός γιορτινών δώρων: Συσκευές, παιχνίδια και gadgets για περισσότερη απόλαυση, άνεση και χαρά το 2026

Φέτος τα Χριστούγεννα, αγοράζουμε δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων τoυ Πλαίσιο και στηρίζουμε το σπουδαίο έργο του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος).

Σύνταξη
Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Spotlight

Ένας λόγος που αγαπάμε τόσο πολύ τα Χριστούγεννα είναι γιατί πρόκειται για μία φωτεινή περίοδο που δίνουμε και λαμβάνουμε δώρα από παντού. Από τη Secret Santa παράδοση που μοιραζόμαστε με τους συναδέλφους μας, στο άνοιγμα των γιορτινών πακέτων το πρωί της Πρωτοχρονιάς, όλες αυτές οι αφορμές για ανταλλαγές δώρων «κρύβουν» κάτι πολύ πιο λαμπερό, πιο δυνατό και όμορφο, από το περιεχόμενό τους: Κρύβουν την ανάγκη να μοιράσουμε χαρά και να κάνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων μας πιο διασκεδαστική, εύκολη, δημιουργική, με μία high tech προσθήκη!

Για μία ακόμη χρονιά, λοιπόν, δεν μας κάνει εντύπωση που τα προϊόντα τεχνολογίας έχουν την τιμητική τους στην gift list μας, για αυτό θα επιλέξουμε για τις αγορές μας ένα από τα 27 καταστήματα Πλαίσιο, το www.plaisio.gr ή το τηλεφωνικό τους κέντρο. Μάλιστα, αγοράζοντας δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων, αυτή η κίνηση προσφοράς θα έχει ακόμη περισσότερους παραλήπτες, γιατί μπορεί να μετατραπεί σε ευχές παιδιών που εκπληρώνονται, γίνονται φως και ελπίδα για το αύριο.

Σε κάθε περίπτωση, το Πλαίσιο έχει φροντίσει για τις λεπτομέρειες που αφορούν τις αγορές των γιορτινών δώρων, εμείς θα αναλάβουμε μόνο να βρούμε τα κατάλληλα για κάθε αγαπημένο μας πρόσωπο: με δωρεάν gift wrapping σε όλα τα καταστήματα και άμεση παράδοση με τον τρόπο που μας εξυπηρετεί, σίγουρα θα φτάσουν όλα τα δώρα στην ώρα τους.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσεις μερικές προτάσεις δώρων για κάθε παραλήπτη της λίστας μας, ενώ το Πλαίσιο έχει φροντίσει για τις υπόλοιπες λεπτομέρειες: με δωρεάν gift wrapping σε όλα τα καταστήματα και άμεση παράδοση με τον τρόπο που μας εξυπηρετεί, για να φτάσουν όλα τα δώρα στην ώρα τους.

#1 Δώρα που νοστιμεύουν την καθημερινότητα

Τα Χριστούγεννα είναι η ιδανική αφορμή για να βάλουμε μαγεία στην κουζίνα μας. Μία κουζινομηχανή μπορεί να μετατρέψει τα καθημερινά μαγειρικά πειράματα σε απολαυστικές δημιουργίες, από ζύμες και σούπες μέχρι γλυκά που θα εντυπωσιάσουν και τον πιο απαιτητικό καλεσμένο. Όσο για τους λάτρεις του brunch και του πρωινού, μία καφετιέρα, μια βαφλιέρα ή κρεπιέρα, είναι το κατάλληλο δώρο για να βάλουν λίγη νοστιμιά στο 2026!

Πράγματι, με αυτά τα δώρα, η καθημερινότητα γίνεται πιο γευστική και δημιουργική, όμως για όσους επιθυμούν να κάνουν μία… στροφή προς έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, υπάρχει η επιλογή ενός blender, για δροσερά smoothies, λαχταριστές σάλτσες και σπιτικά snacks.

#2 Δώρα για styling και φροντίδα υψηλών προδιαγραφών

Κι όμως, κάποιες φορές, ακόμη και οι πιο μικρές συσκευές μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Όπως για παράδειγμα ένα multistyler για τα μαλλιά με πολλαπλές κεφαλές, που μετατρέπει το καθημερινό styling σε… παιχνιδάκι.

Βέβαια, αν έχουμε ένα πρόσωπο στη gift list μας που προτιμά την κομψότητα ενός αυστηρού sleek clean look, τότε μία ισιωτική μαλλιών που επιτυγχάνει γρήγορη θέρμανση και διαθέτει λεία κεραμική επιφάνεια, είναι το εργαλείο για να απολαμβάνει καθημερινά λαμπερά, ολόισια μαλλιά σε χρόνο ντε-τέ, χωρίς να αγχώνεται για το αν επιβαρύνει την υγεία της τρίχας.

Για μία ακόμη πιο ολοκληρωμένη εμπειρία grooming, υπάρχει πάντα και η επιλογή μίας ξυριστικής μηχανής με εργονομικό σχεδιασμό και ανθεκτικές λεπίδες. Είναι ένα πρακτικό και χρήσιμο δώρο, καθώς κάνει τη φροντίδα του προσώπου εύκολη και το τριμάρισμα είναι πάντα «στην πένα».

#3 Δώρα για άπαιχτους gamers και λάτρεις της τεχνολογίας

Για όσους έχουν μετατρέψει την αιχμή της τεχνολογίας σε… προέκταση του εαυτού τους, το σωστό gadget είναι κάτι παραπάνω από ένα καλό δώρο. Είναι η προσθήκη που μπορεί να κάνει level up σε όλα όσα απολαμβάνουν, τη μουσική, τα games, το content creation, τις προπονήσεις τους στο γυμναστήριο.

Ένα smartphone με υψηλές επιδόσεις γίνεται το απόλυτο εργαλείο για multitasking, gaming και καθημερινή επικοινωνία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη μέσα στην ημέρα. Την εμπειρία έρχονται να συμπληρώσουν τα ακουστικά, που χαρίζουν καθαρό ήχο και απόλυτη συγκέντρωση, είτε μιλάμε για playlists, podcasts ή άπαιχτα gaming sessions.

Επίσης, ένα smartwatch κρατά τα πάντα υπό έλεγχο: ειδοποιήσεις, φυσική δραστηριότητα και καθημερινή οργάνωση, φέρνει όλα τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας στον καρπό μας. Και φυσικά, για τους φανατικούς gamers, οι κονσόλες και τα games μετατρέπουν κάθε παιχνίδι σε μία εμπειρία απόλαυσης, είτε solo είτε με την παρέα.

#4 Δώρα που φέρνουν κοντά μικρά και μεγάλα παιδιά

Τα Χριστούγεννα είναι συνώνυμα με το παιχνίδι, το γέλιο και τις στιγμές που φέρνουν την οικογένεια κοντά. Και όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα δώρα που απευθύνονται στα μικρότερα μέλη της οικογένειας, έχουν ξεχωριστή θέση στη χριστουγεννιάτικη gift list, αλλά και στη λίστα του Άγιου Βασίλη.

Ένα επιτραπέζιο παιχνίδι για παιδιά είναι ιδανικό για να καλλιεργήσει τη φαντασία, τη συνεργασία και τη δημιουργική σκέψη των μικρών μας, ενώ ένα επιτραπέζιο για μικρούς και μεγάλους, είναι η προσθήκη κάτω από το δέντρο που θα μετατρέψει κάθε απόγευμα ή σπιτική βραδιά σε μία διασκεδαστική αφορμή για bonding και οικογενειακές στιγμές στο σαλόνι.

Στην ίδια φιλοσοφία, τα LEGO παραμένουν διαχρονικά μία κορυφαία επιλογή δώρου, καθώς συνδυάζουν παιχνίδι και μάθηση, βοηθώντας τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες μέσα από την κατασκευή και τη δημιουργία. Και για τους μικρούς… gadgetάκηδες, ένα παιδικό tablet προσφέρει ψυχαγωγία και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, συστήνοντας στα παιδιά τον συναρπαστικό κόσμο της τεχνολογίας με ασφάλεια και γονικό έλεγχο.

#5 Δώρα για τον Secret Santa συνάδελφό σου

Το καθιερωμένο Secret Santa στο γραφείο είναι ίσως η πιο fun και tricky ανταλλαγή δώρων των γιορτών. Οι περισσότεροι από εμάς, αναζητούμε κάτι που να είναι πρακτικό, έξυπνο και να δείχνει πως βάλαμε σκέψη για την επιλογή, όμως χωρίς να ξεφύγουμε από το budget που έχει ορίσει η ομάδα. Στην προκειμένη, ένα πρακτικό παγούρι είναι πάντα μια safe επιλογή, ιδανική για το γραφείο, το γυμναστήριο ή τις καθημερινές μετακινήσεις, ενώ τα αρωματικά κεριά χώρου φέρνουν μια cozy, γιορτινή αίσθηση. Για πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, οι πιο fun κάλτσες προσθέτουν χρώμα και χιούμορ σε κάθε outfit, ενώ τα θεματικά διακοσμητικά είναι μία μικρή έκπληξη για όσους αγαπούν το λίγο πιο quirky στιλ ή απλά είναι φανατικοί με τον μαγικό κόσμο του Harry Potter.

Σε κάθε περίπτωση, όσο όμορφο κι αν είναι το δώρο που επιλέγουμε, η πραγματική του αξία κρύβεται στο συναίσθημα που μεταδίδει. Φέτος, το Πλαίσιο κάνει αυτό το συναίσθημα ακόμη πιο δυνατό, μέσα από τη συνεργασία του με το Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), στηρίζοντας έμπρακτα την εκπλήρωση των ευχών δύο παιδιών που δίνουν τη δική τους γενναία μάχη.

Επιλέγοντας δώρα από την αποκλειστική συλλογή προϊόντων, μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς στην προσπάθεια αυτή. Για να χαρίσουμε λίγο φως, ελπίδα σε παιδιά 3 έως 17 ετών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γιατί όταν μία ευχή εκπληρώνεται, αλλάζει κάτι βαθιά και τα παιδιά, αλλά και για όλους εμάς.

Ακίνητα
Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

Στεγαστική κρίση: Πρόσθετα μέτρα ζητά η ΤτΕ – Ανάχωμα στην άνοδο των τιμών

Vita.gr
Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ιατρικό breakthrough: Ο νέος ιικός «διακόπτης» που στοχεύει τα ανθεκτικά βακτήρια

Ηλεκτρισμός
Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

Ρευματοκλοπές: Στα 450 εκατ. ευρώ ετησίως το κόστος

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Βασίλης Σπίνος: «Με νέα "πράσινη" ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

Βασίλης Σπίνος: «Με νέα “πράσινη” ταυτότητα, εξελισσόμαστε σε ένα πλήρες ψηφιακό σούπερ μάρκετ που προσφέρει φρεσκάδα, ποικιλία και προσιτές τιμές»

Το Wolt Market επαναπροσδιορίζει τα εβδομαδιαία ψώνια προσφέροντας μια σύγχρονη και αυθεντική εμπειρία αγορών που καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών και στηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα.

Σύνταξη
ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά
Τα Νέα της Αγοράς 22.12.25

ΔΕΗ Xmas West Park: η δική μας γιορτινή γειτονιά

Μία ανοιχτή γιορτή για όλους από τη ΔΕΗ με πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, διαδραστικά παιχνίδια και μεγάλη κλήρωση για ένα premium πακέτο τεχνολογίας ΔΕΗ Fiber αξίας 5.000 ευρώ

Σύνταξη
Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά

Η Betsson παρουσιάζει το 1ο επεισόδιο της νέας σειράς προσωπικών συνεντεύξεων “Betsson Talks: Όταν οι Παίκτες Μιλούν Αληθινά”, ανοίγοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για τις αθέατες πλευρές του επαγγελματικού αθλητισμού.

Σύνταξη
Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Από τα δάση μέχρι τις πόλεις: Η Huawei ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ελλάδας απέναντι στις σύγχρονες κρίσεις

Συνδυάζοντας τεχνογνωσία, καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και στρατηγικές συνεργασίες, το πρόγραμμα της Huawei TECH4ALL μας δείχνει τον δρόμο προς ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον.

Σύνταξη
Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!
Τα Νέα της Αγοράς 19.12.25

Στον δρόμο προς ένα βιώσιμο μέλλον, οι Μπλε Κάδοι και οι Μπλε Κώδωνες είναι οι καθημερινοί μας σύμμαχοι!

Η Ανακύκλωση Συσκευασιών δεν είναι απλώς μια συνήθεια – είναι μια πράξη ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, τις μελλοντικές γενιές και τον ίδιο μας τον εαυτό.

Σύνταξη
Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία
Μέτρα και σταθμά 22.12.25

Η ΕΕ κόβει τη ρωσική ενέργεια – Αλλά η Γαλλία θα παράξει πυρηνικά καύσιμα στη Γερμανία με ρωσική εταιρεία

Η ρωσική εταιρεία θα παράσχει τα εξαρτήματα για τα πυρηνικά καύσιμα. Η Γερμανία θα αποφασίσει σύντομα για το σχέδιο, που στηρίζουν Παρίσι και Βερολίνο παρά τις ανησυχίες για κατασκοπεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ολυμπιακός: Mendi-Christmas to all!
On Field 22.12.25

Mendi-Christmas to all!

Το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων σε όλους όσους αγαπούν τον δαφνοστεφανωμένο έφηβο

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα
Επικίνδυνη τάση 22.12.25

Απεταξάμην Pride – Σοκαριστική πτώση 92% στη στήριξη των εταιρειών προς τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα

Εκτενής ανάλυση του The Guardian αποκαλύπτει ότι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικοί όμιλοι σε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ μειώνουν δραματικά τη δημόσια στήριξή τους προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, οδηγώντας σε μια πρωτοφανή εξαφάνιση της ορατότητας του Pride από τη δημόσια σφαίρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)
Ποδόσφαιρο 22.12.25

Ο διεθνής Τύπος αποθεώνει τον Ελ Κααμπί για το ασύλληπτο «ψαλιδάκι» με το Μαρόκο! (vid)

Αντικείμενο συζήτησης σε ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό πλανήτη έγινε το θεαματικό γκολ που σημείωσε με «ψαλιδάκι» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα. Τι γράφει ο διεθνής Τύπος.

Σύνταξη
Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες
Ιεροσυλία; 22.12.25

Not For Sale: Αυτό είναι το πρώτο «φρέσκο» -αλλά όχι καινούργιο- τραγούδι των Queen εδώ και τρεις δεκαετίες

Τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του Made in Heaven, του τελευταίου άλμπουμ των Queen και μοναδικού μετά τον θάνατο του Φρέντι Μέρκιουρι, το συγκρότημα ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει ένα ανέκδοτο τραγούδι. Αλλά δεν είναι καινούργιο...

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κικίλιας: Προς υλοποίηση έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών – «Έμπρακτη ενίσχυση ασφάλειας»
Σε Χανιά και Λευκάδα 22.12.25

Έργα 26 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών - «Έμπρακτη ενίσχυση της ασφάλειας» λέει ο Κικίλιας

«Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τον στρατηγικό μας σχεδιασμό» αναφέρει ο υπ. Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας - Οι παρεμβάσεις δίνουν έμφαση στην ασφαλή λειτουργία των λιμένων

Σύνταξη
«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών
Έκτη αίσθηση 22.12.25

«Βρέθηκε», έπειτα από δεκαετίες αναζήτησης, η βιολογική πυξίδα των πτηνών

Έχει περάσει ένας αιώνας από τότε οι επιστήμονες άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάποια ζώα προσανατολίζονται με βάση το μαγνητικό πεδίο της Γης. Όμως η βιολογική πυξίδα των πτηνών βρέθηκε μόλις τώρα,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»
Διάκριση 22.12.25

Ποιος δήμος της χώρας ανακηρύχθηκε «Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026»

Δήμαρχος Θέρμης: «Θα εργαστούμε ώστε η Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026 να αφήσει ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, ενισχύοντας τη συμμετοχή, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ένταξη και τη νεανική επιχειρηματικότητα»

Σύνταξη
Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη
Για πρώτη φορά 22.12.25

Πώς οι δασμοί έκλεψαν τον Άγιο Βασίλη

Αν υπάρχει ένας κλάδος που δείχνει πώς το παγκόσμιο εμπόριο έχει αλλάξει με τρόπους που δεν αρέσουν στον Τραμπ, αυτός είναι τα παιχνίδια. Και οι δασμοί που επέβαλε το αποδεικνύουν.

Σύνταξη
Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών
Πολιτική Γραμματεία 22.12.25

Μίνι ανασχηματισμός στους γενικούς γραμματείς λόγω εκλογών

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι οι αλλαγές στις θέσεις γενικών γραμματέων υπουργείων ανακοινώνονται λόγω της επικείμενης υποψηφιότητας κάποιων στις εθνικές εκλογές, ενώ άλλοι αποχωρούν λόγω αντικατάστασης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη – Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα
Ανισότητες 22.12.25

Συνταξιούχοι πολλών ταχυτήτων στην Ευρώπη - Πολύ κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ η Ελλάδα

Χάσμα εισοδήματος δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Eurostat - Το υψηλότερο ποσό που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι στην Ευρώπη είναι υπερδεκαπλάσιο του χαμηλότερου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου
Ζητούνται λύσεις 22.12.25

«Εντυπωσιακή γήρανση του πληθυσμού και φυγή των νέων» – Κραυγή αγωνίας ορεινών δήμων στο Μαξίμου

Το δίκτυο ορεινών δήμων «Πίνδος» επισκέφτηκε τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό Αθ. Κοντογεώργη στο Μαξίμου, όπου κατατέθηκαν τροπολογίες και προτάσεις για το ΕΠΑ 2026–2030.

Σύνταξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία – Τρεις συλλήψεις
Διενεργείται προανάκριση 22.12.25

Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Μεσσηνία και Αρκαδία - Τρεις συλλήψεις

Τα παράνομα έσοδα από τις εγκληματικές δραστηριότητες των μελών φτάνουν τις 200.000 ευρώ - Το κύκλωμα φαίνεται να είχε ξεκινήσει τη δράση του τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2025

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

