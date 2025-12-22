Η Betsson παρουσιάζει το νέο YouTube show «Τα Ταλέντα»
Ανακαλύπτουμε τα πιο ξεχωριστά ταλέντα της πόλης!
Η Betsson ανεβαίνει στην καλλιτεχνική σκηνή με το ολοκαίνουργιο της YouTube show «Τα Ταλέντα», μια φρέσκια παραγωγή που δίνει βήμα στη δημιουργικότητα, το πάθος και τη μοναδικότητα των ανθρώπων της πόλης. Από μουσικούς και χορευτές, μέχρι και street artists – κάθε επεισόδιο υπόσχεται εκπλήξεις, αυθεντικότητα και πολύ… ταλέντο!
Την παρουσίαση αναλαμβάνει ο Konilo, ένας από τους πιο αγαπητούς και δημοφιλείς YouTubers στην Ελλάδα, γνωστός για το χιούμορ, την αμεσότητά του και τη μοναδική του ενέργεια. Με τον δικό του τρόπο, θα καθοδηγήσει τους διαγωνιζόμενους μέσα από Live ακροάσεις γεμάτες γέλιο, συναίσθημα και απρόβλεπτες στιγμές.
Στο πλευρό του, μια ξεχωριστή ομάδα κριτών από διαφορετικούς κόσμους:
• FY – ένα από τους επιτυχημένους εκπροσώπους της ελληνικής μουσικής σκηνής, που φέρνει ρυθμό, λάμψη και αυθεντικότητα στο panel.
• Μαριγκόνα – fashion icon με έντονη παρουσία στα γήπεδα, που προσθέτει στυλ και δυναμισμό.
• Hacky – δημιουργικός YouTuber, γνωστός για τις απρόβλεπτες ιδέες του και την εκρηκτική του ενέργεια.
• ITSONLYSKILLZ – content creator με πάθος και αυθεντική σύνδεση με το κοινό του.
Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό μπροστά στους κριτές, διεκδικώντας τα 3 “ΝΑΙ” που θα τους οδηγήσουν στην επόμενη φάση. Όσοι δεν τα καταφέρουν, αποχωρούν -εκτός αν το κοινό έχει διαφορετική άποψη!
Η ψήφος του κοινού μέσω likes και comments στα reels θα παίξει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων.
Το «Τα Ταλέντα» της Betsson είναι κάτι παραπάνω από ένα διαγωνιστικό show – είναι μια γιορτή δημιουργίας, πάθους και έκφρασης.
Δείτε το πρώτο επεισόδιο της εκπομπής στο YouTube κανάλι της Betsson.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ |
