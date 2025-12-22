Μεγαλόπολη: Είχαν ρημάξει το Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ – Έκλεβαν εξοπλισμό και καλώδια προκαλώντας φθορές 400.000 ευρώ
Συμμορία 10 ατόμων είχαν διαπράξει τουλάχιστον 25 κλοπές μέσα σε ένα χρόνο στο Λιγνιτικό Κέντρο της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη
Εξιχνιάστηκαν, ύστερα από μεθοδική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 25 περιπτώσεις κλοπών και 1 απόπειρα κλοπής, σε περιοχή της Αρκαδίας.
Για τις υποθέσεις αυτές, κατηγορούνται 10 ημεδαποί, ηλικίας από 18 έως 48 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για εγκληματική συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, παροχή συνδρομής σε τέλεση διακεκριμένων κλοπών καθώς και για τα όπλα.
25 κλοπές σε ένα χρόνο
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο της μεθοδικής και εμπεριστατωμένης αστυνομικής διερεύνησης που διεξήχθη από τους ανωτέρω αστυνομικούς, εξακριβώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι, κατά το χρονικό διάστημα από τον μήνα Ιούνιο του έτους 2024 έως και την 13.05.2025, ενεργώντας από κοινού διέπραξαν συνολικά -25- περιπτώσεις κλοπής και -1- απόπειρα αυτών, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου ΔΕΗ Μεγαλόπολης.
Κατά τις κλοπές αφαιρούσαν εξοπλισμό και καλώδια ηλεκτροδότησης προκαλώντας συνολική ζημία που ξεπερνά το χρηματικό ποσό των 400.000 ευρώ, ενώ οι κλοπές στη πλειονότητά τους διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, χωρίς να έχουν καταγγελθεί σε οποιαδήποτε Αστυνομική Αρχή.
Πώς δρούσε η σπείρα
Πιο συγκεκριμένα οι δράστες δρούσαν αποκλειστικά τις βραδινές ώρες και εισέρχονταν εντός των εγκαταστάσεων με οχήματα από αφύλακτες υπαίθριες διαβάσεις και στη συνέχεια αφού προκαλούσαν φθορές σε συστήματα συναγερμών αφαιρούσαν τμήματα εξοπλισμού, με φυσικό επακόλουθο την προσωρινή ή μακροπρόθεσμη παύση της λειτουργίας των κοινής ωφέλειας εγκαταστάσεων της Λιγνιτικής μονάδας.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο συνεχίζονται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.
