Η Πόρτο ανακοίνωσε τον Τιάγκο Σίλβα

Η Πόρτο φαίνεται πως έχει κάνει… συνήθεια τις ανακοινώσεις που κανείς δεν περιμένει. Μετά την καλοκαιρινή έκπληξη του Λουκ ντε Γιονγκ, ο πορτογαλικός σύλλογος αιφνιδίασε ξανά, ανακοινώνοντας λίγες ημέρες πριν ανοίξει η χειμερινή αγορά την απόκτηση του Τιάγκο Σίλβα. Ο εμβληματικός Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός επιστρέφει στο «Ντραγκάο» ως ελεύθερος, μετά τη λήξη του συμβολαίου του με την Φλουμινένσε.

Στα 41 του χρόνια, ο Τιάγκο Σίλβα είχε γνωστοποιήσει στις αρχές της εβδομάδας ότι δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο έληγε στις 31 Δεκεμβρίου. Από εκείνη τη στιγμή, οι φήμες για επιστροφή στην Ευρώπη φούντωσαν, κυρίως λόγω της οικογένειάς του που παραμένει εγκατεστημένη στο Λονδίνο από τα χρόνια του στην Τσέλσι. Το όνομά του συνδέθηκε με ομάδες της Premier League, αλλά και με τη Μίλαν, όπου αγωνίστηκε από το 2009 έως το 2012 υπό τον Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Κι όμως, αθόρυβα και αποτελεσματικά, η Πόρτο κινήθηκε στο παρασκήνιο και έκλεισε τη συμφωνία μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο.

Η επιστροφή έχει έντονο συμβολισμό. Ο Τιάγκο Σίλβα γυρίζει στον πρώτο ευρωπαϊκό σταθμό της καριέρας του. Τον Ιανουάριο του 2005 είχε μετακομίσει από τη Ζουβεντούδε στην Πόρτο έναντι 2,5 εκατ. ευρώ, όμως έξι μήνες αργότερα αποχώρησε για τη Ντινάμο Κιέβου χωρίς να προλάβει να καταγράψει επίσημη συμμετοχή. Περισσότερα από είκοσι χρόνια μετά, επιστρέφει ώριμος, γεμάτος παραστάσεις και τίτλους, για να κλείσει έναν κύκλο που τότε έμεινε ανολοκλήρωτος.

Αγωνιστικά, ο ρόλος του είναι ξεκάθαρος: να προσθέσει εμπειρία, καθοδήγηση και «βαρύτητα» σε μια άμυνα που αναζητούσε ηγέτη μετά την αποχώρηση του Πέπε. Θα πλαισιώσει τους νεότερους στόπερ του ρόστερ, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς εντός και εκτός γηπέδου. Για τον ίδιο, η πρόκληση έχει και εθνικό αποτύπωμα: όπως έχει δηλώσει πρόσφατα στο France Football, θέλει να αποδείξει στον Κάρλο Αντσελότι ότι παραμένει σε επίπεδο Εθνική Βραζιλίας, με στόχο μια τελευταία μεγάλη διοργάνωση.

Η Πόρτο ποντάρει στην εμπειρία, την πειθαρχία και την ποδοσφαιρική ευφυΐα ενός παίκτη που έχει ζήσει τα πάντα στο κορυφαίο επίπεδο. Και ο Τιάγκο Σίλβα βρίσκει το ιδανικό σκηνικό για έναν επίλογο με νόημα: εκεί όπου ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι, επιστρέφει για να το ολοκληρώσει, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη.