«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού.

«Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% πιο ακριβό σε σχέση με το περσινό και 70% πιο ακριβό από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2020… Αυτή είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη σε ότι αφορά την «αύξηση» διαθέσιμου εισοδήματος: Όσα λίγα, σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα, δίνει από τη μία τσέπη, τα παίρνει από την άλλη με την ακρίβεια στο πολλαπλάσιο.

Στη στεγαστική πολιτική η αποτυχία του είναι ομολογημένη από τον ίδιο. Όταν εξαγγέλλεις ξανά και ξανά μέτρα για έναν κλάδο της οικονομίας αυτό σημαίνει ότι απέτυχαν τα προηγούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιδοτεί την ακρίβεια, γιατί αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό, γιατί θεωρεί ότι οι απλοί ενοικιαστές μισθωτοί ή συνταξιούχοι μπορούν σε μια ελεύθερη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες του real estate να ρυθμίσουν την αγορά», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Και συνεχίζει με «ένα μήνυμα για τους αγρότες: Από τα έντεκα θέματα που έθιξε ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη του ανασκόπηση ιεράρχησε τα αγροτικά στη δέκατη θέση, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος έκανε ότι μπορούσε και στο εξής εκείνοι έχουν ευθύνη που ταλαιπωρούν την κοινωνία. Προς τι η έκκληση για διάλογο τότε; Να η απόδειξη του κοινωνικού αυτοματισμού, να η απόδειξη της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη. Δε ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης να στήνει στο μήνυμα του πριν τις γιορτές επιχειρήματα κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα δήθεν στους αγρότες και άλλους επαγγελματικούς κλάδους;».

«Ο κυνισμός και η αλαζονεία του προκειμένου να μην αλλάξει τον πυρήνα της αποτυχημένης λογικής του δεν πείθει κανέναν πια. Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.