Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 11:43
Ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο λόγω μπλακ άουτ νότια της Σκύρου
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Εβραϊκός αντισιωνισμός
Language & Books 21 Δεκεμβρίου 2025 | 13:00

Εβραϊκός αντισιωνισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υπενθυμίζει ότι ο αντισιωνισμός ήταν τμήμα της κουλτούρας της αμερικανικής εβραϊκής Αρστεράς

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Spotlight

Στις 28 Οκτωβρίου 2023 λίγο μετά την έναρξη της γενοκτονικής πολεμικής επιχείρησης του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, πλήθος άνθρωποι πλημμύρισαν τον Grand Central Station στη Νέα Υόρκη σε μια εντυπωσιακή καθιστική διαμαρτυρία. Φορούσαν μπλούζες που έγγραφαν “Jews Say Ceasefire Now” («Οι Εβραίοι λένε: κατάπαυση πυρός τώρα»). Συντονισμένη από την οργάνωση Jewish Voices for Peace (Εβραϊκές φωνές υπέρ της ειρήνης), η δράση ερχόταν σε αντίθεση με τη ρητορική της ισραηλινής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία οι αδυσώπητοι βομβαρδισμοί στη Γάζα εξέφραζαν την απάντηση του Εβραϊσμού σε μια θανάσιμη αντισημιτική απειλή. Στα χρόνια που ακολούθησαν τέτοιες κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, με συμβολικό αποκορύφωμα την σημαντική παρουσία Εβραίων φοιτητών στα encampments, τις κατασκηνώσεις διαμαρτυρίας στα πανεπιστήμια κατά των πολεμικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα αλλά και της υποστήριξής του από την αμερικανική κυβέρνηση και αμερικανικούς ακαδημαϊκούς φορείς. Τέτοια φαινόμενα ερμηνεύτηκαν ως μεταστροφή του αμερικανικού Εβραϊσμού, από την ένθερμη υποστήριξη στο Ισραήλ προς μια τοποθέτηση επικριτική, με έμφαση στην απομάκρυνση της αμερικανοεβραϊκής νεολαίας από κλασικές σιωνιστικές τοποθετήσεις. Παρότι, αυτή η εικόνα μιας μεταστροφής σίγουρα έχει βάση, εντούτοις θα ήταν λάθος να πούμε ότι αυτή η αμφισβήτηση του σιωνιστικού εθνικού και πολιτικού προγράμματος – του πυρήνα της νομιμοποιητικής ιδεολογίας του κράτους του Ισραήλ – είναι ένα πρόσφατο φαινόμενο, καθώς ο αντισιωνισμός υπήρξε για καιρό ένα ισχυρό ρεύμα μεταξύ του αμερικανικού και όχι μόνο Εβραϊσμού.

Η απροθυμία να ταυτιστεί η εβραϊκότητα με το σιωνιστικό πολιτικό και εθνικό σχέδιο και τις πολιτικές του κράτους του Ισραήλ καταγράφηκε με διάφορους τρόπους πριν και μετά το 1948. Το ίδιο ισχύει και για μια ιδιαίτερη εβραϊκή παράδοση ρήξης με εβραϊκές παραδόσεις. Ο Ισαάκ Ντόιτσερ είχε μιλήσει ήδη στη δεκαετία του 1950 για τη φιγούρα του «μη εβραϊκού Εβραίου» που εκπροσωπείται από τον Σπινόζα ή τον Μαρξ, ενώ προσπαθώντας να στοχαστεί τι κάνει κάποιον Εβραίο είχε γράψει: «Η θρησκεία; Είμαι ένας άθεος. Ο εβραϊκός εθνικισμός; Είμαι ένας διεθνιστής. Επομένως, με καμία έννοια δεν είναι Εβραίος. Είμαι, ωστόσο, Εβραίος στη βάση της απροϋπόθετης αλληλεγγύης με αυτόν που καταδιώκεται και αυτόν που υφίστανται εξόντωση». Οι πολιτικές παραδόσεις μέσα στον αμερικανικό Εβραϊσμό που δεν ταυτίζονται με τον σιωνισμό έχουν μεγάλο βάθος και έχουν να κάνουν και με την ιστορία της Αμερικανικής Αριστεράς. Με αυτή ακριβώς την αντισιωνιστική παράδοση της αμερικανικής εβραϊκής Αριστεράς, ασχολείται το βιβλίο του αναπληρωτή καθηγητή στο Indiana University South Bend Μπέντζαμιν Μπάλθασερ Citizens of the Whole World. Anti-Zionism and the Cultures of the American Jewish Left («Πολίτες ολόκληρου του κόσμου. Ο αντισιωνισμός και οι κουλτούρες της αμερικανικής εβραϊκής Αριστεράς»), που κυκλοφόρησε φέτος από τις εκδόσεις Verso.

Προϊόν αρχειακής έρευνας και συνεντεύξεων, το βιβλίο του Μπάλθασερ επιδιώκει να δείξει ότι υπήρξε μια περίοδος στην αμερικανική ιστορία όπου οι αντισιωνιστικές τοποθετήσεις ήταν τμήμα της πολιτικής ταυτότητας μεγάλου μέρους της αμερικανικής εβραϊκής Αριστεράς, που άλλωστε ήταν συχνά ραχοκοκαλιά των περισσότερων σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών ρευμάτων στις ΗΠΑ, στις δεκαετίες του 1930 και του 1940. Δείχνει πώς η στράτευση στην Αριστερά και αυτό που οριζόταν ως «προοδευτικές εβραϊκές αξίες» παρουσιαζόταν εντός του κομμουνιστικού κόμματος ως η εναλλακτική και απέναντι στον «αφομοιωτισμό» (assimilationism) και τον «αντιδραστικό εθνικισμό» (δηλαδή τον σιωνισμό). Μάλιστα, σε εκείνη την περίοδο η κριτική στον σιωνισμό, εντός κομμουνιστικών και τροτσκιστικών οργανώσεων παρουσιαζόταν ως αντι-ιμπεριαλιστική και αντιαποικιοκρατική τοποθέτηση, κάτι που εξηγεί και την υποστήριξη που έδειχναν οι αριστερές εβραϊκές οργανώσεις και στο κίνημα των Μαύρων, στοιχείο ακόμη πιο έντονο στη δεκαετία του 1960. Ο Μπάλθασερ εντοπίζει το ίδιο νήμα ενός εβραϊκού αντισιωνισμού μεταξύ των ριζοσπαστών Εβραίων που πλαισιώνουν τις οργανώσεις της αμερικανικής ριζοσπαστικής Αριστεράς στη δεκαετία του 1960, διαμαρτύρονται για τον πόλεμο στο Βιετνάμ, υποστηρίζουν τα κινήματα των μαύρων, συμπεριλαμβανομένων των Μαύρων Πανθήρων, και σταδιακά εκφράζουν αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους, σε πείσμα της διάχυτης εικόνας ότι μετά τον «Πόλεμο των Έξι Ημερών» το 1967 υπήρξε καθολική συστράτευση του αμερικανικού Εβραϊσμού με το κράτος του Ισραήλ. Γι’ αυτήν τη γενιά Αμερικανών ριζοσπαστών Εβραίων ήταν ακριβώς η μνήμη του Ολοκαυτώματος και η ανάγκη να μην επαναληφθεί οπουδήποτε, που επέβαλε την αλληλεγγύη στο Βιετνάμ και στην Παλαιστίνη.

Ο Μπάλθασερ συνδέει το σχήμα του Ντόιτσερ για τον «μη εβραϊκό Εβραίο», με το στοχασμό άλλων συγγραφέων που αναμετρήθηκαν με την εβραϊκή ταυτότητά τους όπως του Ντανιέλ Μπενσαΐντ, που χρησιμοποίησε τη φιγούρα των «μαράνο», των προσήλυτων στον καθολικισμό Εβραίων της Ιβηρικής χερσονήσου, που όμως διατήρησαν μια «κρυφή» εβραϊκή ταυτότητα, ως παράδειγμα μιας διαλεκτικής διασπορικής ταυτότητας που τείνει όχι προς τον εθνικισμό αλλά προς ένα διεθνισμό της αλληλεγγύης.

Ο Μπάλθασερ εξετάζει πώς στη δεκαετία του 1970 θα είναι οι mainstream εβραϊκές οργανώσεις αυτές που θα αρχίσουν να στοχοποιούν τον αριστερό εβραϊκό αντισιωνισμό ως μορφή «νέου αντισημιτισμού» – ρητορική ενεργή και στις μέρες μας – ενώ θα υπάρξει και μια μερική ρήξη μιας προηγούμενης αλληλεγγύης με το μαύρο κίνημα, όταν φιλελεύθερες εβραϊκές οργανώσεις θα τοποθετηθούν κατά ορισμένων «θετικών διακρίσεων» (affirmative action). Όμως, την ίδια περίοδο θα υπάρξουν και στη δεκαετία του 1970 και μετά αριστερές εβραϊκές οργανώσεις που θα αντιμετωπίσουν τη διασπορική εβραϊκή ταυτότητα πέρα από τα στενά όρια του σιωνισμού και της ταύτισης με το κράτος του Ισραήλ, ξαναπιάνοντας ένα νήμα που πηγαίνει πίσω σε παραδόσεις όπως της Bund, που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη επαναστατική οργάνωση στην Ανατολική Ευρώπη και η οποία αντιπάλεψε τα τσαρικά πογκρόμ υπερασπιζόμενη την εβραϊκή ταυτότητα, σε ρήξη, όμως, με τον σιωνιστικό εθνικισμό. Αυτό για τον Μπάλθασερ υπογραμμίζει την διαρκή ανάγκη για μια διασπορική ταυτότητα, σε αντιδιαστολή με έναν εθνικισμό που μπορεί να γίνει ακόμη και γενοκτονικός, μια διασπορική ταυτότητα στην οποία αναφέρονται όσες επιλέγουν να «ζουν με έναν λαό, ανάμεσα σε πολλούς λαούς, όμως χωρίς μια χώρα που να την αποκαλούν πατρίδα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

Σούπερ μάρκετ: Ο πόλεμος για την πίτα του 1,5 δισ. των Χριστουγέννων  

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Απώλεια βάρους: 4 λάθη στο πρωινό που την «σαμποτάρουν» μετά τα 40

Economy
Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

Δημόσιο Χρέος: Γιατί «κατεβάζει» την παραγωγικότητα στην Ελλάδα [γραφήματα]

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Books
Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος
Κλασικό έργο 19.12.25

Μπάρτλμπι, ο αρχετυπικός ανυπάκουος

Μια νέα έκδοση της κλασικής νουβέλας του Χέρμαν Μέλβιλ, αναδεικνύει τη διάσταση της ανυπακοής στο έργο.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Αριστοτέλης και Μαρξ
Ηθική και κριτική 18.12.25

Αριστοτέλης και Μαρξ

Ένα πρόσφατο βιβλίο επιστρέφει στο ερώτημα εάν μπορούμε να βρούμε μια ηθική θεωρία στον Μαρξ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
To άσυλο και οι ιστορίες του
Διαρκής βαναυσότητα 14.12.25

To άσυλο και οι ιστορίες του

Ένα πρόσφατο βιβλίο μιλά για το πώς υπονομεύεται το δικαίωμα στο άσυλο και τις εμπειρίες των ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ερέβους επίκληση: για τη νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη
Μαγική γλώσσα 12.12.25

Ερέβους επίκληση

Μόλις κυκλοφόρησε η νέα ποιητική συλλογή του Διονυσίου Καλιντέρη με τίτλο ΗΔΗ ΤΑΧΥ από τις εκδόσεις Sestina

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη
Αλγόριθμοι και κοινωνία 06.12.25

Κοινωνική έρευνα και Τεχνητή Νοημοσύνη

Ένα πρόσφατο βιβλίο εξετάζει τα ερμηνευτικά, ηθικά και δεοντολογικά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η ποιοτική κοινωνική έρευνα στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis
Books 04.12.25

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου στην εμβληματική αίθουσα «Γεώργιος Καράντζας» της ΕΣΗΕΑ η παρουσίαση του τόμου Μυθογένεση, Διασυστηματικότητα, Τελετουργία: Μελέτες προς τιμήν του Demetrios Yatromanolakis

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών
Res Publica 27.11.25

Προκόπιος Παυλόπουλος: πώς το Ρωμαϊκό Δίκαιο βοηθά να κατανοήσουμε την κρίση των σύγχρονων δημοκρατιών

Η νέα μελέτη που συνέγραψε ο πρώην ΠτΔ και Ακαδημαϊκός κ. Προκόπιος Παυλοπούλος για την ιστορική πορεία του Ρωμαϊκού Δικαίου και για την σημασία του στην κατανόηση της σύγχρονης κρίσης της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πάτρα: Συνελήφθη για απάτες μέλος συμμορίας – Λεία άνω των 120.000 ευρώ – Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο
Στην Πάτρα 21.12.25

Συνελήφθη για τηλεφωνικές απάτες μέλος συμμορίας - Άνω των 120.000 ευρώ η λεία - Ενεχυροδανειστήρια στο κόλπο

Η συλληφθείσα κατηγορείται για συμμετοχή σε τηλεφωνικές απάτες στην Πάτρα, τετελεσμένες και σε απόπειρα - Δικογραφία και εις βάρος ιδιοκτητών ενεχυροδανειστηρίων για διάθεση προϊόντων εγκλήματος

Σύνταξη
ΗΠΑ: Τρομακτικό βίντεο – Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους
ΗΠΑ 21.12.25

Τρομακτικό βίντεο - Ριπές ανέμων ανατρέπουν νταλίκες σε αυτοκινητόδρομους

Οι Μετεωρολογικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει ευρείες προειδοποιήσεις για ισχυρούς ανέμους, ενώ καλούν τους οδηγούς να αποφεύγουν μη αναγκαία ταξίδια υπό τέτοιες ακραίες συνθήκες.

Σύνταξη
Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σεισμική αλλαγή στο αφρικανικό ποδόσφαιρο: Το CAN ανά τετραετία και νέα Λίγκα των Εθνών

Η απόφαση του Πατρίς Μοτσεπέ επαναπροσδιορίζει το ημερολόγιο της ηπείρου, αλλάζει τις ισορροπίες με την Ευρώπη και ανοίγει μια νέα εποχή για τις εθνικές ομάδες της Αφρικής

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αγρότες: Κλείνουν αύριο τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά – Συνεχίζουν το άνοιγμα διοδίων
Agro-in 21.12.25

Με τρακτέρ αύριο στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες - Συνεχίζουν το άνοιγμα των διοδίων

Οι αγρότες με καθημερινές συνελεύσεις καθορίζουν τα επόμενα βήματα ενόψει εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση - Παράλληλα συνεχίζεται το άνοιγμα των διοδίων ώστε οι εκδρομείς των Χριστουγέννων να μετακινηθούν ελεύθερα

Σύνταξη
Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σέντρα στο Κόπα Άφρικα: Το Μαρόκο του Ελ Κααμπί κάνει πρεμιέρα κόντρα στις Κομόρες

Το Κόπα Άφρικα ξεκινάει σήμερα Κυριακή (21/12), με το Μαρόκο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αντιμετωπίζει τις Κομόρες και να ευελπιστεί σε κατάκτηση του τροπαίου στην έδρα του

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
Μπάσκετ 21.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

LIVE: Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών
«Η ηρωίδα μου» 21.12.25

«Ο πιο γενναίος άνθρωπος που γνώρισα ποτέ»: Πέθανε η αδελφή του Τζορτζ Κλούνεϊ, Αντέλια Ζάιντλερ, σε ηλικία 65 ετών

Την απώλεια της αδελφής του, Αντέλιας «Άντα» Ζάιντλερ, θρηνεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Η 65χρονη έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, με τον ηθοποιό να τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα» και «τον πιο γενναίο άνθρωπο που γνώρισε ποτέ»

Σύνταξη
Κρήτη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στην Κρήτη 21.12.25

Στο νοσοκομείο δύο ανήλικα αγόρια λόγω κατανάλωσης αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Για τα δύο περιστατικά κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικα παιδιά στην Κρήτη έχουν συλληφθεί από την Αστυνομία η 53χρονη υπεύθυνη του μπαρ στο Ηράκλειο και ο 48χρονος επιχειρηματίας στα Χανιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν
ΠΑΣΟΚ 21.12.25

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί σε δύο Ελλάδες – Οι λίγοι καλοπερνούν, οι πολλοί αγκομαχούν

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 21.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια, ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της ΝΔ

Σφοδρά πυρά στον πρωθυπουργό εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Όσο κι αν προσπαθεί να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…», τονίζει

Σύνταξη
Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ
«Τι άλλο συγκαλύπτεται;» 21.12.25

Αφαιρέθηκαν χωρίς εξήγηση φωτογραφίες από τα αρχεία Έπσταϊν – ανάμεσά τους και εικόνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Δεκαέξι φωτογραφίες αποσύρθηκαν αθόρυβα από την ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ με αρχεία για τον καταδικασμένο σε σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις και ερωτήματα για τη διαφάνεια

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς ο φόβος αλλάζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων
Διεθνής Οικονομία 21.12.25

«Αν δεν θέλει τα γράμματα ας μάθει μια τέχνη» - Πώς να προστατεύσετε την εργασία σας από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι νέοι υπό τον φόβο της Τεχνητής Νοημοσύνης επενδύουν λιγότερο στο πανεπιστήμιο και ενδιαφέρονται περισσότερο για εξειδικευμένα επαγγέλματα

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Μητσοτάκης: Φουλ του… κοινωνικού αυτοματισμού για τους αγρότες – «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»
Κυριακάτικη ανάρτηση 21.12.25

Φουλ του... κοινωνικού αυτοματισμού από Μητσοτάκη για τους αγρότες - «Ανοιχτοί σε διάλογο αλλά όχι στο παράλογο»

Για μια ακόμη φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προέβη σε συκοφάντηση του αγώνα των αγροτών, προσδοκώντας εναγωνίως να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό - Πέταξε ξανά στους παραγωγούς το μπαλάκι του διαλόγου και άφησε αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»
Ποδόσφαιρο 21.12.25

Σάο Πάουλο: Διακοπή συνεργασίας με γιατρό μετά από καταγγελία για παράτυπη χρήση «στυλό αδυνατίσματος»

Φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν από παίκτες της Σάο Πάουλο δεν προέρχονταν από προμηθευτή εγκεκριμένο από την Anvisa – τι ακριβώς συνέβη και πώς απαντά ο σύλλογος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων – Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν
Ακίνητα 21.12.25

Νέος «ΕΝΦΙΑ» για ιδιοκτήτες ακινήτων - Ποιοι επιβαρύνονται, πότε και πόσο θα κληθούν να πληρώσουν

Ο καινούργιος μίνι δημοτικός ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα προβλέπεται στον νέο «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης» - Επιβάλλεται με συντελεστή επί της αξίας και το ύψος του θα καθορίζεται από τα δημοτικά συμβούλια

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο