19.12.2025 | 16:07
Στο κόκκινο οι δρόμοι - Συμφόρηση σε Κηφισό, Κατεχάκη, Κηφισίας και κέντρο της Αθήνας
Πώς να κρατήσεις το σπίτι σου ζεστό τον χειμώνα
Plus 19 Δεκεμβρίου 2025 | 16:42

Πώς να κρατήσεις το σπίτι σου ζεστό τον χειμώνα

Έξυπνες λύσεις θέρμανσης, αφύγρανσης και άνεσης για να δημιουργήσεις το απόλυτο ζεστό και cozy σπίτι όλο τον χειμώνα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο χειμώνας – ειδικά τα τελευταία χρόνια – μπορεί να είναι απρόβλεπτος: άλλες μέρες είναι γεμάτες ήλιο, ενώ άλλες η υγρασία μπορεί να σου «τρυπάει» τα κόκαλα. Για να κρατήσεις το σπίτι σου πραγματικά ζεστό και άνετο, δεν χρειάζεται μόνο θέρμανση — χρειάζεται σωστός συνδυασμός συσκευών, υφασμάτων και έξυπνων λύσεων.

Για να σε βοηθήσουμε, διαμορφώσαμε ένα πρακτικό οδηγό με όλα όσα θα χρειαστείς για να δημιουργήσεις το απόλυτο cozy περιβάλλον.

Πες αντίο στην υγρασία — ο αφυγραντήρας είναι ο καλύτερος σύμμαχος

Η υγρασία κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο κρύο απ’ όσο είναι και κατά πάσα πιθανότητα το έχεις ήδη παρατηρήσει. Ένας καλός αφυγραντήρας, όπως ο Inventor Comfort με ιονιστή 10L ή ο Singer SDHM12L Smart Ion 12L, μειώνει τα επίπεδα υγρασίας, ζεσταίνει την ατμόσφαιρα και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση της θέρμανσης.

Το αποτέλεσμα; Λιγότερη ψύχρα, καλύτερη ατμόσφαιρα και περισσότερη άνεση.

Θέρμανση που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου

Δεν είναι απαραίτητο να ζεστάνεις όλο το σπίτι – μόνο τους χώρους που χρησιμοποιείς. Εάν όμως, θέλεις σταθερή θερμοκρασία τότε τα κλιματιστικά inverter είναι η καλύτερη επιλγοή. Τα inverter μοντέλα, όπως το Tesla 12.000 BTU ή το Toyotomi Ora 12.000 BTU, προσφέρουν οικονομική και αποδοτική θέρμανση, ιδανική για καθημερινή χρήση.

Εναλλακτικά, σόμπες και θερμαντικά προσφέρουν άμεση ζεστασιά στον χώρο που βρίσκεσαι. Η σόμπα χαλαζία Kumtel 2200W δίνει άμεση θερμότητα, ιδανική για το σαλόνι, το Xiaomi Fan Heater Tower 2000W ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα τον χώρο, ο θερμοπομπός De’Longhi 2000W είναι ιδανικός για το υπνοδωμάτιο, προσφέροντας συνεχή θέρμανση με χαμηλή κατανάλωση ενώ για το μπάνιο, το Izzy F10 2000W προσφέρει ασφάλεια και άμεση απόδοση.

Ζεστασιά στο κρεβάτι — εκεί που μετράει περισσότερο

Τίποτα δεν συγκρίνεται με το να μπαίνεις σε ένα ζεστό κρεβάτι τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Για να φτιάξεις την πιο χαλαρωτική ατμόσφαιρα, το TNS διπλό ηλεκτρικό υπόστρωμα είναι η κατάλληλη επιλογή, καθώς κρατά το κρεβάτι ζεστό πριν καν ξαπλώσεις, μειώνοντας την ανάγκη για υπερβολική θέρμανση στο δωμάτιο.

Φυσικά, και το πάπλωμα παίζει το ρόλο του. Το Lino Home Colcha υπέρδιπλο προσφέρει ελαφριά αλλά αποτελεσματική μόνωση, ιδανική για ήπιες νύχτες ενώ το Saray Home QLM-008 δίνει πιο «γεμάτη» ζεστασιά, ιδανικό για όσους θέλουν να νιώθουν άνεση και χαλάρωση από την πρώτη στιγμή που ξαπλώνουν.

Για την χαλάρωση στο σαλόνι, θα χρειαστείς κουβέρτες που «αγκαλιάζουν το σώμα. Η Huggle fleece king size είναι ιδανική για καναπέ αλλά και για κρεβάτι ενώ η Sherpa, ανάγλυφη και υπέρδιπλη, προσφέρει βελούδινη υφή και εξαιρετική μόνωση.

Οι μικρές κινήσεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σπίτι

Μην ξεχνάς:

  • Κλείσε χαραμάδες σε πόρτες και παράθυρα.
  • Χρησιμοποίησε χοντρές κουρτίνες για να διατηρήσεις τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω.
  • Άφησε τον ήλιο να μπει στο σπίτι τις ηλιόλουστες μέρες.
  • «Ντύσε» το σπίτι με χαλιά – θα ανανεωθείς και θα παραμείνεις ζεστός.

