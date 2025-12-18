Το Πλαίσιο και το KIDOT μοίρασαν έμπνευση, χαμόγελα και χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε δομές της Θεσσαλονίκης
Το Πλαίσιο, σε συνεργασία με το KIDOT, χάρισαν έμπνευση, χαμόγελα και πολλές χριστουγεννιάτικες εκπλήξεις σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας δράσης με επίκεντρο τη δημιουργικότητα, την προσφορά και το μοίρασμα.
Η συνεργασία ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, με αφορμή τη διοργάνωση του KIDOT Festival 7 στη Θεσσαλονίκη, όπου το Πλαίσιο συμμετείχε ως υποστηρικτής στη θεματική γωνιά «KIDOT Dreamland powered by Πλαίσιο». Στο πλαίσιο αυτής, δημιουργήθηκε ένας χώρος με 12 υπερμεγέθεις καμβάδες, προσφέροντας στα παιδιά την ελευθερία να αποτυπώσουν τον δικό τους ονειρικό κόσμο μέσα από την τέχνη, την ελεύθερη έκφραση και τη συνεργασία.
Τελικός στόχος της δράσης ήταν οι καμβάδες αυτοί να αποτελέσουν μια προσφορά αγάπης προς παιδιά που το έχουν ανάγκη.
Έτσι, την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, με αφορμή και την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού, πραγματοποιήθηκε το «μοίρασμα» των καμβάδων σε δομές της Θεσσαλονίκης. Η εθελοντική ομάδα του Πλαισίου, «Πλάι σου», μαζί με τον αγαπημένο content creator Fipster και την ομάδα του KIDOT, επισκέφθηκαν το Κέντρο Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ» και το Παιδικό Χωριό SOS Πλαγιαρίου, στήνοντας μια γιορτή γεμάτη αγάπη, χαρά και δημιουργία.
Με «αρχηγούς» τον Άγιο Βασίλη και τον διάσημο Δήμαρχο του KIDOT Festival, τα παιδιά ζωγράφισαν, συμμετείχαν σε χριστουγεννιάτικα παιχνίδια και χορούς και μοιράστηκαν πολύτιμα μηνύματα αγάπης και αλληλεγγύης.
Στο τέλος της δράσης, το Πλαίσιο προσέφερε δωράκια στα παιδιά, καθώς και προϊόντα στις δομές, θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά και να βρεθεί, για ακόμη μία φορά, πλάι σε όσους το έχουν ανάγκη.
