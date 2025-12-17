newspaper
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 07:00
Εξάωρη στάση εργασίας την Τετάρτη στα λεωφορεία – Ποιες ώρες θα μείνουν ακινητοποιημένα
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πόλεμος στο Σουδάν: Περισσότεροι από 100 άμαχοι σκοτώθηκαν από drones στο Κορντοφάν μέσα στον Δεκέμβριο
Κόσμος 17 Δεκεμβρίου 2025 | 11:16

Πόλεμος στο Σουδάν: Περισσότεροι από 100 άμαχοι σκοτώθηκαν από drones στο Κορντοφάν μέσα στον Δεκέμβριο

Οι μάχες στο Σουδάν εντείνονται καθώς η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει με την έξαρση της χολέρας και τους μαζικούς εκτοπισμούς

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Τουλάχιστον 104 πολίτες έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones στην περιοχή Κορντοφάν του Σουδάν, καθώς οι μάχες μεταξύ αντίπαλων στρατιωτικών φατριών έφτασαν σε νέα θανατηφόρα ύψη στον βίαιο εμφύλιο πόλεμο που βρίσκεται στο τρίτο έτος του.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει την κεντρική περιοχή από τις αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή, μετά την κατάληψη μιας σημαντικής στρατιωτικής βάσης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Μπαμπνούσα, μετά από μια εβδομάδα έντονων συγκρούσεων.

Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει κατακλύσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, που ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω της επιδημίας χολέρας και δάγκειου πυρετού, καθώς οι κύριες συγκρούσεις μετατοπίζονται από το Νταρφούρ στα δυτικά προς την τεράστια κεντρική περιοχή του Κορντοφάν.

Η πιο θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε σε ένα νηπιαγωγείο και ένα νοσοκομείο στο Καλόγκι, στο Νότιο Κορντοφάν, όπου σκοτώθηκαν 89 άτομα, μεταξύ των οποίων 43 παιδιά και οκτώ γυναίκες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βόλκερ Τερκ, δήλωσε ότι «ανησυχεί για την περαιτέρω ένταση των εχθροπραξιών» και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Έξι Μπαγκλαντέζοι ειρηνευτές που υπηρετούσαν στην αποστολή του ΟΗΕ σκοτώθηκαν όταν drones χτύπησαν τη βάση τους στο Καντούγκλι, πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, στις 13 Δεκεμβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «φρικτές επιθέσεις με drones», σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον ειρηνευτών «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Μια μέρα αργότερα, το στρατιωτικό νοσοκομείο Ντίλινγκ δέχτηκε πυρά, με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν να αναφέρει εννέα νεκρούς και 17 τραυματίες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «συστηματική στοχοποίηση υγειονομικών ιδρυμάτων».

Οι κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν (SAF) κατηγόρησαν την RSF για τις επιθέσεις, αν και η παραστρατιωτική ομάδα δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες.

Αύξηση των επιδημιών

Η βία έχει προκαλέσει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες πέραν του άμεσου αριθμού των θυμάτων. Ο υπουργός Υγείας του Βόρειου Κορντοφάν, Ιμάν Μάλικ, ανέφερε ότι η πολιτεία έχει καταγράψει 13.609 κρούσματα χολέρας και 730 κρούσματα δάγκειου πυρετού, με το 30% των υγειονομικών εγκαταστάσεων να μην λειτουργούν πλέον λόγω της σύγκρουσης.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Βόρειο Κορντοφάν, ενώ πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι σε πολιορκημένες πόλεις, όπως το Καντούγκλι και το Ντίλινγκ.

Στο γειτονικό Χέγκλιγκ, το οποίο κατέλαβε η RSF πριν το παραδώσει στον στρατό του Νότιου Σουδάν στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας με τον στρατό, σχεδόν 2.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

Η επέκταση του πολέμου

Οι μάχες στο Κορντοφάν αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση της σύγκρουσης μετά την κατάληψη του Ελ-Φασέρ, του τελευταίου προπυργίου του στρατού στο Νταρφούρ, από την RSF τον Οκτώβριο.

Ερευνητές του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale διαπίστωσαν σε μια νέα έκθεση ότι η RSF σκότωσε πολίτες που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη και στη συνέχεια άρχισε συστηματικά να καταστρέφει τα αποδεικτικά στοιχεία θάβοντας, καίγοντας και απομακρύνοντας τα πτώματα.

Η κλιμάκωση έρχεται σε μια στιγμή που έχουν ξαναρχίσει οι διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Ο αρχηγός της SAF, Αμπντέλ Φατάζ αλ Μπουρχάν, συναντήθηκε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σάλμαν στις 15 Δεκεμβρίου, εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Την επόμενη μέρα, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ απέρριψαν από κοινού «οποιαδήποτε προσπάθεια διαίρεσης του Σουδάν» και ζήτησαν μια συνολική κατάπαυση του πυρός.

Το Σουδάν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας έκτακτης ανάγκης της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει σκοτώσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, αν και οι οργανώσεις αρωγής πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλότερος.

Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε αυτό που ο ΟΗΕ αποκαλεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

Allwyn – ΟΠΑΠ: Η αλλαγή που επιταχύνει την ένωση – Όλα τα βήματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων
Βία και αστάθεια 17.12.25

Εκλογές στην Ονδούρα: Τουλάχιστον 8 τραυματίες σε διαδήλωση για την ανακοίνωστη των αποτελεσμάτων

Η πρόεδρος στην Ονδούρα Σιόμαρα Κάστρο δηλώνει ότι η απόπειρα πραξικοπήματος είχε ως στόχο να «καταστρέψει τη συνταγματική και δημοκρατική τάξη» της κυβέρνησής της

Σύνταξη
Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι
Αυστραλία 17.12.25

Η αστυνομία απήγγειλε 59 κατηγορίες σε βάρος του επιζώντος δράστη για το μακελειό του Μποντάι

Η φονική επίθεση στην παραλία Μποντάι στο Σίδνεϊ διεπράχθη από πατέρα και γιο, με τον πατέρα να σκοτώνεται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και τον γιο να επιβιώνει τραυματισμένος.

Σύνταξη
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ
Με πρόσχημα την τρομοκρατία 17.12.25

Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Επικίνδυνη κλιμάκωση, μετά τον πλήρη αποκλεισμό των πετρελαϊκών μεταφορών που διέταξε ο Τραμπ

Αποκλεισμός πετρελαιοφόρων, στρατιωτική περικύκλωση και νέες απειλές: Ο Τραμπ κλιμακώνει την ένταση με τη Βενεζουέλα - «Παράλογη και γκροτέσκα απειλή» απαντά το Καράκας

Σύνταξη
Ουκρανία: Εγγυήσεις ασφαλείας στα πρότυπα του Αρθρου 5 του ΝΑΤΟ οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο
Τεράστιοι κίνδυνοι 17.12.25

Εγγυήσεις ασφαλείας βάσει του Αρθρου 5 οδηγούν σε παγκόσμιο πόλεμο

Ο Τραμπ πρέπει να σκεφτεί τις εγγυήσεις ασφαλείας που προσφέρθηκαν στην Ουκρανία, κατά τη συνάντηση του Βερολίνου, καθώς κανένα αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο και πιο επικίνδυνο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ επεκτείνει την απαγόρευση εισόδου στους Παλαιστίνιους και σε πολίτες άλλων επτά χωρών
Απαγόρευση εισόδου 17.12.25

Ο Τραμπ κλείνει την πόρτα των ΗΠΑ στους Παλαιστίνιους

Απαγόρευση ή επιβολή περαιτέρω περιορισμών στην έλευση αλλοδαπών προβλέπει η διακήρυξη που υπέγραψε ο Τραμπ και κλείνει την είσοδο στις ΗΠΑ για τους Παλαιστίνιους και πολίτες άλλων επτά χωρών.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Αλλες λύσεις» ζητά η Ιταλία αντί της χρήσης των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων
Αντόνιο Ταγιάνι 17.12.25

Ιταλία: Ζητά «άλλες λύσεις» αντί για τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

«Αν το Δικαστήριο της ΕΕ δώσει δίκιο στη Ρωσία, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα χρήματα και να υποστούμε και μια πολιτική ήττα», δηλώνει ο Ταγιάνι σχετικά με την υπόθεση χρήσης των ρωσικών στοιχείων.

Σύνταξη
Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «τρομοκρατική οργάνωση» το καθεστώς της Βενεζουέλας και διατάσσει ναυτικό… αποκλεισμό
Κατάσταση πολιορκίας 17.12.25

Τραμπ: Διατάσσει «ναυτικό» αποκλεισμό της Βενεζουέλας στο όνομα της... τρομοκρατίας

Παίζοντας το χαρτί της τρομοκρατίας, ο Ντόναλντ Τραμπ διατάσσει τον «πλήρη και απόλυτο αποκλεισμό» όλων των τάνκερ που υπόκεινται σε κυρώσεις και κινούνται προς και από τη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν
Ανθρωποκυνηγητό 17.12.25

ΗΠΑ: Οι αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τον δράστη της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

O δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν διαφεύγει για ακόμα μια ημέρα της σύλληψης, ενώ οι αρχές εξετάζουν 200 αξιόπιστες πληροφορίες και ελέγχουν κάμερες ακόμα και από Tesla.

Σύνταξη
Ουκρανία: Εκρήξεις στο Κίεβο ύστερα από προειδοποίηση για επιδρομή drones
Ουκρανία 17.12.25

Εκρήξεις στο Κίεβο

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο έπειτα από προειδοποίηση για επιδρομή drones ενώ ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας ζήτησε από τους κατοίκους να πάνε στα καταφύγια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπστάϊν» – Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις
Συνέντευξη στο Vanity Fair 17.12.25

«Έχει την προσωπικότητα αλκοολικού», «είναι στο αρχείο Έπσταϊν» - Η προσωπάρχης του Τραμπ σε διφορούμενες δηλώσεις

H επικεφαλής του προσωπικού του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς, παραδέχεται, μεταξύ άλλων, σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Vanity Fair ότι ο πρόεδρος βρίσκεται στο «αρχείο Έπσταϊν» προσθέτοντας «ήταν «νέοι, ανύπαντροι πλέιμποϊ κι έκαναν παρέα».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα
Συνάντηση με Τασούλα 17.12.25

Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

Ο κ. Μητσοτάκης, εντείνει την προσπάθεια να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός προσδοκώντας σε άρση των μπλόκων πριν τα Χριστούγεννα. Υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις των αγροτών «θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας» και πέταξε ξανά το μπαλάκι του διαλόγου.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;
ΟΠΕΚΕΠΕ 17.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ – Εξεταστική: Γιατί δεν δίνουν τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των δεσμευμένων ΑΦΜ;

Εάν δεν αποσταλούν τα συμπληρωματικά στοιχεία μέχρι τη Δευτέρα 22/12, «σημαίνει ότι ο μηχανισμός που οδήγησε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο σκάνδαλο εξακολουθεί να δρα ανενόχλητος», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός
Πολιτική 17.12.25

ΣΥΡΙΖΑ για το μπάχαλο με τις πληρωμές αγροτών: Άλλο ένα φιάσκο, άλλος ένας εμπαιγμός

«Και δεν κατέβαλαν στους αγρότες τις ενισχύσεις που δικαιούνται και τους δέσμευσαν χρήματα για εισφορές στον ΕΛΓΑ» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία οργισμένη ανακοίνωση κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη
Euroleague 17.12.25

Ο Παναθηναϊκός και ο Κέντρικ Ναν κατέγραψαν ιστορικές επιδόσεις στην Πόλη

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε εμφάνιση επιπέδου… Final Four Euroleague στην Πόλη. Το ίδιο και ο Ναν με επιδόσεις-ρεκόρ που σημειώθηκαν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους

Σύνταξη
Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League
Ποδόσφαιρο 17.12.25

Bόσνιος elite διαιτητής στο ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός – Όλοι οι ορισμοί στην 15η αγωνιστική της Super League

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 15ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League – Ο Elite Πελίτο στο ντέρμπι της Τούμπας, ο Φωτιάς στο ΑΕΚ – ΟΦΗ, ο Ευαγγέλου στο Ολυμπιακός – Κηφισιά

Σύνταξη
Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται
Πολιτική Γραμματεία 17.12.25

Τσουκαλάς για το αλαλούμ με ΕΛΓΑ: Ο ορισμός του επιτελικού μπάχαλου – Ο εμπαιγμός στους αγρότες συνεχίζεται

«Η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης των δήθεν άριστων έχει χτυπήσει κόκκινο» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, αναφερόμενος στο φιάσκο με τον ΕΛΓΑ ο οποίος προχώρησε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών.

Σύνταξη
Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;
Δεοντολογία 17.12.25

Τι είναι αυτό που χάσαμε στην υπόθεση Έπσταϊν;

Ο αμερικανικός νόμος επιτρέπει κάτι που οι δημοσιογραφικοί κώδικες δεοντολογίας αποθαρρύνουν: Να πέσει φως στα θύματα των κακοποιητών της υπόθεσης Έπσταϊν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες
Ουπς 17.12.25

Η Μαντόνα αφαιρεί τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι, από τις πρόσφατες οικογενειακές φωτογραφίες

Η Μαντόνα παρευρέθηκε στην έκθεση του γιου της, Ρόκο, στη Νέα Υόρκη και πόζαρε για μια κοινή φωτογραφία με τον πρώην σύζυγό της, Γκάρι Ρίτσι - τον οποίο φυσικά, «έκοψε» από τις λήψεις της βραδιάς.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
17 Δεκεμβρίου 1939: Ο «Ναύαρχος Γκραφ Σπέε» πέφτει στην καλοστημένη παγίδα των Βρετανών
Η παραπλάνηση στον πόλεμο 17.12.25

Η ναυμαχία του Ρίβερ Πλέιτ: Ο καταλυτικός ρόλος των fake news στην αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι κατασκευασμένες πληροφορίες των Βρετανών διοχετεύτηκαν με πειστικό τρόπο μέσω διπλωματικών τεχνασμάτων και παραπλανητικών σημάτων

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ολυμπιακός: Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» και το 15-0 της Βαλένθια (vids)
Euroleague 17.12.25

Το τρίλεπτο «μπλακ άουτ» του Ολυμπιακού και το 15-0 της Βαλένθια (vids)

Η Βαλένθια έφυγε με το διπλό και από το ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός είχε στα χέρια του 7 λεπτά πριν το τέλος – Το νέο «μπλακ άουτ» και το τρίλεπτο που έφερε τούμπα το ματς για τις νυχτερίδες!

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»
Agro-in 17.12.25

Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Οι αγρότες έχοντας στο πλευρό τους την πλειοψηφία της κοινωνίας, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, ενώ αύριο το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα προσέλθουν ή όχι σε διάλογο με την κυβέρνηση - Σημειώνουν πάντως πως τα τρακτέρ θα παραμείνουν στους δρόμους

Σύνταξη
Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…
Euroleague 17.12.25

Τι απάντησε ο Μπαρτζώκας σε ερώτηση για τον Λαρεντζάκη…

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Βαλένθια, τονίζοντας πως η ομάδα του δεν ξέχασε να παίζει μπάσκετ και ότι είναι στο χέρι της να γυρίσει την κατάσταση – Τι είπε για την απενεργοποίηση Λαρεντζάκη

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο