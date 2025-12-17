Πόλεμος στο Σουδάν: Περισσότεροι από 100 άμαχοι σκοτώθηκαν από drones στο Κορντοφάν μέσα στον Δεκέμβριο

Τουλάχιστον 104 πολίτες έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις με drones στην περιοχή Κορντοφάν του Σουδάν, καθώς οι μάχες μεταξύ αντίπαλων στρατιωτικών φατριών έφτασαν σε νέα θανατηφόρα ύψη στον βίαιο εμφύλιο πόλεμο που βρίσκεται στο τρίτο έτος του.

Οι επιθέσεις έχουν πλήξει την κεντρική περιοχή από τις αρχές Δεκεμβρίου, μέχρι και την Παρασκευή, μετά την κατάληψη μιας σημαντικής στρατιωτικής βάσης από τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) στο Μπαμπνούσα, μετά από μια εβδομάδα έντονων συγκρούσεων.

Η κλιμάκωση έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων και έχει κατακλύσει τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, που ήδη βρίσκονται υπό πίεση λόγω της επιδημίας χολέρας και δάγκειου πυρετού, καθώς οι κύριες συγκρούσεις μετατοπίζονται από το Νταρφούρ στα δυτικά προς την τεράστια κεντρική περιοχή του Κορντοφάν.

Η πιο θανατηφόρα επίθεση καταγράφηκε σε ένα νηπιαγωγείο και ένα νοσοκομείο στο Καλόγκι, στο Νότιο Κορντοφάν, όπου σκοτώθηκαν 89 άτομα, μεταξύ των οποίων 43 παιδιά και οκτώ γυναίκες, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βόλκερ Τερκ, δήλωσε ότι «ανησυχεί για την περαιτέρω ένταση των εχθροπραξιών» και προειδοποίησε ότι οι επιθέσεις εναντίον ιατρικών εγκαταστάσεων παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Έξι Μπαγκλαντέζοι ειρηνευτές που υπηρετούσαν στην αποστολή του ΟΗΕ σκοτώθηκαν όταν drones χτύπησαν τη βάση τους στο Καντούγκλι, πρωτεύουσα του Νότιου Κορντοφάν, στις 13 Δεκεμβρίου.

The United Nations Interim Security Force for Abyei (UNISFA) evacuated killed and wounded peacekeepers to the Abyei region on Sunday, following a deadly drone strike on its facilities in Kadugli, the capital of South Kordofan State.https://t.co/4QRvDKHoUg pic.twitter.com/5AFv0iUEgD — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) December 14, 2025

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «φρικτές επιθέσεις με drones», σημειώνοντας ότι οι επιθέσεις εναντίον ειρηνευτών «ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Μια μέρα αργότερα, το στρατιωτικό νοσοκομείο Ντίλινγκ δέχτηκε πυρά, με το Δίκτυο Γιατρών του Σουδάν να αναφέρει εννέα νεκρούς και 17 τραυματίες, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «συστηματική στοχοποίηση υγειονομικών ιδρυμάτων».

Οι κυβερνητικές ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν (SAF) κατηγόρησαν την RSF για τις επιθέσεις, αν και η παραστρατιωτική ομάδα δεν έχει απαντήσει στις κατηγορίες.

Αύξηση των επιδημιών

Η βία έχει προκαλέσει σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες πέραν του άμεσου αριθμού των θυμάτων. Ο υπουργός Υγείας του Βόρειου Κορντοφάν, Ιμάν Μάλικ, ανέφερε ότι η πολιτεία έχει καταγράψει 13.609 κρούσματα χολέρας και 730 κρούσματα δάγκειου πυρετού, με το 30% των υγειονομικών εγκαταστάσεων να μην λειτουργούν πλέον λόγω της σύγκρουσης.

Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει το Βόρειο Κορντοφάν, ενώ πολίτες παραμένουν παγιδευμένοι σε πολιορκημένες πόλεις, όπως το Καντούγκλι και το Ντίλινγκ.

Στο γειτονικό Χέγκλιγκ, το οποίο κατέλαβε η RSF πριν το παραδώσει στον στρατό του Νότιου Σουδάν στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας με τον στρατό, σχεδόν 2.000 άνθρωποι εκτοπίστηκαν στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

.@WHO is supporting @FMOH_SUDAN in an ongoing 10-day house-to-house cholera vaccination campaign in Abujebiha locality of S. Kordofan State, targeting 314,876 persons.

With other interventions, #vaccines are effective in slowing #cholera transmission & stopping outbreaks.#Sudan pic.twitter.com/FKnkGP4n1U — WHO Sudan (@whosudan) December 15, 2025

Η επέκταση του πολέμου

Οι μάχες στο Κορντοφάν αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επέκταση της σύγκρουσης μετά την κατάληψη του Ελ-Φασέρ, του τελευταίου προπυργίου του στρατού στο Νταρφούρ, από την RSF τον Οκτώβριο.

Ερευνητές του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικής Έρευνας (HRL) της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Yale διαπίστωσαν σε μια νέα έκθεση ότι η RSF σκότωσε πολίτες που προσπαθούσαν να εγκαταλείψουν την πόλη και στη συνέχεια άρχισε συστηματικά να καταστρέφει τα αποδεικτικά στοιχεία θάβοντας, καίγοντας και απομακρύνοντας τα πτώματα.

Η κλιμάκωση έρχεται σε μια στιγμή που έχουν ξαναρχίσει οι διεθνείς προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης.

Why doesn’t the media talk about Sudan? Sudan is bleeding. At least 400,000 people were KILLED in Sudan. Sudan’s war has set off the world’s largest crisis, as the fighting continues to devastate lives and livelihoods. pic.twitter.com/8QYvtiutjf — Mohamad Safa (@mhdksafa) December 8, 2025

Ο αρχηγός της SAF, Αμπντέλ Φατάζ αλ Μπουρχάν, συναντήθηκε με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σάλμαν στις 15 Δεκεμβρίου, εκφράζοντας την προθυμία του να συνεργαστεί με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ για την επίτευξη ειρήνης.

Την επόμενη μέρα, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ απέρριψαν από κοινού «οποιαδήποτε προσπάθεια διαίρεσης του Σουδάν» και ζήτησαν μια συνολική κατάπαυση του πυρός.

Το Σουδάν βρίσκεται στην κορυφή της λίστας έκτακτης ανάγκης της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023, έχει σκοτώσει περισσότερους από 40.000 ανθρώπους σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, αν και οι οργανώσεις αρωγής πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων είναι πολύ υψηλότερος.

Περισσότεροι από 14 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε αυτό που ο ΟΗΕ αποκαλεί τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο.