Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Την έντονη δυσαρέσκειά του σχετικά με την πρόθεση του δημοσιογράφου Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη», εξέφρασε ο σύλλογος αλληλεγγύης στα θύματα τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και του «Ως Εδώ».

Σε σχετική ανακοίνωση, οι συγγενείς των θυμάτων και η πρόεδρος του συλλόγου Αλεξία Μπακογιάννη εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στη δημόσια προβολή των δραστών, επισημαίνοντας ότι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους μέσω της βίας και δηλώνουν ότι απέσυραν κάθε δική τους συμμετοχή, απορρίπτοντας οποιαδήποτε εξίσωση θυτών και θυμάτων.

Τονίζουν ότι ο Κουφοντίνας παραμένει αμετανόητος και ότι η προβολή του ενισχύει την τρομοκρατική ιδεολογία, ενώ σημειώνουν πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης του ντοκιμαντέρ μέσω ΕΚΚΟΜΕΔ, δεν συνιστά λογοκρισία, αλλά άρνηση κρατικής στήριξης στην προβολή της τρομοκρατία.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε ‘αγόραζε’ με αίμα»

Ως συγγενείς θυμάτων τρομοκρατίας, Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ», πληροφορηθήκαμε πρόσφατα, ότι στη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και πτώση», ο κύριος Αλέξης Παπαχελάς θα έπαιρνε και συνέντευξη από τον κατά συρροή δολοφόνο Δημήτρη Κουφοντίνα στην πρώτη του τηλεοπτική παρουσία μετά από δεκαετίες, αλλά και από άλλους τρομοκράτες. Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε.

Απευθυνόμενοι γραπτώς στον κύριο Παπαχελά σε ανύποπτο χρόνο και μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας, όχι προφανώς στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ του οποίου την δημοσιογραφική έρευνα δεν αμφισβητούμε, αλλά στο ενδεχόμενο να δοθεί βήμα στους τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, οι οποίοι επί δεκαετίες επέβαλαν τη φωνή τους στον δημόσιο λόγο με το αίμα των ανθρώπων μας. Των πατεράδων, των γιών, των συζύγων και των αδερφών μας. Ταυτόχρονα αποσύραμε εμφατικά οποιαδήποτε συμμετοχή μας σε αυτό μέσω συνεντεύξεων, παλιών και νέων αλλά και πλάνων δικών μας, αλλά και το συγγενών μας, αρνούμενοι να συμμετάσχουμε σε ένα άτυπο διάλογο εξίσωσης θυτών και θυμάτων.

Θυμίζουμε πως ο καταδικασμένος δολοφόνος Δημήτρης Κουφοντίνας, με κάθε ευκαιρία που του δίνεται, δηλώνει ότι είναι αμετανόητος για τις πράξεις του, κηρύσσοντας αφενός το μίσος του για τα θύματά του και τους «ιδεολογικούς» αντιπάλους του, και αφετέρου διαμορφώνοντας ένα δήθεν ιδεολογικό υπόβαθρο που δικαιολογεί τη συνέχιση της τρομοκρατικής δράσης από δυνητικούς μιμητές και οπαδούς του.

Και ως επιστέγασμα μάθαμε ότι το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ θα χρηματοδοτείτο από το ΕΚΚΟΜΕΔ, δηλαδή, οι δολοφόνοι θα μας ξανα-έλεγαν πώς και γιατί σκότωσαν τους δικούς μας ανθρώπους, αλλά αυτή τη φορά με χρήματα του κράτους, δηλαδή με χρήματα των πολιτών.

Μας φάνηκε αδιανόητο και στείλαμε επίσης επιστολή διαμαρτυρίας ως Σύλλογος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας Θάνος Αξαρλιάν και «Ως Εδώ» στο ΕΚΚΟΜΕΔ, προκειμένου να το ενημερώσουμε ότι η δική μας μαρτυρία θα απουσιάζει και να ζητήσουμε την άρση της χρηματοδότησης της παραγωγής.

Από την ανακοίνωση του ΣΚΑΪ πληροφορηθήκαμε ότι η απόφαση χρηματοδότησης ανακλήθηκε, κάτι που μας φαίνεται αυτονόητο.

Θέλουμε επίσης να κάνουμε ξεκάθαρο πως η ανάκληση της κρατικής χρηματοδότησης μιας παραγωγής, μιας οποιαδήποτε παραγωγής, δεν αποτελεί λογοκρισία. Ποτέ δεν ζητήσαμε, ούτε επιδιώξαμε να λογοκριθεί οποιοσδήποτε δημοσιογράφος και οποιαδήποτε δημοσιογραφική έρευνα. Αυτό που διεκδικήσαμε, είναι ο Δημήτρης Κουφοντίνας να μην πάρει με κρατικά χρήματα, αυτό που κάποτε «αγόραζε» με αίμα.

Όσον αφορά τον ισχυρισμό της πολυφωνίας, θεωρούμε ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικός απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων μας. Είναι προσβλητικός γιατί στην ουσία εξισώνει τη Δημοκρατία με την τρομοκρατία, τους θύτες με τα θύματα, τους δολοφόνους με τους δολοφονημένους.

Για «λογοκρισία» κατηγορούν την κυβέρνηση τα κόμματα

Για «προληπτική λογοκρισία» καταγγέλλει την κυβέρνηση ο Γιάννης Αλαφούζος, ιδιοκτήτης του ομίλου ΣΚΑΪ, με επιστολή του προς το ΕΚΚΟΜΕΔ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας), αναφορικά με το ντοκιμαντέρ δημοσιογραφικής και ιστορικής καταγραφής του Αλέξη Παπαχελά με θέμα «17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση».

Αφορμή για την καταγγελία στάθηκε η απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει στις 15 Δεκεμβρίου τη μερική χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά, το οποίο είχε υπαχθεί στη χρηματοδότηση του Κέντρου μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα.

Το θέμα κλήθηκε να σχολιάσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε πως «δεν τίθεται θέμα λογοκρισίας, γιατί η λογοκρισία είναι όταν απαγορεύεται να προβληθεί κάτι», σημειώνοντας πως «το αντικείμενο της συζήτησης δεν είναι η λογοκρισία, είναι θέμα χρηματοδότησης».

«Τι άλλαξε; Από την πρώτη απόφαση που ήταν θετική μέχρι τη στιγμή της δεύτερης απόφασης, μεσολάβησε μια επιστολή των συγγενών των θυμάτων της 17 Νοέμβρη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν βιώσει τον απόλυτο πόνο, με την οποία επισήμαναν ότι δεν δέχονται να είναι στην ίδια εκπομπή, στο ίδιο ντοκιμαντέρ, στην ίδια έρευνα, οι ίδιοι με τον δολοφόνο του πατέρα τους, του αδερφού τους, του παιδιού τους, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χάσει και τα παιδιά τους», εξήγησε.

ΠΑΣΟΚ: Θεσμική εκτροπή

«Πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για «θεσμική εκτροπή και απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας».

«Η ανάκληση εγκεκριμένης χρηματοδότησης ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ με τίτλο ’17Ν, Άνοδος και Πτώση’ από το ΕΚΚΟΜΕΔ δεν αποτελεί απλώς θεσμική εκτροπή και απόπειρα προληπτικής λογοκρισίας. Πρόκειται για απόφαση, η οποία πλήττει ευθέως τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ελευθερία της έκφρασης και της πληροφόρησης και θέτει σοβαρό ζήτημα νομιμότητας στη λειτουργία του ίδιου του φορέα», τονίζει η Νάγια Γρηγοράκου, υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Πολιτισμού, από κοινού με τον αρμόδιο Τομέα του κόμματος.

Όπως σημειώνει, «υπενθυμίζουμε ότι ο αυτόματος μηχανισμός στήριξης οπτικοακουστικών παραγωγών CRGR-FTV (cash rebate), όπως ρητά προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο, δεν ενσωματώνει ποιοτικά ή αξιολογικά κριτήρια περιεχομένου. Εστιάζει αποκλειστικά στην επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων και στη νομική και διοικητική συμμόρφωση των δικαιούχων. Οποιαδήποτε κρίση επί του περιεχομένου ενός έργου βρίσκεται εκτός των ορίων που θέτει ο νόμος».

Παράλληλα, υπογραμμίζει πως «η εκ των υστέρων ανάκληση χρηματοδότησης με επίκληση του περιεχομένου ή των πηγών τεκμηρίωσης ενός ντοκιμαντέρ αλλοιώνει αυθαίρετα τον χαρακτήρα του cash rebate και μετατρέπει το ΕΚΚΟΜΕΔ από φορέα εφαρμογής του νόμου σε μηχανισμό πολιτικού ελέγχου της δημιουργίας», ενώ επισημαίνει πως «η Ιστορία δεν εγκρίνεται, δεν φιλτράρεται και δεν επιτηρείται. Κάθε απόπειρα ελέγχου της δημόσιας μνήμης παραπέμπει σε αυταρχικές πρακτικές ασύμβατες με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δημοκρατία», ενώ καλεί την κυβέρνηση «άμεσα να δώσει σαφείς απαντήσεις και να διασφαλίσει ότι το ΕΚΚΟΜΕΔ λειτουργεί εντός του νόμου και όχι πέρα από αυτόν. Ο πολιτισμός δεν φιμώνεται», σημειώνει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.

ΣΥΡΙΖΑ: Κύριε Μητσοτάκη, ντροπή!

Από την πλευρά του, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σχολίασεε άλλες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος στράφηκε κατά της Κουμουνδούρου, όταν κλήθηκε να απαντήσει αν «θα ίσχυε η ίδια λογοκριτική πρακτική εάν αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός και αφορά το 2015».

«O τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του ΕΚΚΟΜΕΔ να ανακαλέσει τη μερική χρηματοδότηση ντοκιμαντέρ που επιμελείται ο Αλέξης Παπαχελάς με τίτλο ’17 Νοέμβρη, άνοδος και πτώση’. Κληθείς να σχολιάσει το θέμα σε εκπομπή του καναλιού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Μαρινάκης είπε ότι η απόφαση ελήφθη κατόπιν διαμαρτυρίας του Συλλόγου Θυμάτων Τρομοκρατίας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Για να προσθέσει: «Κατόπιν οι δημοσιογράφοι του καναλιού τον ρώτησαν εάν θα ίσχυε η ίδια λογοκριτική πρακτική εάν αντιδρούσε ο ΣΥΡΙΖΑ για νέο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζει ο σταθμός και αφορά το 2015. Ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι ο 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο ‘δράστης’, ενώ χρησιμοποίησε και τον χαρακτηρισμό ‘εμπρηστής’. Ενώ στη συνέχεια αυτοαναιρέθηκε λέγοντας ότι δεν συγκρίνεται μια οικονομική καταστροφή με δολοφονίες».

«Οι δράστες της οικονομικής και πολιτικής καταστροφής είναι γνωστοί. Η χώρα δεν ξεκίνησε το 2015. Η κυβέρνηση Σαμαρά παρέδωσε μια χώρα με άδεια ταμεία, άδειο το Μέγαρο Μαξίμου και ανεκπλήρωτες τις απαιτήσεις του δεύτερου μνημονίου που οι ίδιοι υπέγραψαν», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι «δράστες των μεγαλύτερων σκανδάλων της μεταπολίτευσης, από τις υποκλοπές και τη συγκάλυψη των Τεμπών μέχρι τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΙΝΕΔΙΒΙΜ, είναι κορυφαίοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ με οργανωτικό εγκέφαλο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και οι εγκληματίες χρησιμοποιούν τον κυβερνητικό μηχανισμό και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να καταστήσουν ακαταδίωκτα τα εγκλήματά τους».

«Αυτή η ανιστόρητη, αμετροεπής, προσβλητική και συκοφαντική τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη δεν αποτελεί λεκτικό ατόπημα, αλλά συνειδητή επιδίωξη πολιτικής δολοφονίας ενός χώρου διά της άμεσης σύνδεσής του με την τρομοκρατία. Όταν ο ίδιος είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη φράση ‘Τσίπρα, αν ζούσαμε στον εμφύλιο από εμένα θα πήγαινες’, πάει πολύ να μας κάνει υποδείξεις πολιτικής ευαισθησίας. Κύριε Μαρινάκη, ντροπή! Κύριε Μητσοτάκη, ντροπή!», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.