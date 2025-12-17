Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
19.12.2025
Νεκρός 27χρονος μοτοσικλετιστής στη Νέα Φιλαδέλφεια – Μηχανή συγκρούστηκε με τρόλεϊ
Glam γιορτινές εμφανίσεις: Inspo για λαμπερά outfit
Τα Νέα της Αγοράς 17 Δεκεμβρίου 2025

Glam γιορτινές εμφανίσεις: Inspo για λαμπερά outfit

Τα looks για τις πιο λαμπερές βραδινές εμφανίσεις για κάθε party, τραπέζι και περίσταση μέσα στις γιορτές!

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Μπρόκολο ή κουνουπίδι: Τι να προτιμήσουμε;

Spotlight

Οι γιορτές πλησιάζουν και μας δίνουν την τέλεια ευκαιρία να πειραματιστούμε με πιο glam εμφανίσεις, είτε πρόκειται για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς είτε για τα οικογενειακά τραπέζια ή μια πιο χαλαρή έξοδο με φίλους. Είναι η εποχή που θέλουμε να λάμψουμε όχι μόνο με τη διάθεσή μας, αλλά και με το στυλ μας.

Τα outfits των γιορτών δεν είναι απλώς θέμα συνδυασμών – είναι ο τρόπος να εκφράσεις τον εαυτό σου, να παίξεις με υφές όπως βελούδο και παγέτες, να δοκιμάσεις έντονα γιορτινά χρώματα ή και να μείνεις πιστός στην κομψότητα του διαχρονικού μαύρου. Από τα λαμπερά φορέματα που μαγνητίζουν όλα τα βλέμματα, μέχρι τα καλοραμμένα ανδρικά πουκάμισα και παντελόνια που χαρίζουν σιγουριά και στυλ, κάθε επιλογή είναι μια ευκαιρία να δημιουργήσεις το δικό σου γιορτινό statement look.

Για να σε βοηθήσουμε να προετοιμαστείς εγκαίρως, σου ετοιμάσαμε ένα πρακτικό οδηγό με προτάσεις ανάλογα με το στυλ και το είδος του ρούχου που προτιμάς. Από το πιο minimal chic μέχρι το πιο extravagant glam, οι επιλογές για εκείνη και για εκείνον είναι πολλές και όλες σου προσφέρουν κάτι ξεχωριστό:

Glam εμφανίσεις for her

Τα φορέματα είναι μία από τις go-to επιλογές των γιορτών, καθώς μπορούν να συνδυαστούν εύκολα με διαφορετικά αξεσουάρ και να ταιριάξουν σε κάθε περίσταση, είτε επίσημη είτε πιο χαλαρή.

Φορέματα για βραδιές γεμάτες λάμψη

Το φόρεμα Only Mini με παγιέτες πρόκειται για το απόλυτο party dress για extra sparkling εμφανίσεις. Το mini μήκος του προσφέρει μια μοντέρνα και νεανική εμφάνιση, ενώ το μακρυμάνικο σχέδιο προσθέτει μια πινελιά κομψότητας. Το φόρεμα αυτό αποτελεί την τέλεια επιλογή για όσες επιθυμούν να εντυπωσιάσουν με ένα κλασικό «Little Black Dress» που θα κλέψει τις εντυπώσεις.

Ένα πραγματικά κομψό βραδινό φόρεμα, το Chaton Mini σε απόχρωση σμαραγδί, είναι η ιδανική επιλογή για εκλεπτυσμένες εμφανίσεις. Το πράσινο χρώμα του, σε συνδυασμό με το μίνι μήκος, δημιουργούν ένα σύνολο που μαγνητίζει όλα τα βλέμματα. Το σχέδιο με μακριά μανίκια παρέχει μια αίσθηση φινέτσας, ενώ η λαιμόκοψη τύπου V προσθέτει μία σαγηνευτική διάσταση.

Εναλλακτικά το Only Mini βελούδινο φόρεμα, σε μοβ απόχρωση χαρίζει μια αίσθηση πολυτέλειας και κομψότητας, ιδανική για ιδιαίτερες περιστάσεις.  Το μίνι μήκος του φορέματος προσθέτει μια μοντέρνα πινελιά, ενώ τα μακριά μανίκια εξασφαλίζουν μια κομψή εμφάνιση που θα σας κάνει να ξεχωρίσετε. Αυτό το φόρεμα είναι η τέλεια επιλογή για βραδινές εξόδους, προσφέροντας άνεση και στυλ.

Φορέματα για πιο επίσημες περιστάσεις

Με ένα μαύρο midi φόρεμα δεν μπορείς να κάνεις λάθος. Κομψό και διαχρονικό, αποτελεί το midi φόρεμα της Funky Buddha αποτελεί την ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή γιορτινή περίσταση, συνδυάζοντας κομψότητα, άνεση και μοντέρνο στυλ. Σχεδιασμένο ειδικά για κοινωνικές εκδηλώσεις, αυτό το φόρεμα εξασφαλίζει ότι θα είστε καλοντυμένη και άνετη καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Εναλλακτικά, το φόρεμα της Axarni σε nude τόνο συνδυάζει άνεση και στυλ και χάρη στη μοντέρνα γραμμή του και την προσεγμένη εφαρμογή, μπορεί να φορεθεί σε κάθε περίσταση. Κατασκευασμένο από ποιοτικά υλικά, προσφέρει ευχάριστη αίσθηση και ελευθερία κινήσεων, ενώ το διαχρονικό του design το καθιστά μια ευέλικτη επιλογή για κάθε γκαρνταρόμπα.

Πανωφόρια που ολοκληρώνουν το look

Εκτός από την τσάντα, τα κοσμήματα και τα υπόλοιπα αξεσουάρ, θα χρειαστείς και ένα πανωφόρι. Ανάλογα με το φόρεμα που έχεις επιλέξει μπορείς να κινηθείς είτε σε ένα statement πανωφόρι είτε σε ένα κλασικό και ευκολοφόρετο.

Το γυναικείο λεοπάρ παλτό της Honey Winter εντυπωσιάζει με το λεοπάρ μοτίβο του και τη διαχρονική αισθητική του. Το μεσαίο μήκος του προσφέρει άνεση και ευκολία στην καθημερινή χρήση, ενώ το καφέ χρώμα αναδεικνύει τη θηλυκότητα και συνδυάζεται εύκολα με κάθε εμφάνιση. Το διακριτικό κλείσιμο με κουμπιά δίνει μια σοφιστικέ πινελιά στο σύνολο, ολοκληρώνοντας ένα look που ξεχωρίζει τόσο για το στυλ όσο και για την πρακτικότητα του.

Διαφορετικά μπορείς να επιλέξεις ένα κομψό παλτό σε μπεζ απόχρωση που προσφέρει διαχρονική κομψότητα και ευελιξία σε κάθε outfit. Το κλείσιμο με κουμπιά προσθέτει μια κλασική πινελιά, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή. Το μπεζ χρώμα του επιτρέπει εύκολους συνδυασμούς με διάφορα ρούχα και αξεσουάρ, καθιστώντας το ιδανικό και για επίσημες περιστάσεις.

Glam εμφανίσεις for him

Ένα καλοραμμένο πουκάμισο σε συνδυασμό με το κατάλληλο παντελόνι αποτελεί τη βάση για γιορτινά outfit που αποπνέουν στυλ και δυναμισμό.

Πουκάμισα με στυλ

Ένα κομψό και διαχρονικό κομμάτι για την ανδρική γκαρνταρόμπα, το πουκάμισο της Jack & Jones συνδυάζει την άνεση με το στυλ. Σε μπεζ απόχρωση, προσφέρει ευελιξία και μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με διάφορα χρώματα και στυλ. Το μακρυμάνικο σχέδιο του προσθέτει μια πινελιά κλασικής κομψότητας, ιδανικό για πιο επίσημες περιστάσεις.

Μια εξίσου καλή επιλογή είναι το βαμβακερό πουκάμισο της Gant, ένα κομψό και διαχρονικό κομμάτι, το απόλυτο must-have για πιο επίσημες περιστάσεις. Το λευκό χρώμα του προσδίδει μια κλασική και καθαρή εμφάνιση, ιδανική για επίσημες εκδηλώσεις.

Ελαφρύ και stylish επιλογή, το μακρυμάνικο πουκάμισο της Jack & Jones σε κανονική γραμμή, είναι μια εξαιρετική επιλογή για κάθε άνδρα που αναζητά κομψότητα και άνεση. Το μαύρο χρώμα του προσφέρει ένα διαχρονικό και ευέλικτο ύφος που συνδυάζεται εύκολα για πιο χαλαρές αλλά προσεγμένες εμφανίσεις.

Παντελόνια

Το ανδρικό παντελόνι Jack & Jones αποτελεί την ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν στυλ και άνεση στην καθημερινότητά τους. Με το κομψό μπεζ χρώμα του, αυτό το παντελόνι chinos προσφέρει μια διαχρονική εμφάνιση που μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με διάφορα κομμάτια της γκαρνταρόμπας σας. Η slim εφαρμογή του εξασφαλίζει μια μοντέρνα σιλουέτα, ενώ η tapered γραμμή του προσθέτει μια επιπλέον πινελιά κομψότητας.

Για μια πιο statement επιλογή για πιο fashion-forward εμφανίσεις, μπορείς να επιλέξεις το ανδρικό παντελόνι από τον οίκο Hugo Boss σε πράσινο χρώμα, που χαρίζει μια φρέσκια και δυναμική πινελιά στην γκαρνταρόμπα σας, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε περίσταση.

Πανωφόρια που ολοκληρώνουν το look

Δύο κλασικές και επίσημες επιλογές είναι η καμπαρντίνα αλλά και το παλτό.

Μια μαύρη καμπαρντίνα σε κομψό μαύρο χρώμα, είναι η ιδανική επιλογή για τις γιορτές. Ο μίνιμαλ σχεδιασμός της προσφέρει ευελιξία στο ντύσιμο, συνδυάζοντας άνεση και στυλ με μια διακριτική πολυτέλεια που αναδεικνύει κάθε εμφάνιση.

Εναλλακτικά, με κλασική εμφάνιση και εξαιρετική ποιότητα, το παλτό Tom Tailor θα αποτελέσει το go-to πανωφόρι για την περίοδο των γιορτών.  Κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, προσφέρει ζεστασιά τις κρύες μέρες του χειμώνα, ενώ το διαχρονικό μπλε χρώμα του το καθιστά ιδανικό για κάθε περίσταση.

