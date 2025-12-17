ΔΩΔΩΝΗ: Πλατινένια Διάκριση EcoVadis – Στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για τη Βιωσιμότητα
Όλα τα προϊόντα της ΔΩΔΩΝΗ φέρουν τη σφραγίδα της ποιότητας, της γεύσης και της 100% ελληνικής τους ταυτότητας
- Θύμα της ομορφιάς του, αυτό το βατραχάκι απειλείται από τους τουρίστες που το φωτογραφίζουν
- Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
- Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
- Μπάχαλο με τις πληρωμές – «Άδειασε» λογαριασμούς αγροτών ο ΕΛΓΑ
Η ΔΩΔΩΝΗ κατακτά την ύψιστη διεθνή διάκριση στον τομέα της Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας την Πλατινένια αναγνώριση EcoVadis – τον κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό αξιολόγησης Βιωσιμότητας – και κατατάσσεται στο 1% των εταιρειών με την υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.
Η φετινή διάκριση αποτελεί τη μέγιστη βαθμολογία που έχει σημειώσει η εταιρεία στα πέντε χρόνια συμμετοχής της στη διαδικασία αξιολόγησης EcoVadis, καταγράφοντας άνοδο επτά μονάδων σε σχέση με πέρυσι και αναβαθμίζοντας τη συνολική της κατάταξη από Gold σε Platinum.
Η αναγνώριση αυτή αποτυπώνει την ουσιαστική και συνεχώς εξελισσόμενη στρατηγική της ΔΩΔΩΝΗ να εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, από την περιβαλλοντική διαχείριση και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την ηθική εταιρική διακυβέρνηση και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.
Ο EcoVadis ιδρύθηκε το 2007 και είναι ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος φορέας αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον κόσμο με περισσότερες από 85.000 επιχειρήσεις σε 160 χώρες. Η μεθοδολογία του EcoVadis βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως η Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Αναφοράς, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές πρότυπο ISO 26000, καλύπτοντας 200 κατηγορίες εταιρειών και περισσότερες από 160 χώρες. Με βάση τα πρότυπα που εξετάζει ο EcoVadis, η απόδοση μετράται σε 21 δείκτες σε 4 πυλώνες: την Περιβαλλοντική Ευθύνη, τις Βιώσιμες Προμήθειες, τον Σεβασμό στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Εταιρικά Πρότυπα.
- Gatestone Institute: Η πώληση F-35 στην Τουρκία κίνδυνος για νέο πόλεμο εναντίον του Ισραήλ
- Η Πολωνία θα αρχίσει να παράγει νάρκες κατά προσωπικού για πρώτη φορά από τον Ψυχρό Πόλεμο – Πού θα τις τοποθετήσει;
- Ολυμπιακός – Ηρακλής 4-0 στο ημίχρονο: Δείτε τα γκολ (vid)
- ΣΣΕ: Ο οδικός χάρτης του υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων
- Πιερία: Φωτιά σε κατοικία στη Μεθώνη – Ολοκληρωτική καταστροφή
- Bloomberg: Ο Ερντογάν θέλει να «ξεφορτωθεί» τους S-400 και ζητά από τον Πούτιν να τους πάρει πίσω
- Ο Σεμένιο «τρελαίνει» την Πρέμιερ Λιγκ – Όλοι θέλουν τον 25χρονο εξτρέμ της Μπόρνμουθ
- «Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις