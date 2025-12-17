ΔΩΔΩΝΗ: Πλατινένια Διάκριση EcoVadis – Στις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως για τη Βιωσιμότητα

Η ΔΩΔΩΝΗ κατακτά την ύψιστη διεθνή διάκριση στον τομέα της Βιωσιμότητας, λαμβάνοντας την Πλατινένια αναγνώριση EcoVadis – τον κορυφαίο παγκοσμίως οργανισμό αξιολόγησης Βιωσιμότητας – και κατατάσσεται στο 1% των εταιρειών με την υψηλότερη επίδοση παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Η φετινή διάκριση αποτελεί τη μέγιστη βαθμολογία που έχει σημειώσει η εταιρεία στα πέντε χρόνια συμμετοχής της στη διαδικασία αξιολόγησης EcoVadis, καταγράφοντας άνοδο επτά μονάδων σε σχέση με πέρυσι και αναβαθμίζοντας τη συνολική της κατάταξη από Gold σε Platinum.

Η αναγνώριση αυτή αποτυπώνει την ουσιαστική και συνεχώς εξελισσόμενη στρατηγική της ΔΩΔΩΝΗ να εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές σε κάθε πτυχή της λειτουργίας της, από την περιβαλλοντική διαχείριση και τα ανθρώπινα δικαιώματα έως την ηθική εταιρική διακυβέρνηση και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο EcoVadis ιδρύθηκε το 2007 και είναι ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος φορέας αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) στον κόσμο με περισσότερες από 85.000 επιχειρήσεις σε 160 χώρες. Η μεθοδολογία του EcoVadis βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας, όπως η Πρωτοβουλία Παγκόσμιας Αναφοράς, το Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές πρότυπο ISO 26000, καλύπτοντας 200 κατηγορίες εταιρειών και περισσότερες από 160 χώρες. Με βάση τα πρότυπα που εξετάζει ο EcoVadis, η απόδοση μετράται σε 21 δείκτες σε 4 πυλώνες: την Περιβαλλοντική Ευθύνη, τις Βιώσιμες Προμήθειες, τον Σεβασμό στα Εργασιακά και Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Εταιρικά Πρότυπα.