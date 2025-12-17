Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης, αλλά όχι αθώα

Γράφει ο

Δρ. Νικόλαος Καραγεώργος

Νευροχειρουργός

Διευθυντής Νευροχειρουργικής Κλινικής , Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι από τους συχνότερους καλοήθεις όγκους του εγκεφάλου, όμως συχνά παραμένουν αδιάγνωστα για χρόνια, καθώς τα συμπτώματά τους εύκολα παρερμηνεύονται. Από επίμονους πονοκεφάλους και ορμονικές διαταραχές έως προβλήματα στην όραση, οι ενδείξεις μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη διάγνωση ιδιαίτερα κρίσιμη.

Τι είναι τα αδενώματα της υπόφυσης και γιατί προκαλούν τόσα διαφορετικά συμπτώματα;

Τα αδενώματα της υπόφυσης είναι καλοήθεις όγκοι που αναπτύσσονται σε έναν μικρό αλλά εξαιρετικά σημαντικό αδένα στη βάση του εγκεφάλου, την υπόφυση, η οποία ρυθμίζει σχεδόν όλες τις ορμόνες του σώματος.

Γι’ αυτό και τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά: από ορμονικές διαταραχές, όπως υπερπαραγωγή προλακτίνης, αυξητικής ορμόνης, ή κορτιζόλης, έως προβλήματα στην όραση όταν το αδένωμα πιέζει το οπτικό χίασμα. Είναι μια πάθηση που συχνά “μιλάει” με σημάδια που δεν παραπέμπουν άμεσα στον εγκέφαλο και για αυτό η διάγνωση πολλές φορές καθυστερεί.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα;

Τα συμπτώματα που πρέπει να μας κινητοποιήσουν περιλαμβάνουν:

Επίμονους πονοκεφάλους

Προβλήματα όρασης, ιδιαίτερα δυσκολία στο πλάγιο οπτικό πεδίο

Ανεξήγητες ορμονικές διαταραχές, όπως αλλαγές βάρους, διαταραχές κύκλου ή έντονη κόπωση

Γαλακτόρροια

Αύξηση του μεγέθους των χεριών και των ποδιών και αλλαγή των χαρακτηριστικών του προσώπου με διόγκωση των χειλιών και της μύτης

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταβολές στη διάθεση ή στον μεταβολισμό

Όταν κάποιο από αυτά τα συμπτώματα επιμένει, απαιτείται εξειδικευμένος έλεγχος. Όσο πιο έγκαιρα αντιμετωπιστεί ένα αδένωμα της υπόφυσης, τόσο καλύτερα είναι τα θεραπευτικά αποτελέσματα.

Σύγχρονη χειρουργική αντιμετώπιση

Σήμερα, η αφαίρεση σχεδόν όλων αδενωμάτων της υπόφυσης διενεργείται ενδοσκοπικά μέσω της μύτης, χωρίς εξωτερική τομή και χωρίς κρανιοτομία. Πρόκειται για μια εξαιρετικά ασφαλή και αποτελεσματική τεχνική, που έχει αλλάξει ριζικά την εμπειρία και την πορεία ανάρρωσης των ασθενών.

Τα οφέλη είναι συχνά άμεσα και εντυπωσιακά:

Η όραση βελτιώνεται μέσα σε λίγες ώρες ή ημέρες.

Οι ορμονικές διαταραχές αποκαθίστανται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η συνολική ποιότητα ζωής βελτιώνεται θεαματικά, αφού ο οργανισμός επανέρχεται σταδιακά σε φυσιολογική λειτουργία.



Μετά την επέμβαση, απαιτείται μια περίοδος προσοχής για τη μύτη διάρκειας περίπου τριών έως τεσσάρων εβδομάδων, ενώ η επάνοδος στην καθημερινότητα είναι συνήθως ομαλή και γρήγορη.

Τα αποτελέσματα αυτής της μεθόδου είναι πραγματικά εντυπωσιακά, καθώς ασθενείς που είχαν σοβαρή απώλεια όρασης ανακτούν την όρασή τους μέσα σε μία–δύο ημέρες, ενώ όσοι ταλαιπωρούνταν από σημαντικές ορμονικές διαταραχές βλέπουν τον οργανισμό τους να επανέρχεται πολύ σύντομα. Είναι μια από τις περιπτώσεις όπου η σύγχρονη ιατρική προσφέρει πραγματικά θεαματική και άμεση βελτίωση.

Συμπερασματικά

Τα αδενώματα της υπόφυσης, παρότι καλοήθεις όγκοι, δεν πρέπει να υποτιμώνται, καθώς μπορούν να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα. Σήμερα, χάρη στη σύγχρονη ενδοσκοπική χειρουργική, οι ασθενείς μπορούν να έχουν εξαιρετικά θεραπευτικά αποτελέσματα και ταχύτατη επάνοδο στην καθημερινότητά τους.