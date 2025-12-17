Harper’s Bazaar Greece: Το τεύχος Ιανουαρίου κυκλοφορεί με το ΒΗΜΑ την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
Στις 21 Δεκεμβρίου, το νέο λαμπερό τεύχος του Harper’s Bazaar Greece, έρχεται μαζί με το ΒΗΜΑ της Κυριακής.
Το νέο, λαμπερό τεύχος του Harper’s Bazaar Greece, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα το ΒΗΜΑ, ρίχνει τους προβολείς του στις γιορτινές ημέρες που ακολουθούν. Ποια ρούχα και αξεσουάρ μας κάνουν να ξεχωρίσουμε στα ρεβεγιόν; Τι δώρα θα προσφέρουμε στα αγαπημένα μας πρόσωπα που όχι μόνον θα τα εντυπωσιάσουν αλλά θα κάνουν και τη μεγάλη διαφορά, ξεφεύγοντας από τα καθιερωμένα;
Στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στο Harper’s Bazaar, η Μέγκαν, Δούκισσα του Σάσσεξ μιλάει για όσα την κάνουν να νιώθει ο εαυτός της, την αξία της αυθεντικότητας, τις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε, αλλά και γιατί δεν θα σταματήσει ποτέ να δουλεύει, καθώς και για όσα κάνουν μοναδική τη σχέση της με τον σύζυγό της Χάρι.
«Οι άνθρωποι δεν ενώνονται με μαλακό ή γραμμικό τρόπο. Τα σώματα και οι ψυχές περνούν από περιπέτειες για να αγαπηθούν και να ενωθούν» υποστηρίζει η Νατάσα Εξηνταβελώνη, η ταλαντούχα ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από σειρές όπως η Αρχελάου 5 και Ο Παράδεισος των Κυριών. Μία γυναίκα που επίσης ζει με πάθος και αυθεντικότητα και που μέσα από την τέχνη αναζητά διαρκώς την αλήθεια, τη χαρά και την ελευθερία.
«Η τέχνη είναι αυτό στο οποίο μπορείς να ακουμπήσεις όταν όλα τα άλλα σε προδίδουν. Το μόνο που μπορεί να σε ανυψώσει και να σου θυμίσει ότι είσαι κάτι παραπάνω από μια ζωή φτιαγμένη από αλγόριθμους», δηλώνει με όλη τη δύναμη της ψυχής της, άλλη μία υπέροχη ηθοποιός που πλέον μετράει τριάντα χρόνια στο χώρο της υποκριτικής, η Πέγκυ Τρικαλιώτη. Ενώ με αφοπλιστική ειλικρίνεια καταγράφει τις έμφυλες διακρίσεις και τις ανισότητες που ακόμα και σήμερα υφίστανται οι γυναίκες στον καλλιτεχνικό χώρο και στην κοινωνία εν γένει.
