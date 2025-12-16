Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Ημερολόγιο 2026 από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ
Media 16 Δεκεμβρίου 2025 | 18:06

Ημερολόγιο 2026 από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Αυτή την Κυριακή με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με το… γευστικό Ημερολόγιο 2026 από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου.

Με γεύση, έμπνευση και σωστή οργάνωση υποδέχεται τη νέα χρονιά το Ημερολόγιο 2026 της Αργυρώς Μπαρμπαρίγου, που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ. Ένα ξεχωριστό έντυπο, πρακτικό και κομψό, σχεδιασμένο για να συνοδεύει την καθημερινότητά μας όλο τον χρόνο, μετατρέποντας το σπιτικό τραπέζι σε μια μικρή καθημερινή γιορτή.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, με την αυθεντικότητα και τη ζεστασιά που τη χαρακτηρίζουν, συνδυάζει στο νέο της ημερολόγιο την αγάπη για τη μαγειρική με την ανάγκη για καλύτερη οργάνωση. Γιατί, όπως η ίδια πιστεύει, το καλό φαγητό δεν είναι προνόμιο των γιορτών, αλλά μια πράξη φροντίδας προς τον εαυτό μας και τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Κάθε μήνας προσφέρει χώρο για τον προγραμματισμό του εβδομαδιαίου μενού και της λίστας αγορών, διευκολύνοντας την καθημερινή ρουτίνα και χαρίζοντας περισσότερο χρόνο για ηρεμία και απόλαυση. Παράλληλα, περιλαμβάνει χρήσιμες πληροφορίες για τα εποχικά φρούτα και λαχανικά, ώστε οι επιλογές μας να είναι πάντα φρέσκες, ισορροπημένες και σε αρμονία με τον κύκλο της φύσης και τις αξίες της βιωσιμότητας.

Το ημερολόγιο εμπλουτίζεται με 24 αγαπημένες συνταγές, προσαρμοσμένες στην κάθε εποχή, που αναδεικνύουν την απλότητα και τη νοστιμιά της ελληνικής κουζίνας. Από κλασικά μαγειρευτά κατσαρόλας και ζουμερά φαγητά φούρνου, μέχρι λαδερά, ζυμαρικά, σούπες θαλπωρής και γλυκά που μυρίζουν σπίτι. Ανάμεσά τους, κοτόπουλο μιλανέζα με πατάτες και sauce remoulade, παπαρδέλες με μοσχάρι, κεφτέδες λεμονάτοι, γεμιστά με κιμά, ρεβίθια κατσαρόλας με ταχινολέμονο, ριζότο μανιταριών, κοτόσουπα αυγολέμονο, πατατόπιτα με φέτα και τραγανό φύλλο, αλλά και γλυκές δημιουργίες όπως πολίτικο γλυκό με κρέμα και κανέλα, δροσερή τούρτα με φρούτα και κουλουράκια σουσαμένια με κανελόζουμο.

Όπως πάντα, η Αργυρώ μοιράζεται τα πολύτιμα μυστικά της: μικρά tips, σωστές τεχνικές και πρακτικές συμβουλές που εγγυώνται επιτυχημένα μαγειρέματα και χαρούμενα τραπέζια.

ΑΡΓΥΡΩ
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2026

Κυκλοφορεί την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

Economy
Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Μητσοτάκης: Απόπειρα φυγής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με μέτρα για το στεγαστικό

Πολιτική
Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

Live η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό – Σήμερα η σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών

inWellness
inTown
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Media
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κύρια προτεραιότητα 16.12.25

Προϋπολογισμός: Τα νέα μέτρα για το στεγαστικό που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός

Έξι επιπλέον μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός από τη Βουλή. Στην ομιλία του για τον προϋπολογισμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι αφορούν την αύξηση προσφοράς ακινήτων.

Σύνταξη
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός
Euroleague 16.12.25

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός για τη 16η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
Cetracore – Jetoil: Το λουκέτο, οι κυρώσεις στον Λακχανί και η τύχη των 117 πρατηρίων
Οικονομικές Ειδήσεις 16.12.25

Η περιπετειώδης ιστορία της Jetοil – Ο καναδοπακιστανός έμπορος ρωσικού πετρελαίου

Η προσωρινή αναστολή της Cetracore – Jetoil ήρθε ως αποτέλεσμα της επιβολής κυρώσεων από τις Βρυξέλλες σε οντότητες που συνεργάζονται με το σκιώδη ρωσικό πετρελαϊκό στόλο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1
«Για όλες εκεί έξω» 16.12.25

Συγκλονίζει η Aντζελίνα Τζολί: Γιατί δείχνει τις ουλές της διπλής μαστεκτομής – Φαινόμενο Angelina και το BRCA1

Η Αντζελίνα Τζολί μιλάει για κουράγιο και ζωή σε μια συγκινητική εξομολόγηση ως το πρώτο εξώφυλλο του TIME France και αποκαλύπτει τα σημάδια καλώντας σε υγειονομική δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Προετοιμάζοντας μαζί το ταξίδι του αύριο με πυξίδα την «Ιθάκη» – Η ομιλία του Τσίπρα στην Πάτρα
InView 16.12.25

Προετοιμάζοντας μαζί το ταξίδι του αύριο με πυξίδα την «Ιθάκη» – Η ομιλία του Τσίπρα στην Πάτρα

Η «Ιθάκη» ως ρότα για το μέλλον. Την Πάτρα επέλεξε ως δεύτερο σταθμό ο πρώην πρωθυπουργός για την παρουσίαση του βιβλίου του και την προετοιμασία του ταξιδιού για το αύριο. «Δεν πάει άλλο – Θα είμαστε μαζί στο ταξίδι για τη νέα μεταπολίτευση, για να ξεκολλήσει η Ελλάδα από το βάλτο» δεσμεύτηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα
Μπάσκετ 16.12.25

ΠΑΟΚ: Με Μπέβερλι στη Λισαβόνα

Στο πλευρό του ΠΑΟΚ ο Πάτρικ Μπέβερλι, καθώς ο Αμερικανός ταξίδεψε στην Πορτογαλία για την αναμέτρηση με την Σπόρτινγκ.

Σύνταξη
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ
Ελλάδα 16.12.25

ΑΠΘ: Αναρτήσεις των πολιτικών με θέματα «τράπεζες» και «δικαστήρια» τραβούν τα περισσότερα κλικ

Πολιτικά ενεργοί οι Έλληνες, περισσότερο από τους άλλους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά δεν εμπιστεύονται τους εγχώριους θεσμούς, σύμφωνα με την έρευνα του ΑΠΘ

Σύνταξη
Φοινικούντα: Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας
Ελλάδα 16.12.25

Τα λάθη που πρόδωσαν τους δράστες της δολοφονίας του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Για την υπόθεση συνολικά τέσσερα άτομα έχουν ήδη προφυλακιστεί και οι Αρχές αναζητούν για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα ακόμα ένα που διαφεύγει στο εξωτερικό.

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη
Πολιτική Γραμματεία 16.12.25

Νίκος Ανδρουλάκης: Ήρθε η ώρα να κλείσει ο κύκλος της παρακμής – Η Ελλάδα υπό τη ΝΔ θα παραμείνει καθηλωμένη

Σφοδρά «πυρά» στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας συζήτησης του κρατικού προϋπολογισμού (2026).

Σύνταξη
Η επιστροφή του Ρέτσου και η κορυφή της επίθεσης
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Η επιστροφή του Ρέτσου και η κορυφή της επίθεσης

Ο διεθνής στόπερ είναι ξανά στην διάθεση του Μεντιλίμπαρ για τον αγώνα με τον Ηρακλή κι αυτό είναι καλό νέο ενόψει και Κηφισιάς. Τι θέλει να δει δει ο προπονητής των πειραιωτών στο παιχνίδι Κυπέλλου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Στεγαστική κρίση 16.12.25

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον
Κοοπερατίβα αντικουλτούρας 16.12.25

Οι Καλιφορνέζες «Kαλόγριες της Mαριχουάνας» που ενέπνευσαν την ταινία One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον

Οι Sisters of the Brave Beaver όπως εμφανίστηκαν στην ταινία One Battle After Another εμπνεύστηκαν άμεσα από τις πραγματικές Sisters of the Valley, μια ομάδα αυτοαποκαλούμενων «Καλογριών της Μαριχουάνα» με έδρα το Μέρσεντ της Καλιφόρνια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κυψέλη: «Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της
Ελλάδα 16.12.25

«Δεν μπορούσε να ελέγξει τα νεύρα της» – Τι λέει η μητέρα της16χρονης μαθήτριας που μαχαίρωσε συμμαθήτριά της

Η μαθήτρια, κόρη συνταξιούχου αστυνομικού, είχε αναγκαστεί να αλλάξει σχολικό περιβάλλον γιατί και σε εκείνο το σχολείο εμφάνιζε προβληματική συμπεριφορά. Την πρώτη στο σχολείο της στην Κυψέλη η μαθήτρια τραυμάτισε την 14χρονη

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαία ελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
