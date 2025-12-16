Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ ιδρύουν ποδοσφαιρική ομάδα!
Η ομάδα που ιδρύουν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ θα ονομάζεται Snakes FC και από τη σεζόν 2026/2027 θα αγωνίζεται στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Ηρακλείου.
Τη δημιουργία ποδοσφαιρικής ομάδας, η οποία θα αγωνίζεται στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα στη Β’ κατηγορία, ανακοίνωσαν οι οργανωμένοι οπαδοί του ΟΦΗ. Όπως αναφέρει το «Patris», το όνομά της ομάδας θα είναι «Snakes FC».
Αναλυτικά η ανακοίνωση των οπαδών του ΟΦΗ:
«Η Λέσχη μας, SNAKES ΘΥΡΑ 4 1986 •ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ• ανακοινώνει την ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας με την ονομασία Snakes F.C.
Μετά από ώριμη σκέψη και στόχο, όπως πράξαμε με το τμήμα πυγμαγίας ώστε οι οπαδοί του ΟΦΗ να είναι ενεργοί και στον αθλητισμό, κάνουμε γνωστή την απόφαση μας για την ίδρυση ποδοσφαιρικής ομάδας που θα λέγεται Snakes F.C. και η οποία πρόκειται να συμμετάσχει στα τοπικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Ηρακλείου από την αγωνιστική περίοδο 2026 – 2027. Στο πλαίσιο των δράσεων μας που θα ξεκινήσουν με την έλευση της νέας χρονιάς, όπου και συμπληρώνονται 40 χρόνια από την ίδρυση των Snakes, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την ίδρυση του σωματείου!
Ήδη έχουν βρεθεί τα ιδρυτικά μέλη που υπογράφουν το καταστατικό ίδρυσης των Snakes F.C. και έχουν ξεκινήσει οι επόμενες, γραφειοκρατικές διαδικασίες. Στόχος μας είναι η δημιουργία μιας ομάδας που θα προέρχεται από τα σπλάχνα των οπαδών του ΟΦΗ και θ’ αποτελείται μόνο από εκείνους.
Μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις επόμενες δράσεις μας όπως είναι η επιλογή του σήματος που θα εκπροσωπεί όλους εσάς, γιατί σκοπός μας είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα, από οπαδούς του ΟΦΗ, για τους οπαδούς της Ομιλάρας!
SNAKES 1986•ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ».
