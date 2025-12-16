Πώς θα αποκτήσουμε νέο αυτοκίνητο πριν αλλάξει ο χρόνος και γιατί το leasing είναι η πιο έξυπνη επιλογή για το budget μας

Το τέλος του χρόνου έχει καθιερωθεί ως μία περίοδος που «τρέχουμε» να κλείσουμε εκκρεμότητες και deadlines. Φυσικά, σε αυτά συγκαταλέγονται οι καθιερωμένες, ετήσιες υποχρεώσεις που αφορούν στο όχημά μας, από τα τέλη κυκλοφορίας και την ασφάλισή του, μέχρι τον συνολικό προγραμματισμό των εξόδων μετακίνησης για τη νέα χρονιά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, είναι μία καλή στιγμή να σκεφτούμε τη δυνατότητα του leasing για τη νέα χρονιά μπορεί να γίνει η «έξυπνη» κίνηση για να βάλουμε… μπρος τον Ιανουάριο και το 2026, δίχως να μας κρατάει πίσω το άγχος για τυχόν οικονομικές εκπλήξεις, που μπορεί να μας βγάλουν εκτός budget.

Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια το leasing κερδίζει συνεχώς έδαφος και ακολούθους στην ελληνική αγορά. Μάλιστα, δεν αποτελεί πλέον μία επιλογή που εξυπηρετεί μόνο τις μεγάλες εταιρείες, αλλά και κάθε οδηγό ο οποίος θέλει να αναβαθμίσει τις μετακινήσεις του, να απολαμβάνει καθημερινά διαδρομές εντός και εκτός πόλης, που του εμπνέουν σιγουριά και βασίζονται στην ευελιξία, αλλά κυρίως σε ξεκάθαρα οικονομικά δεδομένα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Avis, έχοντας μία πολυετή εμπειρία και μία ηγετική παρουσία στην αγορά, μας επανασυστήνει την έννοια του leasing, προσφέροντας προσιτές λύσεις οι οποίες είναι απόλυτα προσαρμοσμένες στις ανάγκες της εποχής, αλλά και στις ανάγκες κάθε οδηγού. Το Avis Easy Leasing κάνει τη διαδικασία ακόμη πιο άμεση και γρήγορη, ενώ σε μόλις τέσσερα βήματα, μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε το αυτοκίνητό μας online, χωρίς να μας υποχρεώνει με χρονοβόρες, γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ειδικότερα τώρα που πλησιάζει η αλλαγή του έτους, το leasing μας διευκολύνει σημαντικά σε ό,τι αφορά την οικονομική και φορολογική μας οργάνωση. Αν σκεφτούμε πως για πολλές επιχειρήσεις, ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας που συνήθως κλείνουν προϋπολογισμούς, σχεδιάζοντας τη ρευστότητα και τον στόλο της επόμενης χρονιάς, το leasing μοιάζει η ιδανική λύση. Με τα μισθώματα του Avis Leasing να εκπίπτουν ως λειτουργικές δαπάνες στο ίδιο οικονομικό έτος, χωρίς την ανάγκη εγγραφής παγίων στον ισολογισμό ή δέσμευσης ΦΠΑ, όπως συμβαίνει με την αγορά αυτοκινήτων, αποφεύγονται οι έκτακτες αγορές της τελευταίας στιγμής, ενώ ο στόλος ανανεώνεται με τα πιο σύγχρονα μοντέλα της αγοράς, χωρίς να γίνεται άμεση εκταμίευση κεφαλαίου.

Επιπλέον, η συγκέντρωση όλων των εξόδων σε ένα προβλέψιμο μηνιαίο μίσθωμα ενισχύει τη ρευστότητα της επιχείρησης, αφήνοντας διαθέσιμους πόρους για τις ανάγκες που θα προκύψουν την επόμενη χρονιά. Την ίδια στιγμή, ο πελάτης, είτε ιδιώτης ή επαγγελματίας, απολαμβάνει σταθερά κόστη, οργανωμένες υπηρεσίες που αφορούν στο όχημα, καθώς και τη σιγουριά ότι δεν θα υπάρξουν αναπάντεχες επιβαρύνσεις στο μέλλον.

Σε μία απαιτητική περίοδο όπου ο χρόνος δεν είναι «σύμμαχός» μας και οι ανάγκες αυξάνονται ή μεταβάλλονται, το Avis Easy Leasing αποτελεί μία ολοκληρωμένη, σύγχρονη και απολύτως ξεκάθαρη λύση για όσους επιθυμούν να αποκτήσουν αυτοκίνητο, χωρίς όμως να εμπλακούν σε περίπλοκες διαδικασίες. Και καθώς η χρονιά φτάνει στο τέλος της, η δυνατότητα να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία άμεσα και online θα κάνει τη διαφορά, καθώς είναι το βήμα για να ξεκινήσει η νέα χρονιά με το σωστό βήμα και το σωστό αυτοκίνητο!