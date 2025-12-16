Η γη της ελιάς: Μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.
- Αποκάλυψη Reuters – Πώς η Meta ανέχεται τις διαφημιστικές απάτες για να προστατεύσει την κερδοφορία της
- Τραγικός θάνατος για 32χρονη γιατρό - Βρέθηκε γυμνή σε καταψύκτη πολυκαταστήματος
- Εις μνήμην του Δημήτρη Ήμελλου: Ο Δημήτρης Χορν εξομολογείται
- ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους η μητέρα του αρχηγού και άλλα δύο άτομα για παράνομες επιδοτήσεις
Απόψε στις 22:20 στο MEGA, Η γη της ελιάς ανοίγει έναν κύκλο γεγονότων που δύσκολα θα ανακοπεί.
Λίγο πριν οι ζωές τους πάρουν καθοριστικές κατευθύνσεις, μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις σπρώχνουν τους ήρωες στα άκρα στην επιτυχημένη δραματική σειρά…
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς
Ο Στέφανος με τη Βασιλική ασχολούνται με τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης έχουν συνταχθεί και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη Βασιλική ώστε να μη γίνει ο γάμος. Η Ασπασία συνεχίζει την παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του Δημοσθένη και το μίσος της γι’ αυτόν μεγαλώνει όλο και πιο πολύ.
Ο Λυκούργος, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποφυλακίσει τον Μιχάλη, καθώς συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, ενώ αυτή που ανησυχεί περισσότερο απ’ όλους είναι η Χριστιάνα. Η Άννα περνάει μια ολόκληρη μέρα με τον Ρούσσο κι αυτός της φέρεται τρυφερά, συμπεριφορά που τη γοητεύει. Ο Παυλής κρυφακούει τη Δάφνη και μαθαίνει πως το μωρό που υιοθέτησαν το έχει γεννήσει η ίδια.
Ένα ακόμα τηλεφώνημα του Δημοσθένη που ακούει η Ασπασία φουντώνει το μίσος της τόσο πολύ που ψάχνει και βρίσκει το όπλο του. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Ο Παυλής πηγαίνει σε εργαστήριο γενετικής και δίνει δείγματα της Δάφνης και του μωρού, προκειμένου να γίνει τεστ DNA ώστε να βεβαιωθεί για τη μητρότητα.
Δείτε το trailer
Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου
Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη
Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης
Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου
Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού
Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA
#GiTisElias
- Μία από τις θεμελιώδεις και παγκόσμιες αξίες – Ο Π.Σ.Α.Ε.ΜΜΕ τιμάει την Ημέρα Αλληλεγγύης
- Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
- To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαιοελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
- Πάει για Γερεμέγεφ ο ΠΑΟΚ – Τα δεδομένα της υπόθεσης
- «Κάτσε κάτω» – Η στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
- Οι μεγαλύτερες αντλίες θερμότητας του κόσμου μπορούν να θερμάνουν ολόκληρες πόλεις
- Floral Ribbon: Μία συλλογή που μετατρέπει κάθε προπόνηση σε μία προσωπική στιγμή έκφρασης
- Επισκευάζεται κτίριο-τοπόσημο στο Γαλαξίδι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις