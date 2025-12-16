Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Η γη της ελιάς: Μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις
16 Δεκεμβρίου 2025 | 15:43

Η γη της ελιάς: Μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Η γη της ελιάς. Απόψε, στις 22.20, στο MEGA.

Απόψε στις 22:20 στο MEGA, Η γη της ελιάς ανοίγει έναν κύκλο γεγονότων που δύσκολα θα ανακοπεί.

Λίγο πριν οι ζωές τους πάρουν καθοριστικές κατευθύνσεις, μικρές αποκαλύψεις και υπόγειες συγκρούσεις σπρώχνουν τους ήρωες στα άκρα στην επιτυχημένη δραματική σειρά

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς

Ο Στέφανος με τη Βασιλική ασχολούνται με τις τελευταίες ετοιμασίες για τον γάμο τους, ενώ η Χάιδω και ο Στάθης έχουν συνταχθεί και κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να ασκήσουν επιρροή στη Βασιλική ώστε να μη γίνει ο γάμος. Η Ασπασία συνεχίζει την παρακολούθηση των τηλεφωνημάτων του Δημοσθένη και το μίσος της γι’ αυτόν μεγαλώνει όλο και πιο πολύ.

Ο Λυκούργος, δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποφυλακίσει τον Μιχάλη, καθώς συμβαίνουν διάφορες αναποδιές, ενώ αυτή που ανησυχεί περισσότερο απ’ όλους είναι η Χριστιάνα. Η Άννα περνάει μια ολόκληρη μέρα με τον Ρούσσο κι αυτός της φέρεται τρυφερά, συμπεριφορά που τη γοητεύει. Ο Παυλής κρυφακούει τη Δάφνη και μαθαίνει πως το μωρό που υιοθέτησαν το έχει γεννήσει η ίδια.

Ένα ακόμα τηλεφώνημα του Δημοσθένη που ακούει η Ασπασία φουντώνει το μίσος της τόσο πολύ που ψάχνει και βρίσκει το όπλο του. Τώρα πια τίποτα δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Ο Παυλής πηγαίνει σε εργαστήριο γενετικής και δίνει δείγματα της Δάφνης και του μωρού, προκειμένου να γίνει τεστ DNA ώστε να βεβαιωθεί για τη μητρότητα.

Δείτε το trailer

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας
Προϋπολογισμός 16.12.25

Φάμελλος: Κύριε Μητσοτάκη, έχετε βάλει με την υπογραφή σας μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας

«Διαλύετε το κοινωνικό κράτος, στερείτε από την κοινωνία βασικά ατομικά ανθρώπινα δικαιώματα, μετατρέπετε την εργασία σε επισφάλεια», τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό

Σύνταξη
To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαιοελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο
Παλμός 16.12.25

To «Heat» κλείνει τα 30 – Μια κινηματογραφική αρχαιοελληνική τραγωδία με τους Αλ Πατσίνο και Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Είναι τελικά το «Heat» ένα νεορεαλιστικό δράμα ή μια τραγωδία της μεγάλης οθόνης με άπλετη βία και άνδρες που κάνουν τραμπάλα στο άνομο και το νόμιμο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα
Τραγικό 16.12.25

«Είχαν κάνει τα πάντα» – Οι τραγικές προσπάθειες του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του να βοηθήσουν τον γιο τους πριν το φρικτό έγκλημα

Σοκ έχει προκαλέσει στο Χόλιγουντ η είδηση της δολοφονίας του θρυλικού σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, Μισέλ Σίνγκερ Ράινερ, στο σπίτι τους στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων
Ανάγκη λογοδοσίας 16.12.25

Ουκρανία: Κίεβο και Ευρωπαίοι συστήνουν Επιτροπή Πολεμικών Αποζημιώσεων

Σε ημερίδα που πραγματοποιείται στη Χάγη, ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προχωρούν στη σύσταση μια Διεθνούς Επιτροπής Αξιώσεων για να αποζημιωθεί η Ουκρανία για τις ζημιές που υπέστη στον πόλεμο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Επικαιρότητα 16.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται στους δρόμους, η ΝΔ παίρνει θέση απέναντί τους και στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας που απειλεί με εξαφάνιση τους μικρούς παραγωγούς», τονίζουν οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή
Αποφασισμένοι 16.12.25

Με μεγάλη ατζέντα αιτημάτων η ΚΕΔΕ στην Βουλή

Η μαζική παρουσία αιρετών και αυτοδιοικητικού προσωπικού κατέδειξε τον ενιαίο, συλλογικό και αποφασιστικό χαρακτήρα των διεκδικήσεων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Μουντιάλ 2026: Ο προπονητής της Σκωτίας καλεί τους συμπατριώτες του να… μείνουν σπίτι λόγω των εξωφρενικών τιμών!

Ένα εξάμηνο πριν τη σέντρα του πολυδιαφημισμένου Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, οι διοργανωτές αντιμετωπίζουν έναν διαρκή καταστροφικό... όλεθρο δημοσίων σχέσεων, αφού τίποτα δεν φαίνεται να πηγαίνει δεξιά.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή
Βουλή 16.12.25

Χαρίτσης: Πλιάτσικο θεσμών επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη – Είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός με τεχνητή αναπνοή

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού 2026, κατηγορώντας την και για μια «πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών»

Σύνταξη
Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;
Αντιπρόταση 16.12.25

Γιατί όχι εκλογή Δημάρχου με 37%;

Ο Ισίδωρος Μάδης εξέφρασε τις ενστάσεις του για το εκλογικό σύστημα το οποίο απαιτεί 42% + 1 ψήφο για εκλογή Δημάρχου από την πρώτη Κυριακή, σύμφωνα με τον υπό επεξεργασία Νέο Κώδικα της Αυτοδιοίκησης;

Σύνταξη
Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει
Ποδόσφαιρο 16.12.25

Δικαστική νίκη του Εμπαπέ κόντρα στην Παρί – Αυτό είναι το ποσό που πρέπει να του πληρώσει

Παρί Σεν Ζερμέν και Κιλιάν Εμπαπέ έδωσαν μεγάλη δικαστική μάχη και τελικά ο γαλλικός σύλλογος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει τον -πλέον- αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύνταξη
Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν
Κολλητοί 16.12.25

Ο Γούντι Άλεν δε μετανιώνει για τη φιλία του με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο ενενηντάχρονος σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν, ακολουθεί μια ελαφρώς διαφορετική τακτική από πολλούς άλλους ισχυρούς ανθρώπους που συνδέονται με τον παιδόφιλο πρώην χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»
Παναθηναϊκό Στάδιο 16.12.25

ΕΟΕ: «Η αναβάθμιση του Καλλιμάρμαρου είναι έργο ιστορικής σημασίας για την χώρα»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) έβγαλε ανακοίνωση με την οποία απαντά στα μεμονωμένα σχόλια για τη χορηγία της εταιρείας του κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας
Ελλάδα 16.12.25

Δίκη Χρυσής Αυγής: Την εξιχνίαση της δολοφονία του την επιτέλεσε ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας», είπε η εισαγγελέας

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε η εισαγγελική λειτουργός στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο γεγονός ότι κατά την κρίση της «η δολοφονία Φύσσα ήταν εκτέλεση

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office
Μίδας 16.12.25

Από τον Εξολοθρευτή στη λίστα των δισεκατομμυριούχων του Forbes: Ο Τζέιμς Κάμερον είναι ένας «γητευτής» του box office

Ο επιτυχημένος δημιουργός Τζέιμς Κάμερον κατάφερε να μπει σε μια πολύ μικρή λίστα, αυτή των δισεκατομμυριούχων σκηνοθετών, προτού καν κυκλοφορήσει το τρίτο μέρος του κινηματογραφικού franchise Avatar.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο