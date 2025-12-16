Εκτεταμένες ζημιές ύφους 2.500 ευρώ προκάλεσαν άγνωστοι στο λύκειο Χερσονήσου στην Κρήτη, με τις Αρχές να διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη neakriti το περιστατικό έγινε αντιληπτό χθες το βράδυ, στις 22:45, όταν η διευθύντρια του σχολείου ενημέρωσε τον αντιδήμαρχο Συντήρησης και αναβάθμισης σχολείων Χερσονήσου ότι άγνωστοι είχαν εισέλθει στον σχολικό χώρο και προκαλούσαν καταστροφές.

Από τις κάμερες στο λύκειο αναζητούν τους δράστες

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν φθορές, καθώς είχαν σπάσει τέσσερα τζάμια, μία πόρτα, ενώ ένα παράθυρο είχε ξηλωθεί.

Επιπλέον, σε μία αίθουσα είχε σπάσει η πόρτα, χωρίς ωστόσο οι δράστες να εισέλθουν στον χώρο ή να προκαλέσουν ζημιές σε διαδραστικούς πίνακες, υπολογιστές ή άλλο εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Οι υποψίες στρέφονται προς εξωσχολικά άτομα, ενδεχομένως άτομα που στο παρελθόν είχαν σχέση με το συγκεκριμένο σχολείο. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες.

Το σχολείο διαθέτει σύστημα καμερών ασφαλείας, με την Αστυνομία να έχει παραλάβει το καταγραφικό υλικό προκειμένου να το αναλύσει.