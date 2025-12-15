Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα
Τα Νέα της Αγοράς 15 Δεκεμβρίου 2025 | 15:33

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα

Η Stoiximan παρουσιάζει τη νέα της εικόνα, σηματοδοτώντας επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της.

Σύνταξη
Η ανανέωση αυτή αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της εταιρείας: να δημιουργεί συναρπαστικές στιγμές διασκέδασης, πιο άμεσες και πιο ζωντανές. Στον πυρήνα της βρίσκεται μια απλή αλλά καθοριστική αλήθεια: κάθε στιγμή έχει αξία.

Σε έναν κόσμο όπου οι δυνατές εμπειρίες γίνονται όλο και πιο σπάνιες, η Stoiximan θέλει να τις κάνει πιο άμεσες και πιο προσωποποιημένες. Η νέα ταυτότητα εκφράζει ακριβώς αυτό – την υπόσχεση ενός brand που εξελίσσεται διαρκώς ώστε κάθε αλληλεπίδραση να μπορεί να μετατραπεί σε μια στιγμή που μένει.

Ένα δυναμικό οικοσύστημα για μια νέα εποχή εμπειριών

  • Το νέο λογότυπο της Stoiximan αποδίδει αυτή την εξέλιξη: διατηρεί την ισχυρή αναγνωρισιμότητα του brand, αλλά αποκτά καθαρότητα, ισορροπία και μοντέρνο χαρακτήρα. Σχεδιάστηκε για να λειτουργεί ιδανικά σε κάθε περιβάλλον -από μεγάλες οθόνες μέχρι τις μικρότερες ψηφιακές επιφάνειες όπου οι στιγμές των χρηστών γεννιούνται καθημερινά.
  • Παράλληλα, το χαρακτηριστικό γράμμα “S” γίνεται πλέον ένα αυτόνομο, ευέλικτο σύμβολο που συνθέτει τα νέα patterns του brand. Είναι μια οπτική μεταφορά της ενέργειας και του ρυθμού της στιγμής – της κίνησης που προηγείται κάθε εμπειρίας.
  • Το νέο, πιο φωτεινό μπλε χρώμα δεν είναι μια απλή αισθητική επιλογή. Εκφράζει τη ζωντάνια και τη δυναμική που χαρακτηρίζουν την ‘μπλε’ Stoiximan, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αντίθεση, τη σαφήνεια και τη συνολική λειτουργικότητα της νέας εικόνας σε κάθε σημείο επαφής.
  • Το ανανεωμένο graphic system λειτουργεί ως ο παλμός του brand. Μια κοινή οπτική γλώσσα που επιτρέπει στη Stoiximan να αφηγείται ιστορίες με συνέπεια, ζωντάνια και ξεκάθαρη προσωπικότητα.

Ο CEO της Stoiximan, Νίκος Φλίγκος, δήλωσε σχετικά: «Η Stoiximan εξελίσσεται διαρκώς, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ψυχαγωγία εδώ και δεκατρία χρόνια. Η νέα εικόνα δεν αλλάζει ποιοι είμαστε, εκφράζει όμως καλύτερα πού θέλουμε να πάμε. Καθώς η ψυχαγωγία εξελίσσεται και οι προσδοκίες του κοινού αυξάνονται, η Stoiximan επενδύει σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα που συνδυάζει τεχνολογία, δημιουργικότητα και υπευθυνότητα. Σε ένα περιβάλλον όπου τα brands συχνά μοιάζουν μεταξύ τους, εμείς επιλέγουμε να ξεχωρίζουμε με μια ενιαία και μοντέρνα ταυτότητα που αντανακλά τη δική μας φιλοσοφία. Στόχος μας είναι να διαμορφώνουμε εμπειρίες με πραγματική αξία – στιγμές που μένουν».

AGRO
Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Τσιάρας: Πέντε μέτρα για τους αγρότες – Κάλεσμα σε διάλογο

Ομόλογα
Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

Euronext: Στην αγορά ελληνικών ομολόγων η πλατφόρμα MTS

inWellness
inTown
«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος "τεστάρει" τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Τα πάντα για τα Χριστούγεννα στο SHOPFLIX.gr

Αν ακόμα δεν έχεις ετοιμαστεί για τα Χριστούγεννα, θα βρεις τα πάντα σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.gr.

Σύνταξη
Μπλόκα: Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα – «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»
Παραμένει το αδιέξοδο 15.12.25

Οι πρώτες αντιδράσεις των αγροτών στις ανακοινώσεις Τσιάρα - «Επικοινωνιακό παιχνίδι» χωρίς «έμπρακτα μέσα»

«Βαρύ» το κλίμα που επικρατεί, σε πρώτο χρόνο, στον αγροτικό κόσμο μετά τις ανακοινώσεις Τσιάρα. «Δεν πάμε σε διάλογο με υποσχέσεις και θα», λένε και ζητάνε συγκεκριμένες απαντήσεις. Παραμένουν στα μπλόκα.

Σύνταξη
Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος
Αντιφατική προσωπικότητα 15.12.25

Πώς ο δικηγόρος του Μάικλ Τζάκσον έγινε ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον κόσμο του θεάματος

Ως συνδιαχειριστής της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον, ο Τζον Μπράνκα, έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια μετά τον θάνατο του Βασιλιά της Ποπ το 2009, ο οποίος όπως είναι γνωστό πέθανε με χρέη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025
Διεκδικούν 15.12.25

Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων την 16η Δεκεμβρίου 2025

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά συμπαρατάσσεται με την ΚΕΔΕ και κλείνει συμβολικά το Δήμο αύριο 16 Δεκεμβρίου με διατήρηση προσωπικού ασφαλείας και με εξαίρεση τη λειτουργία όλων των Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Σύνταξη
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
Αλήθειες & ψέματα 15.12.25

Έρευνες, φήμες και ο τελευταίος άνθρωπος που μίλησε μαζί του: Όλα όσα ξέρουμε έως τώρα για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου, ο γνωστός σκηνοθέτης Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του Μισέλ βρέθηκαν νεκροί στο διαμέρισμά τους στο Μπρέντγουντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή
Σπουδαία κίνηση 15.12.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναλαμβάνει την ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου μέσω χορηγίας στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή

O Βαγγέλης Μαρινάκης συνεχίζει να προσφέρει στον ελληνικό αθλητισμό, καθώς ανέλαβε την πλήρη ανακαίνιση του Παναθηναϊκού Σταδίου για να μπορεί να φιλοξενεί διεθνείς αγώνες στίβου.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
ΔΕΗ Christmas Factory
Τα Νέα της Αγοράς 15.12.25

ΔΕΗ Christmas Factory

Χριστούγεννα με την «Καλή Ενέργεια» της ΔΕΗ

Σύνταξη
Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας
Δημοτικές αντιδράσεις 15.12.25

Όχι στη συγχώνευση και κατάργηση σχολικών μονάδων στον Δήμο Αμφιλοχίας

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης εξέφρασε στο σώμα την αντίθεση της Δημοτικής Αρχής στη συγχώνευση και κατάργηση σχολείων, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του Δήμου.

Σύνταξη
Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του
Αυθεντικός 15.12.25

Σκηνοθέτης, ηθοποιός, άνθρωπος του κινηματογράφου: Το έργο που άφησε πίσω του ο Ρομπ Ράινερ ήταν μεγαλύτερο από το όνομά του

Η είδηση της δολοφονίας του Ρομπ Ράινερ και τη συζύγου του τα ξημερώματα της Δευτέρας σόκαρε τον κόσμο του Χόλιγουντ και όχι μόνο. Ένα τραγικό τέλος για έναν άνθρωπο που επηρέασε τον κόσμο της 7ης Τέχνης.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις στην Κρήτη – Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 15.12.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη - Ψεύτικα Ε9 και φαγοπότι εκατομμυρίων ευρώ

Ξεκινούν αύριο οι απολογίες στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία των 16 συλληφθέντων που έφτασαν από την Κρήτη στην Αθήνα, οι οποίοι κατηγορούνται ως εγκληματική ομάδα που λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
