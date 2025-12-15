Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025
Family Edition: Αξέχαστα Χριστούγεννα στο σπίτι με όλη την οικογένεια
Τα Νέα της Αγοράς 15 Δεκεμβρίου 2025 | 10:37

Family Edition: Αξέχαστα Χριστούγεννα στο σπίτι με όλη την οικογένεια

Μαγικές στιγμές, ζεστή ατμόσφαιρα και παραδόσεις που ενώνουν μικρούς και μεγάλους - όσα θα χρειαστείτε για τα πιο όμορφα Χριστούγεννα.

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Μακροζωία: Το λάθος που κάνουν 1,8 δισ. άνθρωποι

Βρισκόμαστε μόλις δέκα μέρες μακριά από τα Χριστούγεννα και αυτό σημαίνει ότι έχει φτάσει η στιγμή να οργανωθούμε. Οι γιορτινές μέρες μας δίνουν την πολύτιμη ευκαιρία να χαλαρώσουμε και να ξεκουραστούμε, να ξεφύγουμε από την μονοτονία της καθημερινότητας, να περάσουμε χρόνο με τους αγαπημένους μας και να δημιουργήσουμε αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα στις καρδιές μας.

Χριστούγεννα με την οικογένεια

Ας δούμε λοιπόν, όλα όσα μπορούμε να κάνουμε φέτος τις γιορτές για να τις γεμίσουμε χαρά, παιχνίδι και μαγεία. Αφιερώστε μια μέρα μόνο σε εσάς και την οικογένειά σας και ζήστε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα:

Πρωινό με γιορτινές λιχουδιές

Ποιος δεν λατρεύει τα χαλαρά πρωινά, ειδικά όταν συνοδεύονται από γλυκές ή αλμυρές λιχουδιές; Βάλτε την πιο γιορτινή playlist να παίζει στο ηχείο σας και ζητήστε από τα παιδιά να μαγειρέψουν μαζί σας. Φτιάξτε στη κουζίνα μια γωνία με γλυκές λιχουδιές και μία γωνία για αλμυρές και χωριστείτε σε ομάδες.

Η μία ομάδα μπορεί να φτιάξει λαχταριστές βάφλες σε σχήμα καρδιάς και η άλλη μπορεί να δημιουργήσει αφράτες κρέπες (γλυκές ή αλμυρές) με την κρεπιέρα της Izy. Μόλις είναι όλα έτοιμα, απολαύστε τα με το αγαπημένο σας ρόφημα, καφέ ή ζεστή σοκολάτα.

Μεσημέρι με επιτραπέζια παιχνίδια

Τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με ένα καλό γύρο Jungle Speed. Γέλιο και ταχύτητα «ανεβάζουν» την αδρεναλίνη στα ύψη, προσφέροντας άφθονες στιγμές γέλιου. Αν από την άλλη, αγαπάτε την στρατηγική και την περιπέτεια, τότε το Catan Junior θα συγκλονίσει τα παιδιά, καθώς θα μεταμορφωθούν σε πειρατές, θα εξερευνήσουν νησιά και θα «ζήσουν» μοναδικές περιπέτειες.

Και όταν η ταχύτητα και η εξερεύνηση έχουν κορυφωθεί, έρχεται το Codenames να ολοκληρώσει την εμπειρία: ένα παιχνίδι που απαιτεί συνεργασία, έξυπνες συνδέσεις και φυσικά… μυστική επικοινωνία μεταξύ των αρχικατασκόπων.

Απόγευμα με δημιουργικό διάλειμμα

Αφήστε τα παιδιά να εκφράσουν την δημιουργικότητά τους, ζωγραφίζοντας στο βιβλίο ζωγραφικής Squishmallows. Αφού χρωματίσουν τις εικόνες που είναι γεμάτες γλυκά και ζουληχτά Squishmallows, μπορούν να κόψουν εύκολα τις σελίδες και να τις κολλήσουν στο δωμάτιο, τα τετράδιά τους ή να τις χαρίσουν στους φίλους τους.

Όσο για τους μεγάλους, μπορείτε να απολαύσετε μερικές στιγμές ανάπαυλας απολαμβάνοντας τον καφέ σας και την γιορτινή playlist ή μπορείτε να συμμετάσχετε στη ζωγραφική των παιδιών.

Βραδινό home cinema

Φέτος, τα Χριστούγεννα μπορείτε να φέρετε το cinema στο σπίτι σας και να απολαύσετε τις αγαπημένες σας χριστουγεννιάτικες ταινίες από την άνεση του καναπέ σας. Ανάψτε τα λαμπάκια του χριστουγεννιάτικου δέντρου, κατεβάστε το πανί του βιντεοπροβολέα, ανοίξτε τον wanbo προτζέκτορα και μην ξεχάσετε τα ποπ κορν!

Εναλλακτικά, θα μπορούσατε να κάνετε streaming το αγαπημένο σας περιεχόμενο στην smart TV και να απολαύσετε κρυστάλλινο ήχο και εκπληκτική εικόνα.

Gaming session για όσους συνεχίσουν

Δράση, συνεργασία και εντυπωσιακά γραφικά που θα εντυπωσιάσουν μικρούς και μεγάλους – αυτά είναι μόνο μερικά από όσα θα απολαύσετε στο Playstation 5 Slim. Για να φτάσετε την διασκέδαση σε νέο επίπεδο, μπορείτε να οργανώσετε μικρά τουρνουά ή να παίξετε co-op παιχνίδια που ενισχύουν την ομαδικότητα.

Εάν προτιμάτε μια πιο χαλαρή και cozy ατμόσφαιρα, μπορείτε το γυρίσετε και πάλι στα επιτραπέζια, μέχρι η βραδιά να έρθει στο τέλος της.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Στεγαστική κρίση: Η ευρωπαϊκή απάντηση

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Το LNG είναι η ευκαιρία της Ελλάδας»

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space
inTickets 15.12.25

«Ο Μαγεμένος Βοσκός»: Για λίγες παραστάσεις στο bijoux de kant HOOD art space

Ο Σπυρίδων Περεσιάδης (1854–1918) ήταν σημαντικός Έλληνας θεατρικός συγγραφέας της ύστερης περιόδου του 19ου αιώνα, γνωστός για την ικανότητά του να συνδυάζει την ηθογραφία με τον λυρισμό, όπως στο έργο «Ο Μαγεμένος Βοσκός».

Σύνταξη
Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες
Media 13.12.25

Διαβάστε στο Βήμα της Κυριακής: Ζητούνται 200.000 νέοι αγρότες

Το τελευταίο στοίχημα για την ελληνική γεωργία – Μαζί με το Βήμα της Κυριακής: Οι Μεγάλες Σκηνές με αφιέρωμα στο Θέατρο Αθηνών, το εορταστικό τεύχος GRACE, η Αργυρώ με 35 φανταστικές συνταγές για το γιορτινό τραπέζι, και ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών
Media 13.12.25

Μαγικά Χριστούγεννα – 9 ταινίες στο MEGA Play για να μπείτε στο πνεύμα των γιορτών

Για να μπείτε για τα καλά στο γιορτινό κλίμα, το MEGA έχει ετοιμάσει μια συλλογή με 9 υπέροχες χριστουγεννιάτικες ταινίες, οι οποίες σας περιμένουν στην υβριδική του πλατφόρμα, το MEGA Play.

Σύνταξη
Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή
Plus 12.12.25

Τέσσερις μουσικές βραδιές στον Ιανό – Οι ερμηνευτές της αποψινής συναυλίας μάς βάζουν στο κλίμα λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή

Τέσσερις παραστάσεις, στην κάθε μία από τις οποίες πρωταγωνιστούν διαφορετικοί ερμηνευτές και τραγουδοποιοί, παρουσιάζοντας το σύνολο των διακριθέντων τραγουδιών της 5η Ακρόασης

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025
Κινητοποίηση 15.12.25

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών την Τρίτη 16/12/2025

Θα λειτουργούν μόνο οι βασικές και επείγουσες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με την υγεία, την πρόνοια, την ασφάλεια και την πολιτική προστασία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Σύνταξη
Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Aπειλές Σκέρτσου στη Βουλή: Αν ικανοποιηθούν τα αγροτικά αιτήματα πάμε σε ιδιότυπο αγροτικό grexit

Απαντώντας στις επικρίσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης για την κατάσταση στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος δεν δίστασε να προειδοποιήσει πως αν δεν προχωρήσει το σχέδιο συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον μετασχηματισμό του Οργανισμού, τότε η χώρα μας κινδυνεύει με αγροτικό Grexit

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Δουδωνής: Αναφέρεται το όνομα του πρωθυπουργού από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Σφοδρή επίθεση Δουδωνή στην κυβέρνηση - «Αναφέρεται το όνομα του Κ. Μητσοτάκη από τον Φραπέ στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή. «Προβλέπετε σχεδόν εκμηδενισμό του ρυθμού ανάπτυξης ως το 2029», ανέφερε ενώ ζήτησε απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη
Fizz 15.12.25

Για όλα φταίει ο Σκορσέζε – Για αυτό τον λόγο ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο αρνείται να κάτσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη

Ο σταρ του Χόλιγουντ Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνάντησε τον συνεργάτη, φίλο και θρύλο της 7ης Τέχνης Μάρτιν Σκορσέζε και αποκάλυψε τον λόγο που δεν θα σκηνοθετήσει ποτέ του μια ταινία.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Euroleague: Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)
Euroleague 15.12.25

Ποιες είναι οι πιθανότητες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τετράδα στη regular season (pics)

Η Euroleague μπαίνει σε «διαβολοβδομάδα», ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση και οι πιθανότητες για τετράδα μειώνονται – Πού θα τερματίσουν οι «αιώνιοι», σύμφωνα με το figurei8ht.

Σύνταξη
Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό
Αόρατη θερμομόνωση 15.12.25

Ξεχάστε τα διπλά τζάμια – Αυτή η λεπτή διαφανής μεμβράνη υπόσχεται να κρατήσει το σπίτι σας ζεστό

Τα τζάμια δεν είναι διαφανή μόνο στο ορατό φως αλλά και στη θερμική ακτινοβολία. Ένα νέο υλικό που αποτελείται κατά 90% από αέρα μπλοκάρει τις διαρροές.

Σύνταξη
Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της
Κόσμος 15.12.25

Ιράν: Στα επείγοντα η βραβευθείσα με Νόμπελ Ειρήνης, Ναργκίς Μοχαμαντί μετά τη βίαιη σύλληψή της

Τα χτυπήματα που υπέστη η Μοχαμαντί ήταν τόσο σφοδρά, βίαια και επαναλαμβανόμενα που μεταφέρθηκε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου δύο φορές…

Σύνταξη
Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα
Πλήκτρα 15.12.25

Joep Beving: Ο πιανίστας–φαινόμενο του μινιμαλισμού, για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Ο Ολλανδός συνθέτης και πιανίστας Joep Beving, μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της σύγχρονης μινιμαλιστικής μουσικής, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Αθήνα το 2026 στο πλαίσιο της διεθνούς περιοδείας LIMINAL. Το πρόγραμμα της συναυλίας αντλεί από το νέο του άλμπουμ — του οποίου η κυκλοφορία θα προηγηθεί της περιοδείας — καθώς και από επιλεγμένες στιγμές της μέχρι σήμερα δημιουργικής του πορείας.

Σύνταξη
Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου
Βρυξέλλες 15.12.25

Κάλας: Αυτή η εβδομάδα θα είναι «αποφασιστικής σημασίας» για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου

Πριν από αυτή τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι Αμερικανοί διαπραγματευτές για την Ουκρανία θα συναντηθούν στο Βερολίνο, ύστερα από συνομιλίες πέντε ωρών που είχαν την Κυριακή

Σύνταξη
Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025
Συμμετοχή 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο του Δήμου Θεσσαλονίκης την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στην σχετική του ανακοίνωση αναφέρει πως την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης θα παραστεί στην πανελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στην Αθήνα.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 15.12.25

Δημοσκόπηση: Νέο «χαστούκι» στην κυβέρνηση – Δίκαια τα αιτήματα και δικαιολογημένες οι κινητοποιήσεις των αγροτών

Την ώρα που η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπαίζει τους αγρότες και να προσπαθεί να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους, ήρθε στο φως της δημοσιότητας νέα δημοσκόπηση «χαστούκι». Οι πολίτες λένε σε ποσοστό 86% ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των αγροτών ενώ τονίζουν ότι το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν το σημαντικότερο πολιτικό γεγονός της χρονιάς

Σύνταξη
Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat
Crash test 15.12.25

Ινστιτούτο Τσίπρα: Δεν επιβεβαιώνεται το «success story» της τελευταίας 5ετίας – Σύγκριση 2014-2024 με βάση στοιχεία της Eurostat

To Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα δημοσιεύει την 1η έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH Ανάλυση | Οικονομία στην οποία επιχειρείται η σύγκριση της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής καταστροφής 2015-19” και της περιόδου της υποτιθέμενης “οικονομικής απογείωσης 2019-24” στη βάση εξέλιξης των βασικών οικονομικών μεγεθών

Σύνταξη
«Η δύναμη των αριθμών» – Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ
Αγάπη 15.12.25

«Η δύναμη των αριθμών» - Η Κρίστεν Στιούαρτ πήρε ένα σημαντικό μάθημα στους 8 μήνες γάμου με τη Ντίλαν Μάγιερ

Η σταρ της ταινίας «Twilight» Κρίστεν Στιούαρτ και η σεναριογράφος του Χόλιγουντ, Ντίλαν Μάγιερ, παντρεύτηκαν τον Απρίλιο στο Λος Άντζελες, σε μια κλειστή τελετή σε μεξικάνικο εστιατόριο, ενώ ακολούθησε πάρτι.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας
Αυτοδιοίκηση 15.12.25

Συμβολικό κλείσιμο Δημαρχείου Καλλιθέας

Ο Δήμος Καλλιθέας συμμετέχει στο συμβολικό κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας αύριο Τρίτη 16 Δεκεμβρίου ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της ΚΕΔΕ.

Σύνταξη
«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!
Ποδόσφαιρο 15.12.25

«Σεισμός» στην Ισπανία: Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν προσφέρει 10 δισ. ευρώ για την αγορά της Μπαρτσελόνα!

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν ενδιαφέρεται να αποκτήσει την Μπαρτσελόνα και είναι έτοιμος να αλλάξει τον χάρτη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου – Τα «τρελά» χρήματα που μπορεί να δώσει.

Σύνταξη
Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε
Παραλία Μπόνταϊ 15.12.25

Παγκόσμιοι ηγέτες καταγγέλλουν την τρομοκρατική επίθεση στην Αυστραλία – Ο Νετανιάχου κατηγορεί τον Αλμπανέζε

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ισχυρίζεται ότι η Αυστραλία «άφησε να εξαπλωθεί η ασθένεια» του αντισημιτισμού «και το αποτέλεσμα είναι οι φρικτές επιθέσεις εναντίον Εβραίων που είδαμε σήμερα»

Σύνταξη
Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια
Ποδόσφαιρο 15.12.25

Προφυλακίστηκε ο διοργανωτής της περιοδείας του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία μετά τα επεισόδια

Μετά τις σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίχθηκαν στην Ινδία με τα επεισόδια που ξέσπασαν για την εμφάνιση του Μέσι που κράτησε λίγα λεπτά, ο διοργανωτής της περιοδείας του θρυλικού ποδοσφαιριστή προφυλακίστηκε.

Σύνταξη
