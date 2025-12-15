Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα και ο επιχειρηματίας φίλος του οδηγούνται σήμερα στα δικαστήρια της Καλαμάτας για να απολογηθούν, μετά τη σύλληψή τους για ηθική αυτουργία στη διπλή ανθρωποκτονία.

Οι δύο άνδρες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συνέταξε η ανακρίτρια, ο 33χρονος, σε συνεργασία με τον φίλο του επιχειρηματία από την Αθήνα (ο οποίος είναι εργοδότης των δύο ατόμων που φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί των δολοφονιών των 22χρονων), φέρεται να σχεδίασαν την αποτρόπαια δολοφονία, με σκοπό να πάρουν τον έλεγχο της περιουσίας του θείου του, η αξία της οποίας υπολογίζεται στα 30 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο δύο ακόμη άτομα έχουν μπει στο «κάδρο» των ερευνών για το διπλό φονικό. Πρόκειται για δύο γυναίκες, η σύντροφος του ανιψιού αλλά και μία άλλη γυναίκα από τον στενό συγγενικό του χώρο.

Η μία εκ των δύο γυναικών, η σύντροφος του 33χρονου ανιψιού του θύματος, φεύγει από το χώρο της δολοφονίας λίγα μόλις λεπτά πριν μπει ο 22χρονος δράστης, ενώ από το κινητό της τηλέφωνο ο 33χρονος κάλεσε τον 32χρονο επιχειρηματία αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία.

Και η δεύτερη γυναίκα που εξετάζεται είναι και αυτή από το περιβάλλον του 33χρονου, που αναμένεται να κληθεί για κατάθεση προκειμένου να εξακριβωθεί ο ρόλος της.

Η ανακρίτρια διερευνά τον ρόλο τον οποίο φέρονται να έχουν παίξει σε όλη την υπόθεση αυτή.

Ήδη έχει βγει ένταλμα για τον συνεργάτη του επιχειρηματία ο οποίος είναι διακοπές στο εξωτερικό. Πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος είναι γιος πρωτοπόρου και πασίγνωστου επιχειρηματία εστίασης στην Πλάκα, ο οποίος ήταν μετανάστης στη Γερμανία και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Ο πατέρας πέθανε πριν από 5 χρόνια, με τον άντρα να κληρονομεί ακίνητα στην Πλάκα από τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες, πούλησε στη μητέρα του και στα αδέλφια του το ποσοστό που του αναλογούσε σε ακίνητο και εισέπραξε συνολικά 900.000€.

Τον 32χρονο επιχειρηματία, ο οποίος θεωρείται από τις Αρχές ως ηθικός αυτουργός στη διπλή δολοφονία, ο συγκεκριμένος άντρας τον γνωρίζει από τα μαθητικά τους χρόνια, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια κάνουν στενή παρέα και είναι συνέταιροι στα μαγαζιά του 32χρονου.

Καλλιακμάνης: «Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε»

«Η κατηγορία για τον φίλο του επιχειρηματία – και φίλο του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ – είναι συνέργεια και αναμένεται να ξεκαθαριστεί ο ρόλος του. Όταν ο ηθικός αυτουργός είναι παρών στην διπλή δολοφονία, οποιασδήποτε υποβοήθηση σημαίνει και συναυτουργία. Θα έπρεπε να έχει γίνει αναπαράσταση από την αρχή αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιος πυροβόλησε», τόνισε ο Γ. Καλλιακμάνης για την υπόθεση της Φοινικούντας μιλώντας στο Mega.

«Αυτά τα εντάλματα προέκυψαν από την πολύ αναλυτική και προσεκτική έρευνα της ανακρίτριας αλλά και με την άριστη συνεργασία που είχε με το Τμήμα Εγκληματολογικών Ερευνών. Πριν από λίγες μέρες στην Αττική έγινε έρευνα και κατασχέθηκαν κάποια ψηφιακά πειστήρια, τα οποία βοήθησαν πολύ την ακριτική αρχή ώστε να φτάσει σε αυτά τα εντάλματα και σε αυτά που μπορεί να υπάρχουν», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.