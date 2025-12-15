Eirini Marinaki Has Passed Away
Eirini Marinaki, wife of the late Miltiadis Marinakis and mother of Vangelis Marinakis, passed away today at her home.
The funeral service will be held at the Church of St Nicholas, Piraeus, on Wednesday 17/12/2025 at 12:00 pm.
