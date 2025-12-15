Eirini Marinaki Has Passed Away

Μπάσκετ

Άταμαν: «Ο ημιτελικός με την Ελλάδα είναι το κορυφαίο παιχνίδι στην ιστορία της Τουρκίας»

Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε σε συνέντευξή του για την αγωνιστική κατάσταση του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή αλλά και την επιβλητική νίκη που πέτυχε η Τουρκία στον ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ με την Ελλάδα.