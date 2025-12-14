Ο νικητής του Σούπερ Καπ Ιταλίας πάρει 11 εκατ. ευρώ

Το Σούπερ Καπ Ιταλίας (Supercoppa Italiana) για τη σεζόν 2025-26 θα διεξαχθεί στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας το χρονικό διάστημα από 18 έως 22 Δεκεμβρίου 2025 με τη μορφή Final Four (δηλαδή ημιτελικοί και τελικός) αντί για τον παραδοσιακό μονό τελικό. Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος θα είναι η Νάπολι (πρωταθλήτρια Ιταλίας), η Ίντερ (δεύτερη στη Serie A), η Μπολόνια (νικήτρια του Coppa Italia) και η Μίλαν (φιναλίστ του Coppa Italia).

Για τη διεξαγωγή του Σούπερ Καπ Ιταλίας υπάρχει συμβόλαιο με τους διοργανωτές για τα ποσά που θα πάρουν οι ομάδες, οι οποίες σύμφωνα με το Calcio e Finanza θα μοιραστούν το ποσό των 22,5 εκατ. ευρώ. Για να μην πολυλογούμε ο νικητής θα βάλει στο ταμείο του το ποσό των 11 εκατ. ευρώ.

Πως θα μοιραστούν τα 22,5 εκατ. ευρώ; Οι ηττημένοι των ημιτελικών θα εισπράξουν από 2,4 εκατ. ευρώ η κάθε ομάδα, ενώ η φιναλίστ που θα ηττηθεί στον τελικό θα λάβει 6,7 εκατ. ευρώ. Για τον νικητή του τελικού προβλέπονται 9,5 εκατ. ευρώ, στα οποία προστίθενται επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ – για σύνολο 11 εκατ. – που συνδέονται με την ενδεχόμενη διεξαγωγή φιλικού αγώνα με την ομάδα που θα κατακτήσει το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας.

Το συμβόλαιο με τους Σαουδάραβες προβλέπει μια ακόμη διεξαγωγή Final Four Σούπερ Καπ έως το 2028. Όμως, δεν αναμένεται να γίνει το 2026, επειδή στη Σαουδική Αραβία θα φιλοξενηθούν άλλες μεγάλες διοργανώσεις. Για αυτό το λόγο υπάρχει σκέψη στην «ελεύθερη χρονιά» να γίνει στις ΗΠΑ, ωστόσο εξετάζεται και η πιθανότητα αλλαγής ημερομηνίας ή παραμονής επί ιταλικού εδάφους.

Το διάστημα 18-22 Δεκεμβρίου θα είναι η τρίτη φορά που το Supercoppa italiana θα διεξαχθεί με τη μορφή Final Four. Οι αγώνες θα γίνουν στο King Saud University Stadium, το οποίο είναι χωρητικότητας 25.000 θεατών και εκεί θα γίνουν όλα τα ματς.

Τα ημιτελικά: Νάπολι-Μίλαν και Μπολόνια Ιντερ. Δεν προβλέπεται παράταση σε περίπτωση ισοπαλίας αλλά απευθείας πέναλτι για την πρόκριση στον τελικό.