Λουτσέσκου:«Είχαμε πρόβλημα ενέργειας, ίσως και οι αλλαγές να μην ήταν η καλύτερη έμπνευσή μου…»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 2-0 από τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League, χάνοντας έτσι τη δεύτερη θέση από την ΑΕΚ, η οποία λίγο νωρίτερα είχε περάσει από το Αγρίνιο με το ευρύ 5-0. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου σχολίασε την ήττα της ομάδας του λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως έλειψε η ενέργεια από τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Αναλυτικά όσα είπε στη NOVA ο Λουτσέσκου:

«Είναι μία περίεργη στιγμή για εμάς, δείξαμε ότι είχαμε έλλειψη ενέργειας, αυτό δεν μας επιτρέπει να παίξουμε όπως θέλουμε, δείγμα του πρώτου τέρματος που δεχθήκαμε. Αυτό και η πίεση είναι κάτι που δεν διαχειριστήκαμε σωστά, όπως και στο δεύτερο μέρος. Ίσως και οι αλλαγές να μην ήταν η καλύτερη έμπνευση από εμένα σήμερα.

Είμαι απογοητευμένος για τα τελευταία 25 λεπτά και ότι δεν επιτεθήκαμε στον χώρο, σε τέτοια ματς πρέπει να σκοράρεις πριν τον αντίπαλο και να έχεις διαφορετική αντιμετώπιση. Ήρθαμε μετά από ένα δύσκολο παιχνίδι στη Βουλγαρία και με μεγάλη κούραση και μετά από μία περίοδο με δύσκολα ματς όπως με τον Λεβαδειακό και τον Άρη», είπε ο Ρουμάνος τεχνικός.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Λουτσέσκου παραδέχθηκε πως ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε κακή περίοδο:

Για το τι δεν πήγε καλά από όλα όσα δεν πήγαν καλά και ήρθε η ήττα: «Δεν θέλω να επικαλεστώ τους τραυματισμούς και τις απουσίες αλλά υπήρχαν προβλήματα για εμάς και μας επηρέασαν. Το δεύτερο που μπορώ να πω για αυτόν τον αγώνα είναι ότι δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε τέτοιο γκολ, με τον αντίπαλο να σκοράρει χωρίς να πηδήξει με τους δικούς μας παίκτες κοντά και μέσα στην περιοχή.

Σε αυτές τις αναμετρήσεις που δέχεσαι γκολ πρώτος πάντα είναι πιο δύσκολο και πρέπει να βρεις τρόπο να αντιδράσεις. Τρίτον δεν είχαμε την απαιτούμενη πνευματική ενέργεια και το πνεύμα της θυσίας για να γίνουμε πιο απειλητικοί, μας έλειψε ήδη φρεσκάδα και 2-3 καλές επιλογές για να δημιουργήσουμε φάσεις. Επίσης είναι και η δική μου ευθύνη γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μετά τις αλλαγές αντί να είμαστε καλύτεροι, φάνηκε να είμαστε πιο μπερδεμένοι.

Είμαστε σε μια κακή περίοδο που δεν μας πάει τίποτα καλά και φαίνεται όλα να είναι εναντίον μας. Πρέπει να βρούμε τρόπους να αντιδράσουμε και να δείξουμε κάτι καλύτερο στο γήπεδο. Μέσα σε αυτές τις 2-3 μέρες μέχρι το επόμενο ματς θα βρούμε την φλόγα για να αντιδράσουμε».