Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Λίγους μήνες μετά το θρίαμβό της στην Βιέννη, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης προσφέρει στο κοινό της ακούσματα από την πλούσια μουσική παράδοση της πόλης αυτής, που είναι ταυτισμένη με τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς σε όλο τον κόσμο. Υπέροχες άριες από τις διάσημες οπερέτες του Φραντς Λέχαρ, όπως «Η Χώρα του Μειδιάματος» και «Ιουδήθ» πλαισιώνονται από πασίγνωστες πόλκες και αγαπημένα βαλς του βασιλιά του είδους Γιόχαν Στράους του νεότερου, όπως Tritsch-Tratsch-Polka, Unter Donner und Blitz, Αυτοκρατορικό Βαλς κ.α.

Συμμετέχουν σπουδαίοι λυρικοί τραγουδιστές, όπως η Γερμανίδα σοπράνο Katharina Ruckgaber που εντυπωσιάζει με την «καθηλωτική σκηνική της παρουσία και την αφοπλιστική φυσικότητά των ερμηνειών της» και ένας εκ των επιφανέστερων Σκανδιναβών τενόρων των ημερών μας, ο Δανός Peter Lodahl, που ξεχωρίζει για την «εκφραστική σκηνική του παρουσία και τη στυλιστική του ευελιξία». Την Κ.Ο.Θ. διευθύνει ο Μιχάλης Οικονόμου, ένας από τους πιο ενεργούς Έλληνες αρχιμουσικούς, συνθέτες και καθηγητές διεύθυνσης ορχήστρας.

Κορωνίδα του προγράμματος είναι η οπερέτα «Σίσσυ» του Φριτζ Κράισλερ, εμπνευσμένη από την αγαπημένη πριγκίπισσα του βασιλικού βαυαρικού Οίκου των Βίττελσμπαχ και μετέπειτα αυτοκράτειρα Ελισάβετ, την μακροβιότερη της Αυστρίας. Η οπερέτα αυτή αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκαν αργότερα οι διάσημες κινηματογραφικές ταινίες ‘The King Steps Out’ (1936) και φυσικά η ‘Sissi’ (1955), με την Ρόμι Σνάιντερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Μέσα από ένα «ιδιαίτερο μάθημα Ελληνικών», εμπνευσμένο από αυτά που έκανε με τον Έλληνα συγγραφέα και ποιητή Κωνσταντίνο Χρηστομάνο, το κοινό θα μυηθεί σε άγνωστες πτυχές της αντισυμβατικής προσωπικότητάς της, στην βαθιά αγάπη της για τις τέχνες και την Ελλάδα και σε όλα όσα έκαναν την «θλιμμένη πριγκίπισσα» τόσο συμπαθή σε όλο τον κόσμο.

Στο ρόλο της πριγκίπισσας Σίσσυ η αγαπημένη ηθοποιός Έλενα Μεγγρέλη, σε κείμενα/σκηνοθεσία της Ανθής Σαββάκη.

Ταυτότητα συναυλιών:

Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026

Παρασκευή, 2 Ιανουαρίου 2026

Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2026

ώρα 19:00

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Αίθουσα Φίλων Μουσικής (Μ1)

Σοπράνο: Katharina Ruckgaber

Τενόρος: Peter Lodahl

Διεύθυνση ορχήστρας: Μιχάλης Οικονόμου

Ηθοποιός: Έλενα Μεγγρέλη

Σύνθεση κειμένων / Σκηνοθεσία: Ανθή Σαββάκη

Μετάφραση Κειμένων: Γιάννης Σαββάκης

Επιμέλεια περούκας: Κωνσταντίνος Σαββάκης

Επιμέλεια εικαστικού αφίσας: Μανώλης Φραγγίδης

Πρόγραμμα:

Γιόχαν Στράους ο νεότερος (1825-1899): Εισαγωγή από την οπερέτα ‘Η Νυχτερίδα’.

Φριτζ Κράισλερ (1875-1962): Ντουέτο (Σίσσυ, Νενέ) ‘Ich glaube, das Glück hält mich heute im Arm’ από την οπερέτα «Σίσσυ»

Φραντς Λέχαρ (1870-1948): Άρια (Πρίγκιπας Σου-Τσονγκ) ‘Dein ist mein ganzes Herz’ από την οπερέτα «Η Χώρα του Μειδιάματος»

Φριτζ Κράισλερ (1875-1962): Ντουέτο (Ιλόνα, Κέμπεν) ‘Jeden Mann selbst ein Philister’ από την οπερέτα «Σίσσυ»

Γιόχαν Στράους ο νεότερος (1825-1899): Tritsch-Tratsch-Polka, έργο 214

Φραντς Λέχαρ (1870-1948): Άρια (Οκτάβιο) ‘Freunde, das Leben ist lebenswert’ από την οπερέτα «Ιουδήθ»

Σπυρίδων-Φιλίσκος Σαμάρας (1861-1917): Ντουέτο (Μιχαλιός-Αρετούσα) ‘Είναι ένα όνειρο’ από την οπερέτα «Κρητικοπούλα»

Φριτζ Κράισλερ (1875-1962): Άρια (Σίσσυ) ‘Ich mache oft die Augen zu’ από την οπερέτα «Σίσσυ»

Γιόχαν Στράους ο νεότερος (1825-1899): Éljen a Magyar!, Ουγγρική Πόλκα, έργο 332

Γιόχαν Στράους ο νεότερος (1825-1899): Kaiser-Walzer, έργο 437

Φριτζ Κράισλερ (1875-1962): Ντουέτο (Μαξ, Σίσσυ) ‘Nimm von der Welt’ από την οπερέτα «Σίσσυ»

Γιόχαν Στράους ο νεότερος (1825-1899): Unter Donner und Blitz (Πόλκα), έργο 437

Τιμές εισιτηρίων:

Διακεκριμένη ζώνη: 30€

Πλατεία: 25€

Θεωρεία/Εξώστης: 20€

Μειωμένο: 20€-15€

Δικαιούχοι μειωμένου εισιτηρίου:

Άνεργοι, πολύτεκνοι, μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές ωδείων, κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, κάτοχοι Διεθνούς Φοιτητικής Ταυτότητας ΙSIC, μέλη Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών, Μέλη Συλλόγου Μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΠΟ, ΑΜΕΑ

Παραγωγή Κ.Ο.Θ.

Σε συνεργασία με τον Ο.Μ.Μ.Θ.

Πληροφορίες για το κοινό:

Κ.Ο.Θ.

www.tsso.gr

Facebook @thessalonikistatesymphonyorchestra

Youtube @TheTsso

Instagram @tssoofficial

Twitter @ThesOrchestra

TikTok @thesorchestra