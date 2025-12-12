Shrekking, poketing, benching: Το στενάχωρο λεξικό των σύγχρονων όρων των σχέσεων

Αν οι δημοφιλείς όροι και τάσεις των σχέσεων είναι ενδεικτικοί, το 2025 δεν έχει κάνει το dating να ακούγεται πολύ ελκυστικό.

Βεβαίως, η πορεία της αληθινής αγάπης δεν ήταν ποτέ ομαλή, ωστόσο οι σύγχρονες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή αφήνουν πολλούς μπερδεμένους, απογοητευμένους και συχνά να αναφέρουν ότι είναι σαν να περπατούν μέσα στα… «σκουπίδια της ανθρωπότητας».

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που το συνεχώς αυξανόμενο λεξιλόγιο των σχέσεων τείνει προς το αρνητικό.

Νέες λέξεις εμφανίζονται συνεχώς για να περιγράψουν το εξελισσόμενο τοπίο, εντείνοντας τον διαδικτυακό διάλογο για το ότι οι σχέσεις δεν είναι πάντα κάτι που πρέπει να γιορτάζουμε.

Για παράδειγμα, η συγγραφέας του Vogue Chanté Joseph έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο που έγινε viral με τίτλο «Είναι ντροπιαστικό να έχεις αγόρι πλέον;», στο οποίο εξερευνά, μεταξύ άλλων, την αυξανόμενη τάση των ετεροφυλόφιλων γυναικών να αποφεύγουν να δείχνουν τους φίλους τους στα κοινωνικά μέσα, καθώς «δεν θέλουν να φαίνονται ότι ζουν μόνο για τον άντρα τους».

«Το να έχεις σύντροφο δεν επιβεβαιώνει πλέον τη γυναικεία σου φύση», δηλώνει η Joseph, προσθέτοντας: «Δεν θεωρείται πλέον επίτευγμα και, αν μη τι άλλο, έχει γίνει περισσότερο πηγή υπερηφάνειας να δηλώνεις ότι είσαι ελεύθερη».

Το άρθρο έχει προκαλέσει συζήτηση – σε ορισμένες περιπτώσεις και έντονη αντίδραση – και σκιαγραφεί με ζωντανό τρόπο πόσο περίπλοκες έχουν γίνει οι αποχρώσεις των ραντεβού και πώς έχει διαστρεβλωθεί η αντιληπτή αξία των σχέσεων σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτή η περιπλοκότητα ξετυλίγεται με την αύξηση της νέας ορολογίας, η οποία αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη γλώσσα είναι απαραίτητη για να εκφράσει τις τρέχουσες δυσκολίες που προκαλούν οι εφαρμογές γνωριμιών.

Η προοπτική μπορεί να φαίνεται καταστροφική, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχουν καταστρέψει τον ρομαντισμό για γενιές που πρέπει να αντιμετωπίσουν το «throning», το «cushioning» ή ακόμα και το «Shrekking».

Σκέτο μπέρδεμα, ε;

Ωστόσο, ορισμένες από τις έννοιες και τις συμπεριφορές δεν είναι καινούργιες.

Απλώς έχουν αποκτήσει νέες ονομασίες.

Και πολλές λέξεις προέρχονται από περιπλοκές που συνδέονται εγγενώς με τα ραντεβού στην ψηφιακή εποχή.

Γι’ αυτό και το euronews, συνέταξε έναν οδηγό για αυτούς τους σύγχρονους όρους.

Benching (Στον πάγκο)

Το να αντιμετωπίζεις κάποιον ως εφεδρικό, όπως έναν αναπληρωματικό παίκτη που μένει στον πάγκο, καθώς το άτομο είτε αναζητά καλύτερες επιλογές είτε απλά δεν είναι έτοιμο να δεσμευτεί σε μια σχέση.

Το άτομο που κάνει το «benching» δίνει στον άλλον αρκετή προσοχή για να κρατάει το ενδιαφέρον του, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει αλλού για κάτι καλύτερο.

Δηλαδή: κρατάει κάποιον σε αναμονή.

Breadcrumbing (Αφήνοντας ψίχουλα)

Ο όρος αυτός λειτουργεί παράλληλα με το «benching», καθώς περιλαμβάνει το να δίνεις σε κάποιον μικρές και διακεκομμένες εκρήξεις προσοχής για να διατηρήσεις το ενδιαφέρον του, χωρίς πραγματική πρόθεση να δεσμευτείς σε μια σχέση.

Συχνά αποκαλύπτει ότι το άτομο που κάνει το «breadcrumbing» απλά του αρέσει η προσοχή και δεν θέλει να σταματήσει να φλερτάρει.

Cloaking (Φορώντας μανδύα)

Να μην εμφανίζεσαι σε ένα ραντεβού και να αποκλείεις κάθε επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Cushioning (Το μαξιλάρι)

Φλερτ με άλλους ενώ βρίσκεται σε μια σταθερή σχέση, προκειμένου να υπάρχει ένα «δίχτυ ασφαλείας», έτσι ώστε η μετάβαση σε έναν νέο σύντροφο να είναι ευκολότερη.

Dry begging (Στεγνά παρακάλια)

Όταν ένα άτομο στη σχέση ζητά πράγματα έμμεσα, ρίχνοντας ασαφείς υπαινιγμούς χωρίς να είναι ειλικρινές για το τι θέλει.

Ουσιαστικά, μια κραυγή για προσοχή και επιβεβαίωση, χωρίς να επικοινωνεί σωστά, αποφεύγοντας έτσι να αναλάβει την ευθύνη για την ανάγκη του.

Αν γίνει ακούσια, αποκαλύπτει τον φόβο της ευαλωτότητας ή ότι οι επιθυμίες κάποιου θα αγνοηθούν.

Αν γίνει σκόπιμα, όμως, μπορεί να προκαλέσει ενοχές στον άλλο, να τον κάνει να νιώσει ντροπή και μπορεί να θεωρηθεί χειραγώγηση.

Kittenfishing

Μια μικρότερη μορφή catfishing, με την οποία κάποιος παραπλανά τους άλλους λέγοντας ψέματα όταν παρουσιάζεται σε εφαρμογές γνωριμιών.

Monkey barring (Από κλαδί σε κλαδί)

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε συντρόφους που μετακινούνται από τη μία σχέση στην άλλη, αφήνοντας την προηγούμενη μόνο όταν έχουν προχωρήσει στην επόμενη.

Ουσιαστικά παρομοιάζεται με τις μαϊμούδες που αφήνουν το προηγουμενο κλαδί για να πιαστούν από το επόμενο.

Pocketing (Στην τσέπη)

Αποφυγή της παρουσίασης του ρομαντικού συντρόφου στους φίλους ή μη δημοσίευση της σχέσης στα social media, είτε για να κρατηθεί κρυφή η σχέση είτε για να αποκρυφθεί το γεγονός ότι υπάρχει σχέση.

Shrekking

Μια τακτική γνωριμιών που πήρε το όνομά της από το αγαπημένο πράσινο τέρας.

Αναφέρεται σε ένα άτομο που συμβιβάζεται με κάποιον που δεν το ελκύει ή που δεν πληροί τα πρότυπά του.

Αυτό γίνεται με την ελπίδα ότι το άτομο θα το αντιμετωπίσει καλύτερα σε αντάλλαγμα, ή ότι το άτομο που κάνει το «shrekking» θα βάλει τον εαυτό του σε ένα βάθρο πάνω από τον σύντροφό του για να δημιουργήσει μια δυναμική εξουσίας.

Snowmanning (Ο χιονάνθρωπος)

Το να βιαστείς να ξεκινήσεις μια σχέση με κάποιον κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να τον παρατήσεις μόλις έρθει η άνοιξη.

Throning (Ο θρόνος)

Να βγαίνεις σκόπιμα με κάποιον για να επωφεληθείς από την επιρροή ή τον κοινωνικό του κύκλο. Το άτομο αυξάνει το κύρος και την επιρροή του μέσω του άλλου, ανεξάρτητα από την συναισθηματική σύνδεση.

ZIP coding (Εντός του Τ.Κ.)

Η πράξη του να ορίζεις μια στενή ακτίνα στα φίλτρα των dating apps, που σημαίνει ότι το άτομο βγαίνει μόνο με άτομα που βρίσκονται εντός της περιοχής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αναφέρεται σε ένα άτομο που θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο όταν βγαίνει με άλλα άτομα εκτός της περιοχής του.

Παλιά προβλήματα, νέα ονόματα

Όπως συμβαίνει πάντα, οι παλαιότερες γενιές βιάζονται να κρίνουν τους νεότερους.

Ωστόσο, κάθε γενιά έχει τις δικές της αδυναμίες και προκλήσεις στις σχέσεις.

Στο παρελθόν, πολλές συμπεριφορές θεωρούνταν κοινωνικά αποδεκτές οι οποίες σήμερα επικρίνονται: σεξισμός, χειραγώγηση συντρόφων, έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, κοινωνική πίεση για γάμο ή οικογένεια, διάκριση με βάση τον πλούτο ή την κοινωνική θέση, προξενιά και ούτω καθεξής.

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αυτές οι δυσκολίες συνδυάζονται με νέες προκλήσεις: ghosting, benching, breadcrumbing, υπερβολική έκθεση ή απόκρυψη στα social media, πίεση για συνεχή ανταγωνισμό και επιβεβαίωση μέσω likes και αλληλεπιδράσεων, καθώς και η ψευδαίσθηση ότι η εύρεση του «τέλειου» συντρόφου είναι απλώς θέμα swipe.

Όλες αυτές οι νέες πρακτικές και τεχνικές δείχνουν ότι οι δυσκολίες στις σχέσεις δεν έχουν εξαφανιστεί· απλώς έχουν αλλάξει μορφή και όνομα, και κάθε γενιά καλείται να τις αντιμετωπίσει με δικό της τρόπο.