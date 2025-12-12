magazin
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Shrekking, poketing, benching: Το στενάχωρο λεξικό των σύγχρονων όρων των σχέσεων
Relationsex 12 Δεκεμβρίου 2025 | 16:00

Shrekking, poketing, benching: Το στενάχωρο λεξικό των σύγχρονων όρων των σχέσεων

Νέες λέξεις εμφανίζονται συνεχώς για να περιγράψουν ένα εξελισσόμενο τοπίο σχέσεων. Αυτές οι λέξεις όμως παρουσιάζουν μια εικόνα που είναι συχνά απογοητευτική.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Spotlight

Αν οι δημοφιλείς όροι και τάσεις των σχέσεων είναι ενδεικτικοί, το 2025 δεν έχει κάνει το dating να ακούγεται πολύ ελκυστικό.

Βεβαίως, η πορεία της αληθινής αγάπης δεν ήταν ποτέ ομαλή, ωστόσο οι σύγχρονες σχέσεις στην ψηφιακή εποχή αφήνουν πολλούς μπερδεμένους, απογοητευμένους και συχνά να αναφέρουν ότι είναι σαν να περπατούν μέσα στα… «σκουπίδια της ανθρωπότητας».

Δεν είναι λοιπόν περίεργο που το συνεχώς αυξανόμενο λεξιλόγιο των σχέσεων τείνει προς το αρνητικό.

Νέες λέξεις εμφανίζονται συνεχώς για να περιγράψουν το εξελισσόμενο τοπίο, εντείνοντας τον διαδικτυακό διάλογο για το ότι οι σχέσεις δεν είναι πάντα κάτι που πρέπει να γιορτάζουμε.

Για παράδειγμα, η συγγραφέας του Vogue Chanté Joseph έγραψε πρόσφατα ένα άρθρο που έγινε viral με τίτλο «Είναι ντροπιαστικό να έχεις αγόρι πλέον;», στο οποίο εξερευνά, μεταξύ άλλων, την αυξανόμενη τάση των ετεροφυλόφιλων γυναικών να αποφεύγουν να δείχνουν τους φίλους τους στα κοινωνικά μέσα, καθώς «δεν θέλουν να φαίνονται ότι ζουν μόνο για τον άντρα τους».

«Το να έχεις σύντροφο δεν επιβεβαιώνει πλέον τη γυναικεία σου φύση», δηλώνει η Joseph, προσθέτοντας: «Δεν θεωρείται πλέον επίτευγμα και, αν μη τι άλλο, έχει γίνει περισσότερο πηγή υπερηφάνειας να δηλώνεις ότι είσαι ελεύθερη».

Το άρθρο έχει προκαλέσει συζήτηση – σε ορισμένες περιπτώσεις και έντονη αντίδραση – και σκιαγραφεί με ζωντανό τρόπο πόσο περίπλοκες έχουν γίνει οι αποχρώσεις των ραντεβού και πώς έχει διαστρεβλωθεί η αντιληπτή αξία των σχέσεων σε αυτή τη διαδικασία.

Αυτή η περιπλοκότητα ξετυλίγεται με την αύξηση της νέας ορολογίας, η οποία αποκαλύπτει ότι η σύγχρονη γλώσσα είναι απαραίτητη για να εκφράσει τις τρέχουσες δυσκολίες που προκαλούν οι εφαρμογές γνωριμιών.

Η προοπτική μπορεί να φαίνεται καταστροφική, οδηγώντας στο συμπέρασμα ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να έχουν καταστρέψει τον ρομαντισμό για γενιές που πρέπει να αντιμετωπίσουν το «throning», το «cushioning» ή ακόμα και το «Shrekking».

Σκέτο μπέρδεμα, ε;

Ωστόσο, ορισμένες από τις έννοιες και τις συμπεριφορές δεν είναι καινούργιες.

Απλώς έχουν αποκτήσει νέες ονομασίες.

Και πολλές λέξεις προέρχονται από περιπλοκές που συνδέονται εγγενώς με τα ραντεβού στην ψηφιακή εποχή.

Γι’ αυτό και το euronews, συνέταξε έναν οδηγό για αυτούς τους σύγχρονους όρους.

Benching (Στον πάγκο)

Το να αντιμετωπίζεις κάποιον ως εφεδρικό, όπως έναν αναπληρωματικό παίκτη που μένει στον πάγκο, καθώς το άτομο είτε αναζητά καλύτερες επιλογές είτε απλά δεν είναι έτοιμο να δεσμευτεί σε μια σχέση.

Το άτομο που κάνει το «benching» δίνει στον άλλον αρκετή προσοχή για να κρατάει το ενδιαφέρον του, ενώ ταυτόχρονα ψάχνει αλλού για κάτι καλύτερο.

Δηλαδή: κρατάει κάποιον σε αναμονή.

@sabrina.zohar Benching in dating. #benching #datingadvice #dating #anxiousattachment #emotionallyunavailaible ♬ original sound – Sabrina Zohar

Breadcrumbing (Αφήνοντας ψίχουλα)

Ο όρος αυτός λειτουργεί παράλληλα με το «benching», καθώς περιλαμβάνει το να δίνεις σε κάποιον μικρές και διακεκομμένες εκρήξεις προσοχής για να διατηρήσεις το ενδιαφέρον του, χωρίς πραγματική πρόθεση να δεσμευτείς σε μια σχέση.

Συχνά αποκαλύπτει ότι το άτομο που κάνει το «breadcrumbing» απλά του αρέσει η προσοχή και δεν θέλει να σταματήσει να φλερτάρει.

@mindhavior Signs of breadcrumbing #signs #psychology #breadcrumbing #situationship #ghosting ♬ original sound – Mindhavior

Cloaking (Φορώντας μανδύα)

Να μην εμφανίζεσαι σε ένα ραντεβού και να αποκλείεις κάθε επικοινωνία στο διαδίκτυο.

@asiaamae97 Its an unspoken rule if you don’t hear from them day of plans are cancelled lol #datingtiktok #dating #datinginyour20s #datenight #firstdate ♬ original sound – Asia Tatum

Cushioning (Το μαξιλάρι)

Φλερτ με άλλους ενώ βρίσκεται σε μια σταθερή σχέση, προκειμένου να υπάρχει ένα «δίχτυ ασφαλείας», έτσι ώστε η μετάβαση σε έναν νέο σύντροφο να είναι ευκολότερη.

@huffpost Your significant other may be “cushioning” you and wouldn’t even know it. Kimmy Seltzer, a dating strategist, confidence therapist and image expert, says that being “cushioned” is when a person has “someone else on the sideline just in case [their relationship] doesn’t work out.” Watch the video for her tips on what to do if you find yourself in this situation. To find out what kind of dater you are, visit Seltzer’s site http://www.kimmyseltzer.com and take her quiz. You can also check out her podcast “Charisma Quotient” for more dating advice. #Dating #DatingAdvice #Cushioning #HuffPostLife ♬ original sound – HuffPost

Dry begging (Στεγνά παρακάλια)

Όταν ένα άτομο στη σχέση ζητά πράγματα έμμεσα, ρίχνοντας ασαφείς υπαινιγμούς χωρίς να είναι ειλικρινές για το τι θέλει.

Ουσιαστικά, μια κραυγή για προσοχή και επιβεβαίωση, χωρίς να επικοινωνεί σωστά, αποφεύγοντας έτσι να αναλάβει την ευθύνη για την ανάγκη του.

Αν γίνει ακούσια, αποκαλύπτει τον φόβο της ευαλωτότητας ή ότι οι επιθυμίες κάποιου θα αγνοηθούν.

Αν γίνει σκόπιμα, όμως, μπορεί να προκαλέσει ενοχές στον άλλο, να τον κάνει να νιώσει ντροπή και μπορεί να θεωρηθεί χειραγώγηση.

@in.play.we.trust Dry begging is the act of hinting at or indirectly expressing a need or desire without explicitly asking for it, subtly prompting you for service, while avoiding acknowledging that they are making a demand. #drybegging #cptsdrecovery #codependencyrecovery #autisticcyclebreakers #burnoutrecovery #covertabuse #burnout ♬ original sound – in.play.we.trust

Kittenfishing

Μια μικρότερη μορφή catfishing, με την οποία κάποιος παραπλανά τους άλλους λέγοντας ψέματα όταν παρουσιάζεται σε εφαρμογές γνωριμιών.

Monkey barring (Από κλαδί σε κλαδί)

Ο όρος αυτός αναφέρεται σε συντρόφους που μετακινούνται από τη μία σχέση στην άλλη, αφήνοντας την προηγούμενη μόνο όταν έχουν προχωρήσει στην επόμενη.

Ουσιαστικά παρομοιάζεται με τις μαϊμούδες που αφήνουν το προηγουμενο κλαδί για να πιαστούν από το επόμενο.

Tarzan | Swinging Setpieces [1080p] - YouTube

Pocketing (Στην τσέπη)

Αποφυγή της παρουσίασης του ρομαντικού συντρόφου στους φίλους ή μη δημοσίευση της σχέσης στα social media, είτε για να κρατηθεί κρυφή η σχέση είτε για να αποκρυφθεί το γεγονός ότι υπάρχει σχέση.

Shrekking

Μια τακτική γνωριμιών που πήρε το όνομά της από το αγαπημένο πράσινο τέρας.

Αναφέρεται σε ένα άτομο που συμβιβάζεται με κάποιον που δεν το ελκύει ή που δεν πληροί τα πρότυπά του.

@dailymailuk Is this the most savage dating trend yet? Shrekking involves dating someone you’re not attracted to in the hopes that they’ll treat you better in return. Have you ever done this? #shreking #dating #tinder #relationship #date ♬ original sound – Daily Mail UK

Αυτό γίνεται με την ελπίδα ότι το άτομο θα το αντιμετωπίσει καλύτερα σε αντάλλαγμα, ή ότι το άτομο που κάνει το «shrekking» θα βάλει τον εαυτό του σε ένα βάθρο πάνω από τον σύντροφό του για να δημιουργήσει μια δυναμική εξουσίας.

Snowmanning (Ο χιονάνθρωπος)

Το να βιαστείς να ξεκινήσεις μια σχέση με κάποιον κατά τη διάρκεια του χειμώνα και να τον παρατήσεις μόλις έρθει η άνοιξη.

Throning (Ο θρόνος)

Να βγαίνεις σκόπιμα με κάποιον για να επωφεληθείς από την επιρροή ή τον κοινωνικό του κύκλο. Το άτομο αυξάνει το κύρος και την επιρροή του μέσω του άλλου, ανεξάρτητα από την συναισθηματική σύνδεση.

@trendpulse700 Throning: The Dating Trend Where You Date for Clout, Not Connection 💔 #Throning #dating #relationships #fyp ♬ original sound – TrendPulse

ZIP coding (Εντός του Τ.Κ.)

Η πράξη του να ορίζεις μια στενή ακτίνα στα φίλτρα των dating apps, που σημαίνει ότι το άτομο βγαίνει μόνο με άτομα που βρίσκονται εντός της περιοχής του. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αναφέρεται σε ένα άτομο που θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο όταν βγαίνει με άλλα άτομα εκτός της περιοχής του.

Παλιά προβλήματα, νέα ονόματα

Όπως συμβαίνει πάντα, οι παλαιότερες γενιές βιάζονται να κρίνουν τους νεότερους.

Ωστόσο, κάθε γενιά έχει τις δικές της αδυναμίες και προκλήσεις στις σχέσεις.

Στο παρελθόν, πολλές συμπεριφορές θεωρούνταν κοινωνικά αποδεκτές οι οποίες σήμερα επικρίνονται: σεξισμός, χειραγώγηση συντρόφων, έλλειψη σεβασμού στα προσωπικά όρια, κοινωνική πίεση για γάμο ή οικογένεια, διάκριση με βάση τον πλούτο ή την κοινωνική θέση, προξενιά και ούτω καθεξής.

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, αυτές οι δυσκολίες συνδυάζονται με νέες προκλήσεις: ghosting, benching, breadcrumbing, υπερβολική έκθεση ή απόκρυψη στα social media, πίεση για συνεχή ανταγωνισμό και επιβεβαίωση μέσω likes και αλληλεπιδράσεων, καθώς και η ψευδαίσθηση ότι η εύρεση του «τέλειου» συντρόφου είναι απλώς θέμα swipe.

Όλες αυτές οι νέες πρακτικές και τεχνικές δείχνουν ότι οι δυσκολίες στις σχέσεις δεν έχουν εξαφανιστεί· απλώς έχουν αλλάξει μορφή και όνομα, και κάθε γενιά καλείται να τις αντιμετωπίσει με δικό της τρόπο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

Shein, Temu: Τέλος τα δωρεάν μικροδέματα στην ΕΕ από 1η Ιουλίου 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

Ένας στους τρεις δεν ξέρει πώς μοιάζει ένα υγιεινό γεύμα

World
Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

Citi: Οι 2 κίνδυνοι της Ευρώπης το 2026 και μια… έκπληξη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ
Relationsex 10.12.25

Πώς το διαζύγιο έγινε… σικ

Η σύγχρονη γενιά επαναπροσδιορίζει ριζικά το τι σημαίνει να τελειώνει ένας γάμος, μετατρέποντας το διαζύγιο από κοινωνικό στίγμα σε πράξη προσωπικής ενδυνάμωσης

Σύνταξη
Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο
Cuffing season 26.11.25

Μια αγάπη για τον χειμώνα; Γιατί αναζητάμε τον έρωτα όταν έρχεται το κρύο

Έχει παρατηρηθεί πως τον χειμώνα οι άνθρωποι αναζητούν έναν ρομαντικό σύντροφο σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες εποχές. Πρόκειται για κάποια βιολογική τάση ή για ένα πολιτισμικό φαινόμενο;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πηγές ΝΔ: Ο Μανόλη Χνάρης «αδειάζει» το ΠΑΣΟΚ – «Καταρρίφθηκε εκ των έσω το βασικό αφήγημα»

Η κατάθεση του Μανόλη Χνάρη αφήνει «έκθετη τη Χαριλάου Τρικούπη» σημειώνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη την κατάθεση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Συνάντηση Δούκα με την «ελπίδα» της ιταλικής αριστεράς, Σίλβια Σάλις

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και η Δήμαρχος της Γένοβας και πρωτοπόρο στέλεχος της ιταλικής Αριστεράς, Σίλβια Σάλις συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες. Τα κοινά προβλήματα σε Ελλάδα και Ιταλία.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Πιερρακάκης – ΠΑΣΟΚ: Άσο ημίχρονο, διπλό τελικό

Τα συγχαρητήρια του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup και η στρατηγική Ανδρουλάκη ενόψει προϋπολογισμού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική 12.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Κατέρρευσε η προσπάθεια της ΝΔ να συνδέσει τον Μανόλη Χνάρη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Απόλυτα δικαιωμένο αισθάνεται το ΠΑΣΟΚ μετά την κατάθεση του Μανόλη Χνάρη. «Με τις απαντήσεις του μάρτυρα αποδομήθηκε πλήρως το αφήγημα της ΝΔ, με σαφείς, και τεκμηριωμένες απαντήσεις», σημειώνουν πηγές της Χαριλάου Τρικούπη.

Σύνταξη
«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα
Κόσμος 12.12.25

«Επικίνδυνη και τρομακτική αποστολή»: Πώς ένας βετεράνος των ΗΠΑ βοήθησε τη Ματσάδο να φύγει από τη Βενεζουέλα

O βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ Μπράιαν Στερν αφηγείται την επικίνδυνη νυχτερινή αποστολή που παρείχε την τέλεια κάλυψη για τη διαφυγή της Μαρία Κόρινα Ματσάδο

Σύνταξη
Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»
Ποδόσφαιρο 12.12.25

Μπιανκόν: «Μπροστά μας έχουμε ακόμα δύο τελικούς στο Champions League – Ενωμένος ο Ολυμπιακός»

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν μίλησε στο «Qsport» και αναφέρθηκε στα δύο τελευταία παιχνίδια του Ολυμπιακού στο Champions League και εξέφρασε την πίστη του για πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

Εξεταστική: Δεν αποκαλύπτει το όνομα από το Μαξίμου που ήξερε για τις επισυνδέσεις ο Μπουκώρος: «Δεν θα συσκοτίσω το αντικείμενο της επιτροπής»

Στην κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ, που έχασε την υπουργική του ιδιότητα όταν αποκαλύφθηκε πως βρίσκεται στις συνομιλίες της ΕΛ.ΑΣ, δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»
Συρματοπλέγματα 12.12.25

Το ξενοδοχείο του Banksy στην Βηθλεέμ ανοίγει ξανά «για να διηγηθεί την ιστορία της Παλαιστίνης»

Το ξενοδοχείο άνοιξε για πρώτη φορά το 2017, απέναντι από το φράγμα της Δυτικής Όχθης - για το οποίο ο Banksy είχε αναφέρει ότι «ουσιαστικά μετατρέπει την Παλαιστίνη στη μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά
Με τιμές 12.12.25

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Πολιούχου Αγίου Σπυρίδωνος στον Πειραιά

Η πομπή διέσχισε κεντρικά σημεία του Πειραιά, μεταφέροντας το μήνυμα της πίστης και της προστασίας του Αγίου προς την πόλη και τους κατοίκους της, συνοδεία εκατοντάδων πιστών που ακολούθησαν με σεβασμό και ευλάβεια.

Σύνταξη
Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»
Μπάσκετ 12.12.25

Φενέρμπαχτσε: «Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Εφές»

Η Φενερμπαχτσέ έκανε γνωστό πως τα εισιτήρια για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό (16/12) στην Ευρωλίγκα και την Αναντολού Εφές (14/12) στο τουρκικό πρωτάθλημα εξαντλήθηκαν.

Σύνταξη
Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν
Κόσμος 12.12.25

Συνάντηση Πούτιν-Ερντογάν: Ο Τούρκος πρόεδρος ζήτησε περιορισμένη εκεχειρία – Τετ α τετ Φιντάν με Πούτιν

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε στον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η εφαρμογή περιορισμένης εκεχειρίας με στόχο τις ενεργειακές εγκαταστάσεις και τα λιμάνια θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη, αναφέρει η Τουρκική Προεδρία.

Σύνταξη
Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα
Τα Νέα της Αγοράς 12.12.25

Η Κ.Ο.Θ. υποδέχεται το 2026 με βιεννέζικο αέρα

Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης σε ένα εντυπωσιακό καλωσόρισμα του νέου χρόνου, με σπουδαίους καλεσμένους και μουσική από οπερέτες, πόλκες και βαλς, των Κράισλερ, Λέχαρ, Σαμάρα και Στράους

Σύνταξη
Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024
Υβριδικός πόλεμος 12.12.25

Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για κυβερνοεπίθεση και για ανάμιξη σε εκλογές στις εκλογές του 2024

Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας, αφού κατηγόρησε ομάδες που συνδέονται με τη Ρωσία για παραβίαση συστήματος ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας και απόπειρα επηρεασμού των εκλογών του 2024

Σύνταξη
Ουκρανία: Ένταξη-εξπρές στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση
Financial Times 12.12.25

Ένταξη-εξπρές της Ουκρανίας στην ΕΕ έως την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπει η ειρηνευτική πρόταση

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στην ΕΕ με συνοπτικές διαδικασίες βάσει του τελευταίου προσχεδίου της ειρηνευτικής πρότασης, αναφέρουν οι Financial Times, κάτι που ανατρέπει τους κανόνες διεύρυνσης

Σύνταξη
Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»
Κόσμος 12.12.25

Ο απεσταλμένος του Τραμπ επισκέπτεται τη Λευκορωσία – Νέες συνομιλίες με τον Λουκασένκο για τους «ομήρους»

Ο Λουκασένκο δήλωσε στις 31 Οκτωβρίου ότι είναι έτοιμος για μια «μεγάλη συμφωνία» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αρκεί να ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα της Λευκορωσίας

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο