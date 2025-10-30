Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 08:24
Διασώθηκαν 79 μετανάστες και πρόσφυγες νοτιοδυτικά της Γαύδου
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Σχέση: Τα τέσσερα στάδια στην εποχή του digital dating
Έρευνα 30 Οκτωβρίου 2025 | 06:01

Σχέση: Τα τέσσερα στάδια στην εποχή του digital dating

Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο... digital, μια νέα έρευνα έρχεται να αποκαλύψει τα νέα στάδια στην ερωτική σχέση.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Spotlight

Πόσο άλλαξαν τα ραντεβού και τις σχέσεις η άνοδος των εφαρμογών γνωριμιών, η επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι συνεχώς εξελισσόμενες στάσεις της κοινωνίας απέναντι στον γάμο, την αφοσίωση και το σεξ;

Σε αυτό το ερώτημα θέλησε να απαντήσει ο ερευνητής Brian Ogolsky και η ομάδα του σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Personal Relationships.

Σύμφωνα με την έρευνα, υπάρχουν τέσσερα ξεχωριστά στάδια που ορίζουν το πώς εξελίσσονται οι σύγχρονες ρομαντικές σχέσεις. Και, παραδόξως, δεν είναι τόσο διαφορετικά από ό,τι ήταν στο παρελθόν.

  1. «Flirtationship» (φλερτ στις σχέσεις)

Η ερευνητική ομάδα εξετασε τις ερωτικές ζωές φοιτητών σε δύο χρονικές στιγμές, με απόσταση μίας δεκαετίας: 126 φοιτητές το 2012 και 133 φοιτητές το 2022.

Η έρευνά τους περιλάμβανε μία μόνο ανοιχτή ερώτηση: «Περιγράψτε με τη σειρά, τα στάδια που πιστεύετε ότι περνά μια τυπική ρομαντική σχέση».

Μετά τη σύγκριση των απαντήσεων, έγινε σαφές ότι — τόσο το 2012 όσο και το 2022 — εμφανίστηκε ένα παρόμοιο μοτίβο. Το πρώτο στάδιο που οι συμμετέχοντες περιέγραψαν με παρόμοιο τρόπο, ήταν αυτό που οι ερευνητές αποκάλεσαν «flirtationship».

Ένας φοιτητής το περιέγραψε ως το στάδιο όπου δύο υποψήφιοι σύντροφοι αναζητούν «κοινά ενδιαφέροντα που θα αποτελέσουν τη βάση της σχέσης». Ένας άλλος το περιέγραψε ως το στάδιο όπου «αισθάνεσαι έλξη για την εμφάνιση του άλλου και θέλει να μάθει περισσότερα γι’ αυτόν/ήν».

Ίσως η πιο ακριβής περιγραφή ήρθε από έναν φοιτητή που είπε: «Ο ένας από τους δύο έχει εκφράσει ξεκάθαρο ενδιαφέρον. Ξέρετε ότι αρέσετε ο ένας στον άλλο και εκεί το πράγμα μπορεί να τελειώσει, αν ο άλλος δεν ανταποκριθεί στο φλερτ».

  1. Ίσως ναι ή μπορεί και όχι…

Οι ερευνητές χαρακτήρισαν το δεύτερο στάδιο της ρομαντικής πορείας ως «δυνητική σχέση». Οι συμμετέχοντες το όρισαν ως ένα στάδιο εξερεύνησης — κυρίως όσον αφορά την ερωτική συμβατότητα.

Για παράδειγμα, ένας συμμετέχοντας είπε για αυτό το στάδιο: «περνάμε χρόνο μαζί/βγαίνουμε ραντεβού».

Συνολικά, η περιγραφή ενός συμμετέχοντα ήταν η πιο ακριβής: «Τα πράγματα γίνονται πιο σοβαρά, θέλετε να γίνετε λίγο πιο ρομαντικοί και να βγαίνετε ραντεβού».

Εδώ μεταβαίνουμε από το «νομίζω ότι σε συμπαθώ» στο «θέλω να καταλάβω ποιος είσαι». Υπάρχει ακόμα κάποια αμφιβολία — το ενδεχόμενο η σχέση να «σβήσει» — αλλά αρχίζεις να βάζεις το άτομο στη δική σου ζωή.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι, ακόμη και σε μια εποχή που οι περιστασιακές συναντήσεις και η άμεση ικανοποίηση είναι πιο προσβάσιμες από ποτέ, οι άνθρωποι εξακολουθούν να επιθυμούν αυτή την αργή περίοδο αξιολόγησης, σχολίασαν οι ειδικοί.

  1. Σε σχέση

Το τρίτο στάδιο της ρομαντικής πορείας, και πριν από δέκα χρόνια και σήμερα, ορίζεται από την αποκλειστικότητα.

Αυτό το στάδιο «σε σχέση», όπως το περιέγραψαν οι φοιτητές, περιλαμβάνει την αίσθηση του να είναι «επίσημο». Σε αυτό το στάδιο, «το φλερτ ή το να κάνεις κάτι με κάποιον άλλον θεωρείται απιστία», είπε χαρακτηριστικά ένας φοιτητής.

Οι συμμετέχοντες συσχέτισαν επίσης αυτό το στάδιο με μεγαλύτερα ρομαντικά ορόσημα — όπως το να ανταλλάξουν «σ’ αγαπώ», να γνωρίσουν ο ένας τους φίλους και την οικογένεια του άλλου, καθώς και να αποκτήσουν συναισθηματική και σωματική οικειότητα.

«Είναι σαφές ότι, αν και οι επιλογές έχουν διευρυνθεί, οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να εκτιμούν μια σαφή, αδιαμφισβήτητη δήλωση αφοσίωσης — πιθανότατα λόγω της σταθερότητας που προσφέρει αυτό το στάδιο. Δεν είναι απαραίτητα επειδή σηματοδοτεί το τέλος της ρομαντικής εξερεύνησης, αλλά περισσότερο επειδή εισάγει ένα αίσθημα  δομής και προσδοκίας», εξήγησαν οι επιστήμονες.

  1. Γάμος αλλιώς τίποτα!

Οι συμμετέχοντες συνέδεσαν την τέταρτη και τελευταία φάση με την λήψη αποφάσεων. Δηλαδή, την επιλογή ανάμεσα σε μεγάλες δηλώσεις δέσμευσης — όπως το να συγκατοικήσετε, να αρραβωνιαστείτε ή να παντρευτείτε — ή το να τερματίσετε τη σχέση.

«Κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι έχουμε ελαττώματα», είπε χαρακτηριστικά ένας συμμετέχοντας. «Ο στόχος είναι να βρεις κάποιον του οποίου τα ελαττώματα μπορείς να αγαπήσεις ή τουλάχιστον να ανεχτείς χωρίς υπερβολικό εκνευρισμό. Μετά από καιρό, μπορείς είτε να αποδεχτείς τον σύντροφό σου για αυτό που είναι, είτε να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να χωρίσεις».

Όπως εξηγούν οι ερευνητές, αυτή δεν είναι μια ακριβής συνέχεια των προηγούμενων σταδίων, αλλά μάλλον ένα σταυροδρόμι. Σε αυτό το σημείο, η μάσκα έχει πέσει. Ξέρεις πώς ο σύντροφός σου διαχειρίζεται το άγχος, αν οι αξίες σας ευθυγραμμίζονται και ποιες θυσίες είναι ο καθένας πρόθυμος (ή απρόθυμος) να κάνει για το μέλλον. Αυτό που αποφασίζεις τώρα δεν είναι αν αγαπιέστε, αλλά αν μπορείτε να συνεχίσετε να αγαπιέστε μακροπρόθεσμα. Ανεξάρτητα από το αν η δέσμευση σημαίνει γάμος ή συγκατοίκηση, η ανάγκη για μια απόφαση παραμένει.

«Οι αλλαγές τελικά τα τελευταία χρόνια μπορεί να φαίνονται μεγάλες, αλλά δεν έχουν εξαλείψει την ανάγκη των ανθρώπων να χτίσουν ένα σταθερό μέλλον, διαφορετικά, επιλέγουν συνειδητά να αποχωρίσουν αναζητώντας πιο ασφαλείς σχέσεις», κατέληξαν οι ερευνητές.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Λειψυδρία: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση υδάτων, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Μεταβολισμός: Οι επιστήμονες εντόπισαν τα όρια του σώματος

Business
Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inWellness
inTown
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Plus
Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα
Τα Νέα της Αγοράς 28.10.25

Μπότες: Το απόλυτο fashion staple για τα πρώτα κρύα

Είσαι έτοιμη να υποδεχτείς τον χειμώνα με στυλ; Αυτές είναι οι κορυφαίες τάσεις στις μπότες που θα βλέπουμε παντού - από τα street looks των it-girls μέχρι τα viral post στα social.

Σύνταξη
Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική
Plus 27.10.25

Από soul μελωδίες και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες μέχρι viral trends και αξέχαστα live: η Νίνα Μαζάνη φωτίζει τη νέα ελληνική μουσική

Η Νίνα Μαζάνη έχει ήδη καταφέρει να κερδίσει το κοινό της τόσο δισκογραφικά όσο και μέσα από τις ζωντανές της εμφανίσεις

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τραμπ – Σι: Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές
Τι λένε αναλυτές 30.10.25

Πέντε βασικά σημεία από τη συνάντηση Τραμπ - Σι στον απόηχο της ανακοίνωσης για τις πυρηνικές δοκιμές

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαθμολόγησε τη συνάντηση με 12 με άριστα το 10, ωστόσο αναλυτές μιλούν για «τακτική παύση» στην κόντρα των δύο μεγάλων δυνάμεων - Οι ΗΠΑ θα κάνουν πυρηνικές δοκιμές μετά από 33 χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ζαπορίζια – Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]
Ανάμεσά τους 6 παιδιά 30.10.25

Νέες ρωσικές επιδρομές σε κοιτώνα στην Ουκρανία - Ένας νεκρός και 13 τραυματίες [βίντεο]

Ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους σκότωσαν ένα άτομο και τραυμάτισαν 13 ακόμη (ανάμεσά τους 6 παιδιά) στην Ζαπορίζια στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας

Σύνταξη
Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια
Πολιτική 30.10.25

Μητσοτάκης – Δένδιας αναζητούν κοινό βηματισμό προς τον Άγνωστο Στρατιώτη πατώντας σε μία δημιουργική ασάφεια

Μητσοτάκης και Δένδιας δίπλα - δίπλα στην τελετή αποκαλυπτηρίων της βιοκλιματικής όψης του κτιρίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με πλήθος υπουργών να παρακολουθούν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες
«Υπαίθριο νεκροτομείο» 30.10.25

Σφαγές, εθνοκάθαρση, ανθρωπιστική καταστροφή – Ο ξεχασμένος πόλεμος στο Σουδάν και οι συλλογικές ευθύνες

Υπό το αδιάφορο βλέμμα της διεθνούς κοινότητας ο εμφύλιος στο Σουδάν μαίνεται εδώ και δυόμισι χρόνια, εν μέσω εκστρατείας εθνοκάθαρσης και τεράστιας ανθρωπιστικής καταστροφής

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Έρευνα: Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών – Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων
Οικονομικές Ειδήσεις 30.10.25

Οι οικονομικοί φόβοι των ελληνικών νοικοκυριών - Αποταμίευση, δαπάνες, διαχείριση καθημερινών εξόδων

Αρκετοί φόβοι που σχετίζονται με τα χρήματα εξακολουθούν να «στοιχειώνουν» τα ελληνικά νοικοκυριά σύμφωνα και με νέα έρευνα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γλυφάδα: Χαροπαλεύει η 70χρονη – «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»
Στη Γλυφάδα 30.10.25

Χαροπαλεύει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση - «Την είχε απειλήσει ξανά, της λέγαμε να μην ξαναπάει εκεί»

Μαρτυρία φίλης της ηλικιωμένης γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με πέτρα από τον 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα - «Ήταν αιμόφυρτη, δεν μπορούσε να μιλήσει»

Σύνταξη
Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης
Μπάσκετ 30.10.25

Συνεχίζει στην Εθνική ομάδα ο Σπανούλης

O Βασίλης Σπανούλης θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, με φόντο την πρόκριση στο Mundobasket του 2027, καθώς και η Μονακό άναψε το πράσινο φως στον Έλληνα τεχνικό.

Σύνταξη
Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)
Euroleague 30.10.25

Φοβερή στιγμή: Ο Σπανούλης αγριοκοίταξε οπαδούς του Ολυμπιακού και όλοι μαζί ξεκαρδίστηκαν στα γέλια! (vid)

Ένα τρομερό στιγμιότυπο έλαβε χώρα στο ΣΕΦ, καθώς ο Βασίλης Σπανούλης είχε μια ιδιαίτερη στιγμή με οπαδούς κατά τη διάρκεια του Ολυμπιακός – Μονακό

Σύνταξη
Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής
Τα Νέα της Αγοράς 30.10.25

Ζεστό σπίτι χωρίς κόστος: Σύγχρονες και προσιτές λύσεις για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή μία ατμόσφαιρα θαλπωρής

Λύσεις για θέρμανση και αφύγρανση, διαφορετικές προτάσεις που καλύπτουν ανάγκες ως προς το κόστος, την κατανάλωση ενέργειας, τις λειτουργίες και την αισθητική.

Σύνταξη
Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες
Αναστάτωση 30.10.25

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στις Σέρρες

Η φωτιά στις Σέρρες ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 04:45, ενώ κατακαίει ποσότητες ανακυκλώσιμων και αδρανών υλικών εντός του εργοστασίου

Σύνταξη
Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς
Ύδατα 30.10.25

Έρχονται επενδύσεις 2,5 δισ. για τη λειψυδρία, αλλά και αυξήσεις στους λογαριασμούς

Σήμερα ανακοινώσεις που θα αφορούν κυρίως έργα για να «ξεδιψάσουν» τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας. Παράλληλα θα ανακοινωθούν και σημειακά projects αφαλατώσεων

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες
Η κατανομή 30.10.25

Εκλογές στην Ολλανδία: Στήθος με στήθος η μάχη για την πρωτιά – Βίλντερς και Γέτεν εξασφάλισαν από 26 έδρες

Όποιο κι αν είναι το τελικό αποτέλεσμα στις εκλογές στην Ολλανδία, ο Βίλντερς δεν θα γίνει πρωθυπουργός, καθώς τα άλλα μεγάλα κόμματα έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί του

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο