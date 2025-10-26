Τώρα, τι γίνεται τώρα: Τι κάνεις όταν σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Ένα μήνυμα που μένει χωρίς απάντηση… Μια μπλε ένδειξη, αυτό το διπλό τικ που δείχνει πως το διάβασαν, αλλά δεν απάντησαν. Για πολλούς, αυτή η μικρή στιγμή σιωπής είναι αρκετή για να πυροδοτήσει αμφιβολίες, σκέψεις, άγχος. Κι όμως, δεν πρόκειται απλώς για ένα σύγχρονο φαινόμενο των social και των chats, η ψυχολογία πίσω του είναι ανθρώπινη.

Ο εγκέφαλος «δεν αντέχει» την ασάφεια

Έρευνες στη γνωστική νευροεπιστήμη δείχνουν ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος δυσκολεύεται να διαχειριστεί την αβεβαιότητα. Όταν δεν έχουμε ξεκάθαρη απάντηση –όπως συμβαίνει με ένα «διαβασμένο» μήνυμα χωρίς ανταπόκριση, ενεργοποιούνται τα ίδια κέντρα άγχους που σχετίζονται με την απόρριψη ή τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, η κοινωνική απόρριψη ενεργοποιεί τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου με τον σωματικό πόνο. Με απλά λόγια, το να αγνοείται το μήνυμά σου μπορεί να πονάει σχεδόν όσο μια σωματική πληγή.

Η κοινωνική σύνδεση είναι βασική ανάγκη

Μελέτες από το Harvard Human Flourishing Program δείχνουν ότι η σύνδεση με τους άλλους είναι από τους σημαντικότερους παράγοντες ψυχικής ευεξίας. Όταν αισθανόμαστε αγνόηση ή απόρριψη, το σώμα παράγει περισσότερη κορτιζόλη (την ορμόνη του στρες) και λιγότερη οκυτοκίνη, τη λεγόμενη «ορμόνη της αγάπης».

Αυτή η βιολογική ανισορροπία εξηγεί γιατί ακόμα και μια μικρή σιωπή σε ένα chat μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογα έντονα συναισθήματα.

Τι να κάνεις αν σε άφησαν στο «διαβάστηκε»

Πρόκειται για ένα τεστ συναισθηματικής ωριμότητας, μια ευκαιρία να θυμηθείς ότι η αξία σου δεν εξαρτάται από την απάντηση κάποιου άλλου, αλλά από το πώς εσύ απαντάς στον εαυτό σου:

Σταμάτα τα σενάρια. Μόλις πιάσεις τον εαυτό σου να υπεραναλύει τι μπορεί να σκέφτεται ο άλλος, προσπάθησε να αναγνωρίσεις ότι αυτό είναι απλώς υπόθεση, όχι γεγονός. Η συνειδητοποίηση μειώνει την ένταση του συναισθήματος.

Μην το παίρνεις προσωπικά. Μελέτες για τη συναισθηματική ρύθμιση δείχνουν ότι η «γνωστική επαναξιολόγηση» (cognitive reappraisal), το να βλέπεις μια κατάσταση από άλλη οπτική, μειώνει το άγχος.

Μην ξαναστείλεις μήνυμα αμέσως. Ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να μειώσει τη διέγερση από το αίσθημα απόρριψης. Μελέτη του University of California δείχνει ότι η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων κατά μερικές ώρες βοηθά τη ρύθμιση των συναισθημάτων. Δώσε χώρο και χρόνο, σε εσένα και στον άλλον.

Εστίασε αλλού την προσοχή σου. Κάνε κάτι που σε φέρνει στο παρόν: λίγη κίνηση, μουσική, βόλτα, μια μικρή δουλειά. Έρευνες δείχνουν ότι η σωματική δραστηριότητα και η επαφή με τη φύση μειώνουν τα επίπεδα κορτιζόλης και ενισχύουν τη διάθεση μέσα σε λίγα λεπτά.

Βάλε όρια. Αν πρόκειται για επαναλαμβανόμενο μοτίβο, ένα άτομο που εξαφανίζεται και επανεμφανίζεται χωρίς συνέπεια, είναι σημάδι ότι χρειάζεται να επανεξετάσεις τη δυναμική της σχέσης. Μελέτες στις διαπροσωπικές σχέσεις δείχνουν ότι η έλλειψη προβλεψιμότητας μειώνει το αίσθημα ασφάλειας και φθείρει την αυτοεκτίμηση.

Αποδέξου την αβεβαιότητα. Η αποδοχή όσων δεν μπορείς να ελέγξεις είναι κεντρικό στοιχείο της θετικής ψυχολογίας. Δεν σημαίνει παραίτηση, αλλά επίγνωση: δεν μπορείς να ελέγξεις πότε –ή αν– θα απαντήσει ο άλλος, μπορείς όμως να ελέγξεις πώς θα φροντίσεις τον εαυτό σου στο μεταξύ.

* Πηγή: Vita