ΠΑΟΚ: Η 11άδα για το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Λουντογκόρετς

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ τη Λουντογκόρετς (19:45) στη Βουλγαρία, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Εκτός αρχικών επιλογών του Ρουμάνου τεχνικού έμειναν οι Κωνσταντέλιας που δεν έχει ρυθμό μετά τον τραυματισμό του, ενώ εκτός έμεινε και ο επιβαρυμένος Ζίφκοβιτς.

Έτσι την 11άδα του δικεφάλου αποτελούν ο Γίρι Παβλένκα στην εστία, Μπάμπα, Βολιάκο, Κεντζιόρα και Κένι στην τετράδα της άμυνας (από τα αριστερά προς τα δεξιά), στα χαφ θα αγωνιστούν οι Μεϊτέ -Οζντόεφ, μπροστά τους θα κινείται ο Ιβανούσετς, στα άκρα της επίθεσης Τάισον και Ντεσπόντοφ και στην κορυφή ο Φιόντορ Τσάλοβ.

Να σημειώσουμε εκτός τέθηκε προληπτικά ο Ντέγιαν Λόβρεν, καθώς αισθάνθηκε μικροενοχλήσεις.

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Βολιάκο, Κεντζιόρα Κένι, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ντεσπόντοφ, Τσάλοβ.