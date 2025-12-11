Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Smart Wellness από την Technogym: Όταν η τεχνολογία συναντά την ανθρώπινη ανάγκη για ευεξία

Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους

Την τελευταία δεκαετία, ο τρόπος που γυμναζόμαστε αλλάζει. Δεν αναζητούμε πια απλώς έναν χώρο με μηχανήματα, αναζητούμε μια εμπειρία. Θέλουμε καθοδήγηση όταν τη χρειαζόμαστε, ευελιξία όταν την απαιτεί η ημέρα μας και μια αίσθηση ότι η προπόνηση «δουλεύει» πάνω μας,  όχι το αντίστροφο.

Σε αυτή τη μεταμόρφωση, η Technogym, brand του Ομίλου Φάις, δεν ακολουθεί τις εξελίξεις. Τις δημιουργεί. Με το Smart Wellness Ecosystem, παρουσιάζει έναν νέο τρόπο ζωής: έναν κόσμο όπου άνθρωποι, δεδομένα και τεχνολογία συνδέονται σε μία ενιαία, απόλυτα προσωπική εμπειρία ευεξίας.

Τo Smart Wellness είναι μια εμπειρία που “διαβάζει” τον χρήστη

Φανταστείτε μια προπόνηση που καταλαβαίνει τις ανάγκες σας πριν τις εκφράσετε. Αυτή είναι η φιλοσοφία του Smart Wellness: να προσαρμόζεται σε εσάς, όχι εσείς σε αυτό.
Γι’ αυτό το οικοσύστημα της Technogym συνδέει εξοπλισμό, apps και δεδομένα σε έναν ζωντανό μηχανισμό εξατομίκευσης. Στο κέντρο του βρίσκεται το Technogym App, ο “συνοδηγός” που σας ακολουθεί παντού.

Είτε βρίσκεστε στο σπίτι, στο γυμναστήριο, σε ένα ξενοδοχείο ή ταξιδεύετε, το app θυμάται το ιστορικό σας, παρακολουθεί την πρόοδό σας και προσαρμόζει τη μέρα σας με έξυπνες προπονήσεις, σαν να έχετε μαζί σας έναν προσωπικό trainer και wellness coach.

Όταν ο εξοπλισμός αποκτά… προσωπικότητα

Το ταξίδι γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό όταν ο εξοπλισμός δεν περιορίζεται πλέον στο να σας «φιλοξενεί» για την προπόνηση, αλλά συμμετέχει ενεργά σε αυτή.

 

Connected Dumbbells – Οι επαναλήψεις αποκτούν φωνή

Τα Technogym Connected Dumbbells δεν είναι απλώς «έξυπνοι» αλτήρες· είναι ένα πλήρες σετ 12 βαρών σε 1. Με έναν απλό περιστροφικό μηχανισμό στη λαβή, ο χρήστης μπορεί να αλλάζει άμεσα το βάρος από 2 έως 24 κιλά, σε προοδευτικά βήματα των 2 κιλών, εξοικονομώντας χώρο και μετατρέποντας οποιοδήποτε περιβάλλον σε πλήρως εξοπλισμένο strength studio.

Χάρη στους ενσωματωμένους αισθητήρες και τη σύνδεση με το Technogym App μέσω Bluetooth:

  • καταγράφουν αυτόματα επαναλήψεις, ρυθμό και εύρος κίνησης,
  • αναγνωρίζουν την ποιότητα εκτέλεσης,
  • προτείνουν το ιδανικό βάρος για κάθε άσκηση μέσω AI,
  • προσαρμόζουν την προπόνηση στις δυνατότητες και στους στόχους σας.

Έτσι, η εμπειρία δεν είναι ποτέ γενική — είναι ακριβής, στοχευμένη και απόλυτα προσωπική.

Technogym Bike – Εκεί όπου η ενέργεια γίνεται εμπειρία

Live ή on-demand sessions από διεθνείς trainers, metrics που ανανεώνονται σε πραγματικό χρόνο και μια αίσθηση στο σώμα που θυμίζει premium cycling studio. Το Technogym Bike δεν σας ζητά απλώς να κάνετε ποδήλατο, σας καθοδηγεί, σας προκαλεί και, κυρίως, σας παρασύρει σε μια immersive εμπειρία.

Technogym Run – Ο διάδρομος που ξαναγράφει το τρέξιμο

Με μεγάλη επιφάνεια, αθόρυβη λειτουργία και εργονομία που σέβεται τις αρθρώσεις, O Technogym Run μετατρέπει το τρέξιμο σε μια ομαλή, φυσική και δυναμική διαδικασία.
Virtual routes, ποικιλία προγραμμάτων, αλλά και προπονήσεις όπως sled και parachute modes προσφέρουν μια εντελώς νέα διάσταση στην έννοια “τρέξιμο στον διάδρομο”. Και όλα αυτά συνδέονται απρόσκοπτα με το Technogym App.

Technogym Visio – Όταν ο ψηφιακός coach ξέρει ακριβώς τι χρειάζεστε

Tο Technogym Visio προσφέρει ακριβή καθοδήγηση, σωστή τεχνική και διαδραστική εμπειρία. Μια λύση ιδανική για wellness χώρους και PT studios, που δίνει σε κάθε χρήστη μια αίσθηση ασφάλειας και συνέπειας.

Technogym Checkup: H στιγμή που η επιστήμη συναντά την εξατομίκευση

Πριν ξεκινήσει πραγματικά το wellness journey, χρειάζεται ένας καθρέφτης — όχι οπτικός, αλλά επιστημονικός.

Το Technogym Checkup μετρά:

  • σύσταση σώματος,
  • κινητικότητα,
  • ισορροπία,
  • ευλυγισία,
  • δύναμη,
  • αερόβια ικανότητα,
  • απόκριση του νου.

Με βάση όλα αυτά, υπολογίζει το Wellness Age™ — έναν δείκτη που αποτυπώνει τη βιολογική ηλικία του σώματος, όχι απλώς τα χρόνια ζωής. Από εκείνη τη στιγμή, το Technogym App δημιουργεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προσαρμοσμένο 100% στη φυσιολογία και στους στόχους του κάθε χρήστη.

Το μέλλον της ευεξίας είναι ψηφιακό — και το ζούμε σήμερα

Όλες αυτές οι τεχνολογίες δεν αντικαθιστούν την ανθρώπινη θέληση. Τη δυναμώνουν. Η Technogym δημιουργεί ένα οικοσύστημα που βοηθά κάθε άνθρωπο να κινείται περισσότερο, να γνωρίζει καλύτερα το σώμα του, να βρίσκει κίνητρο και να πετυχαίνει στόχους με έναν τρόπο πιο έξυπνο, πιο εύκολο και, πάνω από όλα, πιο απολαυστικό.

Το Smart Wellness δεν είναι μια τάση που θα περάσει. Είναι η νέα πραγματικότητα της άσκησης — και η Technogym βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της αλλαγής.

Technogym Experience Center
Λ. Ποσειδώνος 77, Άλιμος
Τηλ.: 211 1088596

