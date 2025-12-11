Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
ps. post
scriptum

Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος
Τα Νέα της Αγοράς 11 Δεκεμβρίου 2025 | 16:44

Ο φυσικός τρόπος να νιώσεις 10 χρόνια νεότερος

Η νεότητα δεν είναι ηλικία. Είναι βιολογία. Είναι το πώς λειτουργούν τα κύτταρα, η ταχύτητα με την οποία αναρρώνει το σώμα, η καθαρότητα του μυαλού, η ενέργεια που νιώθουμε το πρωί, η αντοχή μέσα στην ημέρα, η διάθεση, η ποιότητα του ύπνου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Spotlight

Και πλέον,  η επιστήμη έχει αποδείξει ότι όλα αυτά επηρεάζονται αρνητικά από δύο παράγοντες: τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, που επιταχύνουν τη γήρανση και δημιουργούν κόπωση στο σώμα.

Το ερώτημα, λοιπόν, δεν είναι αν μπορούμε να νιώσουμε νεότεροι.
Το ερώτημα είναι πώς.

Και η απάντηση βρίσκεται στην αξιοποίηση φυσικών μηχανισμών του οργανισμού που ρυθμίζουν την ενέργεια, την κυτταρική προστασία και τη μείωση της φλεγμονής. Με απλά λόγια: όταν εξουδετερώσουμε ό,τι μας «γερνάει» εκ των έσω, το σώμα βρίσκει ξανά τον νεανικό του ρυθμό.

Η φύση προτείνει λύσεις: η ελαιοκανθάλη στην πρώτη γραμμή

Ανάμεσα στα πιο μελετημένα φυσικά μόρια με αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση βρίσκεται η ελαιοκανθάλη, μια ισχυρή φαινόλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου. Τα τελευταία 20 χρόνια, πλήθος διεθνών ερευνητικών ομάδων έχει δημοσιεύσει ευρήματα που επιβεβαιώνουν τη βιολογική της επίδραση.

Η εμβληματική δημοσίευση στο Nature (Beauchamp et al., 2005) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, δηλαδή τον ίδιο φλεγμονώδη δρόμο που στοχεύουν τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Πρόκειται για μια από τις πιο ισχυρές φυσικές αντιφλεγμονώδεις δράσεις που έχουν τεκμηριωθεί.

Πώς μπορώ να λάβω ελαιοκανθάλη σε υψηλή συγκέντρωση;

Πλέον, η λήψη της ευεργετικής ελαιοκανθάλης μπορεί να γίνει εύκολα καθώς υπάρχει πλέον σε κάψουλες. Σήμερα, έχουμε στη διάθεσή μας το ThousandOlives, το φυσικό και καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής που δίνει τη λύση στη δυσκολία του να πρέπει κάποιος να βρει και να καταναλώσει εξαιρετικά φρέσκο αγουρέλαιο σε μεγάλες ποσότητες και μάλιστα χωρίς να παχαίνει. Οι 30 κάψουλες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία του ThousandOlives ισοδυναμούν με την κατανάλωση φρέσκου αγουρέλαιου που προέρχεται από 1000 ελιές.  Η εντυπωσιακή αυτή καινοτομία είναι ελληνική και εξάγεται παγκοσμίως,  έχοντας δημιουργήσει το δικό της φανατικό κοινό.

Κλινικές μελέτες σε ανθρώπους επιβεβαιώνουν σημαντικά οφέλη της ελαιοκανθάλης:

  • Το 2023, η μελέτη του Ruiz-García et al.στο Clinical Nutrition έδειξε ότι η συστηματική λήψη ελαιοκανθάλης μειώνει δείκτες φλεγμονής και βελτιώνει την αντιοξειδωτική ικανότητα σε άτομα με παχυσαρκία και προδιαβήτη.
  • Το 2024, η ομάδα του Katsa et al.(Int. J. Mol. Sci.) απέδειξε ότι η ελαιοκανθάλη επιδρά άμεσα στα αιμοπετάλια, μειώνοντας τη συσσωμάτωσή τους και βελτιώνοντας τη ροή αίματος, κρίσιμο για ενέργεια και μικροκυκλοφορία.
  • Ανάλογα αποτελέσματα είχαν και οι Agrawal et al. (2017)σε υγιείς άνδρες, επιβεβαιώνοντας την οξεία αντιαιμοπεταλιακή δράση της.
  • Στον τομέα της νευροπροστασίας, οι Abuznait et al. (ACS Chemical Neuroscience, 2013)και Batarseh & Kaddoumi (2018) έδειξαν ότι η ελαιοκανθάλη ενισχύει την απομάκρυνση β-αμυλοειδούς, μειώνει νευροφλεγμονή και προστατεύει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.
  • Στις αρθρώσεις, μελέτες όπως η BMC Musculoskelet Disord. (2024)τεκμηριώνουν ότι η ελαιοκανθάλη μειώνει καταβολικούς και φλεγμονώδεις παράγοντες στον χόνδρο, υποστηρίζοντας την κινητικότητα και μειώνοντας δυσκαμψία.

Τα παραπάνω ευρήματα, που περιλαμβάνονται σε διεθνείς μελέτες συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: η ελαιοκανθάλη δρα ταυτόχρονα αντιφλεγμονωδώςαντιοξειδωτικάμεταβολικάκαρδιοπροστατευτικά και νευροπροστατευτικά, επηρεάζοντας ακριβώς τους μηχανισμούς που καθορίζουν το πόσο “νεανικά” νιώθουμε και λειτουργούμε καθημερινά.

Το “κρυφό” μυστικό της νεότητας: λιγότερη φλεγμονή, περισσότερη ενέργεια

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι η χαμηλού βαθμού χρόνια φλεγμονή η λεγόμενη inflammaging (φλεγμονή-γήρανση) είναι ο βασικός παράγοντας που επιταχύνει την κυτταρική γήρανση.
Δεν πρόκειται για κάτι ορατό. Δεν έχει έντονα συμπτώματα. Αλλά επηρεάζει τα πάντα:

  • μειώνει την ενέργεια
  • επηρεάζει τον ύπνο
  • επιβαρύνει το δέρμα
  • επιβραδύνει την ανάκαμψη από άσκηση ή πίεση
  • αυξάνει το σάκχαρο και την αρτηριακή πίεση
  • «θολώνει» τη σκέψη

Όταν η φλεγμονή μειώνεται, συμβαίνει το αντίστροφο: το σώμα επανεκκινεί.
Και αυτή η αλλαγή βιώνεται συχνά σαν να γυρίζεις τον χρόνο 10 χρόνια πίσω.

Οξειδωτικό στρες: το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο της νεότητας

Το οξειδωτικό στρες εμφανίζεται όταν τα κύτταρα πιέζονται περισσότερο απ’ όσο μπορούν να διαχειριστούν: στρες, κακή διατροφή, ελλιπής ύπνος, κούραση.
Οι ελεύθερες ρίζες προκαλούν βλάβες σε πρωτεΐνες, DNA και μεμβράνες — την ουσία δηλαδή των κυττάρων μας.

Όταν αυτή η πίεση παραμένει ανεξέλεγκτη:

  • μειώνεται η αντοχή
  • επιβραδύνεται ο μεταβολισμός
  • αυξάνεται η συστηματική κόπωση
  • το δέρμα χάνει λάμψη
  • δημιουργείται αίσθημα «βάρους» μέσα στην ημέρα

Η αντιστροφή του οξειδωτικού στρες είναι κεντρική για να νιώσουμε νεότεροι. Και μπορεί να γίνει εντυπωσιακά γρήγορα όταν οι σωστές φυσικές ουσίες τοποθετηθούν στη σωστή ποσότητα.

Πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα;

Όταν η φλεγμονή μειώνεται και τα κύτταρα προστατεύονται, αλλάζει ο τρόπος που «τρέχει» ο οργανισμός.
Πολλοί το περιγράφουν ως:

  • πιο καθαρό μυαλό
  • βελτιωμένη ενέργεια μέσα στην ημέρα
  • λιγότερη κόπωση/υπνηλία μετά το φαγητό
  • καλύτερη αντοχή στην άσκηση
  • βελτιωμένο ύπνο
  • πιο φωτεινό και ελαστικό δέρμα
  • αίσθηση ανάλαφρου σώματος
  • σταθερότερη διάθεση

Με απλά λόγια: η καθημερινότητα μοιάζει πιο εύκολη.
Ο οργανισμός λειτουργεί πιο αποτελεσματικά.
Η ενέργεια γίνεται σταθερή — όχι με εξάρσεις και υφέσεις.
Και αυτή η συνολική αίσθηση ευεξίας είναι αυτό που πολλοί περιγράφουν ως “νιώθω 10 χρόνια νεότερος”.

Ο ρόλος του Thousand Olives σε αυτή τη διαδικασία

Το Thousand Olives αξιοποιεί υψηλής καθαρότητας ελαιοκανθάλη, με σταθερή περιεκτικότητα και βέλτιστη βιοδιαθεσιμότητα, ώστε το σώμα να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά.
Η δράση της στοχεύει ακριβώς τους μηχανισμούς που συνδέονται με τη βιολογική γήρανση:

  • μειώνει τη συστηματική φλεγμονή
  • προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες
  • στηρίζει τη μικροκυκλοφορία και την ενέργεια
  • ενισχύει τον μεταβολισμό
  • βοηθά στη διατήρηση καθαρού, σταθερού μυαλού

Για αυτό και πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι μέσα σε λίγες εβδομάδες νιώθουν:

  • πιο ζωντανοί
  • πιο ξεκούραστοι
  • πιο δυνατοί σωματικά και πνευματικά

Όχι επειδή «αντιστρέφεται» ο χρόνος, αλλά επειδή ο οργανισμός λειτουργεί με τρόπο που θυμίζει νεότερη ηλικία.

Νεότητα: δεν είναι θέμα τύχης είναι θέμα βιολογίας

Η σύγχρονη επιστήμη καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα:
Όταν μειώνουμε τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, το σώμα λειτουργεί ξανά όπως σχεδιάστηκε.

Και όταν αυτό συμβαίνει:

  • το δέρμα ανανεώνεται
  • η ενέργεια σταθεροποιείται
  • ο εγκέφαλος δουλεύει καθαρά
  • το σώμα ανακάμπτει γρηγορότερα
  • οι ιστοί προστατεύονται
  • το ανοσοποιητικό δυναμώνει

Αυτή είναι η πραγματική νεότητα.
Όχι τα χρόνια που γράφει το ημερολόγιο, αλλά η ζωτικότητα του οργανισμού.

Συμπερασματικά: Το να καταφέρεις να νιώσεις 10 χρόνια κάτω από την ηλικία σου δεν είναι υπερβολή. Είναι εφικτό όταν στοχεύσεις τους σωστούς βιολογικούς μηχανισμούς.
Η φυσική υποστήριξη με ελαιοκανθάλη,  όπως αυτή που προσφέρει το Thousand Olives, δεν “υπόσχεται θαύματα”, αλλά αξιοποιεί αποδεδειγμένες, επιστημονικά τεκμηριωμένες οδούς που συνδέονται άμεσα με τη ζωτικότητα, την ενέργεια και την καθημερινή απόδοση.

Thousand Olives – Καθημερινή φυσική ασπίδα

Το Thousand Olives το πρώτο ελληνικό συμπλήρωμα με δόση 5 mg στις συγκεκριμένες ευεργετικές πολυφαινόλες ελαιολάδου πρώιμης συγκομιδής με μεγάλη ποσότητα ελαιοκανθάλης  50 % ανά κάψουλα,  η ποσότητα δηλαδή που αντιστοιχεί σε 30 – 50 ml πολύ υψηλής ποιότητας αγουρέλαιου. Προέρχεται αποκλειστικά από ελληνικές ποικιλίες άγουρης ελιάς, με εξειδικευμένη τεχνολογία εκχύλισης που διατηρεί την πλήρη βιοδιαθεσιμότητα των πολυφαινολών.

  • Τεκμηριωμένη αντιφλεγμονώδης/αντιοξειδωτική δράση
  • Καθημερινή προστασία του καρδιαγγειακού
  • Συμβατό με τη Μεσογειακή διατροφή
  • Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση χωρίς παρενέργειες

Δοσολογία Thousand Olives

  • 1 κάψουλα / ημέρα για διατήρηση της υγείας των αγγείων
  • 2 κάψουλες / ημέρα για ενίσχυση της προστασίας από την οξειδωμένη χοληστερόλη και συνεισφορά στην καλή υγεία των αγγείων.

Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας .

Τώρα πλέον μπορείτε να προσφέρετε στον οργανισμό σας τα οφέλη της Μεσογειακής διατροφής με ακρίβεια, ασφάλεια και συνέπεια.

Μάθε περισσότερα στο επίσημο site του προϊόντος και ενσωμάτωσε τη δύναμη της φύσης στην καθημερινότητά σου.

Παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Αργής καύσης» η άνοδος στην αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Κοιλιακό λίπος: Η αόρατη «επίθεση» στην καρδιά, πριν τα συμπτώματα

Business
AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

AKTOR: Με υπερκάλυψη 2,5 φορές έκλεισε το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας
Τα Νέα της Αγοράς 10.12.25

Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, εξηγεί πώς η εταιρεία μετατρέπει τις προσιτές τιμές σε «πραγματική αξία» και τις καθημερινές αγορές σε μια «συναισθηματική» σύνδεση με τον καταναλωτή.

Σύνταξη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

Seeds for the Future: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Huawei που ταξιδεύει Έλληνες φοιτητές και φοιτήτριες στο κέντρο της τεχνολογίας

Η ελληνική συμμετοχή στο Seeds for the Future της Huawei ταξίδεψε στην Κίνα, όπου δύο φοιτήτριες εκπαιδεύτηκαν σε AI, 5G+, Cloud και τις τεχνολογίες του μέλλοντος.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
«Πάμε να δούμε» 11.12.25

Παρέμβαση Τσίπρα για τους αγρότες - «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».

Σύνταξη
Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία
Ελλάδα 11.12.25

Φοινικούντα: «Ο ανιψιός μετέφερε τον εκτελεστή» – Τι αναφέρει το κατηγορητήριο για ανιψιό και επιχειρηματία

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία φίλου του.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;
Art 11.12.25

Ποιος είναι ο Καζιμίρ Μαλέβιτς του οποίου την «ουκρανικότητα» διεκδικεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι;

Η Ουκρανία επαναδιεκδικεί τον Καζιμίρ Μαλέβιτς ως μέρος της ταυτότητάς της, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να προβάλλει τον δημιουργό του «Μαύρου Τετραγώνου», ως σύμβολο πολιτιστικής αντίστασης και ιστορικής αποκατάστασης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις
Ελλάδα 11.12.25

Συμμορία ανηλίκων έκλεβε και λήστευε φούρνους και περίπτερα σε Κηφισιά και Νέα Ερυθραία – 4 συλλήψεις

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι ανήλικοι προκειμένου να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις εγκληματικές τους πράξεις γίνονταν ιδιαίτερα βάναυσοι σε βάρος των θυμάτων τους.

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ: Τα ερωτήματα που δεν απάντησε ο «Φραπές» επικαλούμενος «το δικαίωμα της σιωπής»
Εξεταστική 11.12.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Ο «Φραπές» επέλεξε την σιωπή για να μην αποκαλύψει τη σχέση με την κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τα δεκατρία ερωτήματα που έθεσε το ΠΑΣΟΚ και δεν απαντήθηκαν από τον Γιώργο Ξυλούρη («Φραπές»). «Επέλεξε τη σιωπή για να μην αποκαλύψει την πραγματική του σχέση με στελέχη της Ν.Δ. και της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»
Europa League 11.12.25

Καλάμπρια: «Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους με τον Παναθηναϊκό»

Ο Νταβίντε Καλάμπρια μίλησε στο match programme του Παναθηναϊκός - Πλζεν, με τον Ιταλό να δηλώνει χαρούμενος για τη συνεργασία του με τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στους στόχους του με το «τριφύλλι».

Σύνταξη
Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Η επιστημονική γνώση στο θέμα της γήρανσης έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε σήμερα ξέρουμε τι μας “γερνά”, τι μπορούμε να αλλάξουμε και πώς μπορούμε να νιώθουμε νεότεροι, χωρίς υπερβολές.

Σύνταξη
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει
Κόσμος 11.12.25

Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη
Τα Νέα της Αγοράς 11.12.25

Γιατί ο Δεκέμβριος “τεστάρει” τον οργανισμό και πώς βοηθά η Ελαιοκανθάλη

Ο Δεκέμβριος είναι ο μήνας του χρόνου που, αν και για τους περισσότερους, σηματοδοτεί ημέρες χαράς και γιορτής, δεν παύει να είναι ένας μήνας με απαιτήσεις και στρες και μεγάλη καταπόνηση για τον οργανισμό.

Σύνταξη
Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»
Επίδειξη πλούτου; 11.12.25

Άνδρας στην Κίνα ξόδεψε χιλιάδες ευρώ για μια πρόταση γάμου με θέμα έναν «Hello Kitty Παρθενώνα»

Οι κίονες της πελώριας κατασκευής που χρησιμοποίηθηκε για την πρόταση γάμου, ήταν φτιαγμένες από χιλιάδες κούκλες Hello Kitty, τοποθετημένοι έτσι ώστε να μιμούνται την κλίμακα και το μεγαλείο του Παρθενώνα.

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»
Δαυίδ Vs Γολιάθ 11.12.25

Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Μπαρτζώκας: «Ψάχναμε καιρό παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Μόρις»

Για την απόκτηση του Μόντε Μόρις, την πιθανή μεταγραφή «ψηλού», τον τραυματισμό του Γουόρντ και το επικείμενο ματς με την Μπαρτσελόνα, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση του Ολυμπιακού για τη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
Ζάκυνθος: «Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» – Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ
Τραγωδία στη Ζάκυνθο 11.12.25

«Πρώτη φορά βλέπω τέτοια απάθεια, δεν δείχνει συναίσθημα» - Ο πρόεδρος του ΔΙΚΕΠΑΖ για το πίτμπουλ

Το πίτμπουλ που δάγκωσε θανάσιμα τον μικρό Λίο στη Ζάκυνθο βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού

Σύνταξη
Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»
Euroleague 11.12.25

Βεζένκοφ: «Επιλογή του προπονητή ο Μόρις»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για τη Βαρκελώνη όπου την Παρασκευή αντιμετωπίζει τη «Μπάρτσα» και ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε -μεταξύ άλλων- για τον νέο συμπαίκτη του, Μόντε Μόρις.

Σύνταξη
Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη
Culture Live 11.12.25

Από τον Ψαλιδοχέρη στο Love Actually: Το Park Your Cinema «βάζει» τα Χριστούγεννα στη μεγάλη οθόνη

Από τις 22 Δεκεμβρίου έως και τις 6 Ιανουαρίου, δίνουμε ραντεβού στις 18.00 στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, όπου στο Park Kiosk προβάλλονται κλασικές γιορτινές ταινίες για όλη την οικογένεια.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο