Inflammaging: Η σιωπηλή διαδικασία που «κλέβει» την νέοτητά μας

Οι επιστήμονες σήμερα συμφωνούν ότι η ηλικία δεν καθορίζεται μόνο από τα χρόνια που περνούν. Νέοι μηχανισμοί (όπως το inflammaging, η κυτταρική γήρανση senescence, το οξειδωτικό στρες, οι αλλαγές στο μικροβίωμα κ.ά.) εξηγούν γιατί εμφανίζονται κόπωση, πτώση ενέργειας, προβλήματα μνήμης ή μεταβολισμού. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί νέες μέθοδοι και βιοδείκτες που μας βοηθούν να μετρήσουμε τη βιολογική ηλικία, δηλαδή το πόσο «νέος» ή «γερασμένος» είναι ο οργανισμός, ανεξάρτητα από τα χρόνια που γράφει το ημερολόγιο. Και πλέον, υπάρχει καλύτερη κατανόηση για το πώς μπορούμε να επιβραδύνουμε αυτούς τους μηχανισμούς με φυσικούς τρόπους (διατροφή, ύπνος, αντιφλεγμονώδη μόρια όπως η ελαιοκανθάλη, άσκηση, μείωση του στρες).

Στο επίκεντρο αυτής της κατανόησης βρίσκεται μια έννοια που πλέον θεωρείται θεμέλιο της σύγχρονης γηριατρικής: το Inflammaging

Τι είναι το Inflammaging;

Ο όρος Inflammaging (Franceschi et al., 2000) περιγράφει τη χαμηλού βαθμού, χρόνια και αθόρυβη φλεγμονή που συσσωρεύεται στο σώμα με το πέρασμα των χρόνων.

Δεν έχει τα συμπτώματα μιας οξείας φλεγμονής. Δεν προκαλεί πόνο, πρήξιμο ή πυρετό.

Αντίθετα, λειτουργεί σαν μια αργή καύση που επιβαρύνει τον οργανισμό καθημερινά.

Οι ειδικοί έχουν καταγράψει ότι το inflammaging επηρεάζει:

την ενέργεια και την αντοχή

τον μεταβολισμό (σάκχαρο, λιπίδια, βάρος)

την ποιότητα του ύπνου

τη μνήμη και τη γνωστική λειτουργία

την όψη και την ελαστικότητα του δέρματος

την καρδιαγγειακή υγεία

την ταχύτητα ανάκαμψης από στρες και άσκηση

Αυτό που “γερνά” δεν είναι το DNA μας το περιβάλλον που ζουν τα κύτταρά μας.

Ο ρόλος του Thousand Olives: στοχευμένη καθημερινή υποστήριξη

Το Thousand Olives περιέχει υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης υψηλής καθαρότητας, σε περιεκτικότητες που έχουν τεκμηριωθεί από κλινικές και εργαστηριακές μελέτες.

Η σύνθεσή του είναι σχεδιασμένη ώστε να μειώνει τη χαμηλού βαθμού φλεγμονή, να προστατεύει τα κύτταρα από οξειδωτικό στρες, να στηρίζει τη μικροκυκλοφορία, να ενισχύει τη μεταβολική ισορροπία, να υποστηρίζει τη γνωστική λειτουργία, να διευκολύνει την ανάκαμψη του σώματος. Αυτή η πολυεπίπεδη δράση το καθιστά ένα από τα ελάχιστα φυσικά προϊόντα που συνδέονται τόσο καθαρά με τους μηχανισμούς του inflammaging.

Πώς δημιουργείται το inflammaging; Η βιολογία πίσω από το φαινόμενο

Η χρόνια, χαμηλού βαθμού φλεγμονή έχει πολλαπλές αιτίες:

Κυτταρική βλάβη και οξειδωτικό στρες

Καθημερινά οι ελεύθερες ρίζες φθείρουν τα κύτταρα. Με τα χρόνια, το σώμα δυσκολεύεται να επιδιορθώσει πλήρως αυτές τις μικροβλάβες.

Διαταραχή του μικροβιώματος

Μελέτες δείχνουν ότι το μικροβίωμα του εντέρου αλλάζει με την ηλικία, ευνοώντας φλεγμονώδεις μηχανισμούς.

Κυτταρική γήρανση (senescence)

Τα γηρασμένα κύτταρα εκκρίνουν φλεγμονώδεις ουσίες που επηρεάζουν τους υγιείς ιστούς.

Μεταβολικές μεταβολές

Διακυμάνσεις γλυκόζης, αυξημένα λιπίδια και κοιλιακό λίπος επιταχύνουν τη φλεγμονή.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Έλλειψη ύπνου, στρες, κακή διατροφή, ατμοσφαιρικοί ρύποι.

Το inflammaging δεν είναι ασθένεια. Είναι μηχανισμός, και γι’ αυτό μπορεί να επηρεαστεί θετικά από σωστές παρεμβάσεις.

Πώς συνδέεται το inflammaging με το πώς “νιώθουμε” ηλικιακά;

Η βιολογική ηλικία δεν έχει να κάνει με την ημερολογιακή ηλικία.

Πιο συγκεκριμένα έχει να κάνει με το πόσο καλά κυκλοφορεί το αίμα, με το πόσο γρήγορα ανακάμπτουν οι ιστοί, με το πόσο αποδοτικά λειτουργεί ο εγκέφαλος, με το πόσο σταθερή είναι η ενέργεια μας μέσα στην ημέρα, με το πόσο καθαρή είναι η φλεγμονώδης εικόνα του οργανισμού μας.

Για αυτό οι επιστήμονες λένε ότι η φλεγμονή μας «προσθέτει» χρόνια ζωής, μας γερνάει δηλαδή και η μείωση της φλεγμονής μας κάνει νεότερους.

Η ελαιοκανθάλη ως φυσικός σύμμαχος ενάντια στο inflammaging

Η ελαιοκανθάλη, μια φυσική φαινόλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, βρίσκεται στο επίκεντρο δεκάδων διεθνών μελετών για την αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική της δράση.

Η δράση της είναι πολλαπλή και στοχεύει ακριβώς τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από το inflammaging. Η Ελαιοκανθάλη βρίσκεται σε υψηλή συγκέντρωση στο συμπλήρωμα διατροφής, Thousand Olives. Είναι το μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει 5 mg πολυφαινολών ελαιολάδου από άγουρες ελιές με υψηλό ποσοστό ελαιοκανθάλης άνω του 50% ανά κάψουλα. Τι ακριβώς όμως σημαίνει υψηλή συγκέντρωση ελαιοκανθάλης; Σημαίνει ότι ένα κουτί Thousand Olives με 30 κάψουλες περιέχει την αναλογία Ελαιοκανθάλης από 1000 ελιές. Πρόκειται για έναν αναντικατάστατο διατροφικό θησαυρό της Μεσογειακής διατροφής που μας βοηθά να ζήσουμε περισσότερο και με καλύτερη ποιότητα.

Υπάρχουν πολλές διεθνείς μελέτες για τη δράση της ελαιοκανθάλης σε όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στο Infammaging. Πιο συγκεκριμένα:

Ισχυρή αντιφλεγμονώδης δράση (COX-1, COX-2)

Η μελέτη Nature (Beauchamp et al., 2005) απέδειξε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει τα ένζυμα COX-1 και COX-2, όπως τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα.

Αυτό μειώνει την χρόνια, αθόρυβη φλεγμονή, τον πυρήνα του inflammaging.

Μείωση οξειδωτικού στρες σε ανθρώπους

Η κλινική μελέτη των Ruiz-García et al. (2023, Clinical Nutrition) έδειξε:

μείωση δεικτών οξειδωτικού στρες

βελτίωση αντιφλεγμονωδών δεικτών

βελτίωση μεταβολικών παραμέτρων

Η οξειδωτική πίεση είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς γήρανσης.

Βελτίωση μικροκυκλοφορίας και αιμοπεταλιακής λειτουργίας

Katsa et al. (2024, Int. J. Mol. Sci.) : άμεση αντιαιμοπεταλιακή δράση σε διαβητικούς ασθενείς.

: άμεση αντιαιμοπεταλιακή δράση σε διαβητικούς ασθενείς. Agrawal et al. (2017): αντίστοιχα αποτελέσματα σε υγιείς άνδρες.

Καλύτερη μικροκυκλοφορία = καλύτερη οξυγόνωση = περισσότερη ενέργεια και καλύτερη κυτταρική αναγέννηση.

Νευροπροστασία και υποστήριξη εγκεφαλικής λειτουργίας

Abuznait et al. (ACS Chemical Neuroscience, 2013)

Batarseh & Kaddoumi (2018)

Οι μελέτες δείχνουν ότι η ελαιοκανθάλη:

ενισχύει τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό

μειώνει νευροφλεγμονή

βοηθά στην απομάκρυνση β-αμυλοειδούς

Η γνωστική υγεία είναι θεμέλιο για «νεότητα» που γίνεται αντιληπτή καθημερινά.

Προστασία αρθρώσεων και μείωση καταβολικών μορίων

BMC Musculoskelet Disord., 2024

Montoya et al., 2021 (Antioxidants)

Οι μελέτες δείχνουν προστασία χόνδρου και μείωση φλεγμονής σε αρθρώσεις.

Η κινητικότητα είναι ένας από τους ισχυρότερους δείκτες βιολογικής ηλικίας.

Πώς αυτά συνδέονται με το «να νιώθεις νεότερος»;

Όταν μειώνεται το inflammaging, αυξάνεται η ενέργεια, η σκέψη είναι καθαρότερη, η διάθεση σταθεροποιείται, ο ύπνος βελτιώνεται, η άσκηση γίνεται πιο εύκολη, το σώμα ανακάμπτει πιο γρήγορα, το δέρμα δείχνει πιο φωτεινό, οι ιστοί λειτουργούν πιο αποτελεσματικά.

Δεν «αντιστρέφεται» ο χρόνος. Αντιστρέφεται ο ρυθμός της φθοράς.

Γι’ αυτό η μείωση του inflammaging συχνά περιγράφεται ως «να νιώθεις 5–10 χρόνια νεότερος».

Συμπερασματικά, το Inflammaging είναι η κεντρική βιολογική διεργασία πίσω από το πώς γερνάμε, αλλά και πίσω από το πώς νιώθουμε καθημερινά.

Και το πιο σημαντικό είναι ένας μηχανισμός που μπορούμε να επηρεάσουμε.

Η διεθνής βιβλιογραφία για την ελαιοκανθάλη δείχνει ότι πρόκειται για ένα από τα πιο ισχυρά φυσικά μόρια που στοχεύουν τη ρίζα του προβλήματος: τη χρόνια φλεγμονή, το οξειδωτικό στρες και τη λειτουργική επιβράδυνση των κυττάρων.

Το Thousand Olives αξιοποιεί αυτή τη γνώση για να προσφέρει στοχευμένη, καθημερινή υποστήριξη μια πραγματικά φυσική προσέγγιση για όσους θέλουν να επιβραδύνουν τη βιολογική φθορά και να ενισχύσουν τη ζωτικότητά τους.

Το Thousand Olives είναι μια Ελληνική καινοτομία και παράγεται στην Ελλάδα.

*Συνιστάται πάντοτε για την λήψη των συμπληρωμάτων διατροφής να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

*Τα παραπάνω στοιχεία, προέρχονται από πληθώρα κλινικών και εργαστηριακών μελετών