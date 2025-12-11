Δημοσίευση διαθηκών σε μηδέν χρόνο – Δείτε τον τρόπο

Από την 1η Νοεμβρίου η χρονοβόρα διαδικασία για τη δημοσίευση διαθηκών ανήκει στο παρελθόν.

Πλέον, η νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για όλες τις διαθήκες που εκκρεμούν προς δημοσίευση δίνει λύση στην εκκρεμότητα που εμπόδιζε την πλήρη λειτουργία της νέας πλατφόρμας δημοσίευσης των διαθηκών, που έχει τεθεί σε λειτουργία ήδη από την 1η Νοεμβρίου 2025.

Η νέα ρύθμιση αφορά τις 14.000 περίπου διαθήκες που είχαν κατατεθεί στις γραμματείες των δικαστηρίων και η εκδίκασή τους εκκρεμεί. Στις περιπτώσεις αυτές, πλέον, παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποσυρθεί η υπόθεση της δημοσίευσης από τα πινάκια των δικαστηρίων και να δημοσιευθεί η διαθήκη μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Εάν κάποιος δεν το επιθυμεί, μπορεί να συνεχίσει με τη δικαστική οδό. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον η δίκη αναμένεται σε λίγες ημέρες, ίσως δεν έχει κανένα νόημα να αλλάξει τη διαδικασία. Εάν όμως έχει πάρει δικάσιμο για έναν χρόνο μετά, είναι λογικό να επιθυμεί ο πολίτης η δημοσίευση της διαθήκης να γίνει νωρίτερα, όπως ισχύει πλέον για όλες τις διαθήκες που από 1ης Νοεμβρίου κατατίθενται υποχρεωτικά σε συμβολαιογράφο.

Η διαδικασία

Η διαδικασία που προβλέπεται εάν ο πολίτης επιλέξει να επισπεύσει τη δημοσίευση μιας διαθήκης μέσω της πλατφόρμας είναι να μεταβεί -ο ίδιος ή μέσω του συνηγόρου του- στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η δίκη και να υπογράψει μια υπεύθυνη δήλωση ότι παραιτείται της διαδικασίας και ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τη δημοσίευσή της μέσω της πλατφόρμας, που ήδη χρησιμοποιείται για όλες τις υπόλοιπες διαθήκες.

Με την πλατφόρμα diathikes.gr, ο χρόνος της δημοσίευσης των διαθηκών έχει μειωθεί από τις 400 μέρες που απαιτούνται σήμερα μέσω των δικαστηρίων σε 3 έως 7 ημέρες.

Πλέον, όλες οι διαθήκες κατατίθενται σε συμβολαιογράφο, από τον οποίο αναρτώνται στην εν λόγω πλατφόρμα και συγκεκριμένα στο «Μητρώο Διαθηκών». Εκεί οι συμβολαιογράφοι καταχωρίζουν πια κάθε ιδιόγραφη διαθήκη που κατατέθηκε ή προσκομίστηκε σε αυτούς, κάθε μυστική διαθήκη που καταρτίστηκε ενώπιόν τους και κάθε δημόσια διαθήκη που συντάχθηκε ενώπιόν τους.

Με κάθε ανάρτηση, στον συμβολαιογράφο δίνεται ένας κωδικός. Με τον θάνατο του κληρονομουμένου, ο συμβολαιογράφος θα βάζει τον κωδικό και θα «ανοίγει» ψηφιακά τη διαθήκη, η οποία πλέον θα καθίσταται δημόσια, μέσα σε λίγα 24ωρα.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη σε κάθε πολίτη, που μπορεί εύκολα να μπαίνει στο μητρώο για την αναζήτηση διαθήκης, ενώ παράλληλα μέσω του diathikes.gr είναι ευχερής ο έλεγχος σε πανελλαδικό επίπεδο περί ύπαρξης ή μη διαθήκης κατατεθειμένης σε συμβολαιογράφο ή πρόξενο.

Το νέο Κληρονομικό Δίκαιο

Στο μεταξύ, αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή το νέο Κληρονομικό Δίκαιο, που θα ρυθμίζει συνολικά τι θα ισχύει πλέον σε κληρονομιές και διαθήκες.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει τολμηρές αλλαγές, όπως την αναγνώριση κληρονομικών δικαιωμάτων στους συντρόφους ακόμη και εκτός γάμου ή συμφώνου συμβίωσης ή την απαλλαγή των κληρονόμων από τα χρέη που έχει αφήσει ο εκλιπών.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης, το νέο Κληρονομικό Δίκαιο αρχικά θα παραδοθεί σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς μέσα στον Δεκέμβριο και στη συνέχεια θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, για τουλάχιστον έναν μήνα, για να πάει στη Βουλή, στα τέλη Ιανουαρίου – αρχές Φεβρουαρίου 2026.

