Από την Ελλάδα το 12% της παραγωγής φαρμάκων στην ΕΕ
Καλύπτουν πάνω από το 60% των αναγκών των Ελλήνων ασθενών και 40 εκατ. ευρωπαίων μέσω εξαγωγών σε 150 χώρες
Σημαντικό πυλώνα για την ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία σχεδιάζει και υλοποιεί επενδύσεις 1,8 δισ. ευρώ έως 2028. Μάλιστα το 12% του παραγωγικού δυναμικού της Ευρώπης βρίσκεται στη χώρα μας κάνοντας την Ελλάδα σημαντικό εξαγωγέα στον τομέα αυτόν.
Οπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΕΦ Θεόδωρος Τρύφων, στη διάρκεια του 8ου Athens Investment Forum που πραγματοποιήθηκε στα μέσα του περασμένου μήνα στην Αθήνα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, με 51 εργοστάσια παραγωγής και 27 κέντρα R&D, που αντιστοιχούν στο 12% της παραγωγικής ικανότητας φαρμάκων στην ΕΕ, αποτελεί παράδειγμα ευρωπαϊκής αυτάρκειας και βιομηχανικής ανθεκτικότητας και δείχνει έμπρακτα πώς η σύνδεση ευρωπαϊκής πολιτικής – ελληνικής παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει πραγματική προστιθέμενη αξία για την ελληνική οικονομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κλάδος είναι ευρωπαϊκό παράδειγμα συνεργασίας δημόσιου – ιδιωτικού τομέα αφού για κάθε 1 ευρώ που επενδύεται, επιστρέφει 3,2 ευρώ στην οικονομία.
Μάλιστα το παραγωγικό αποτύπωμα των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου ήδη καλύπτει πάνω από 60% των αναγκών των ελλήνων ασθενών και 40 εκατ. ευρωπαίων μέσω εξαγωγών σε 150 χώρες, δείχνοντας πώς μια ελληνική βιομηχανία μπορεί να λειτουργεί με παγκόσμια εμβέλεια.
Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ΙΟΒΕ, η φαρμακοβιομηχανία στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους δυναμικότερους κλάδους με ιδιαίτερη σημασία για το σύστημα υγείας, τους ασθενείς και την ελληνική οικονομία. Την περίοδο 1995-2024 διενεργήθηκαν στην Ελλάδα 2.034 κλινικές μελέτες (1.715 ολοκληρωμένες).
Η χώρα διαθέτει 45 εργοστάσια, 72 μονάδες παραγωγής, 202 γραμμές παραγωγής και 27 ερευνητικά κέντρα στον τομέα του φαρμάκου, ενώ με τις επενδύσεις που υλοποιούνται, ως τα τέλη του 2025 αλλά και μέσα στο 2026 θα προστεθούν 10 νέα εργοστάσια, 22 νέες μονάδες παραγωγής, 60 νέες γραμμές παραγωγής και 19 νέα ερευνητικά κέντρα, αυξάνοντας το αποτύπωμα του κλάδου κατά 35% και δημιουργώντας 5.500 νέες θέσεις εργασίας. Το ελληνικό φάρμακο είναι το 2ο εξαγώγιμο προϊόν της ελληνικής οικονομίας, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 5,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών όλων των αγαθών για το 2024.
Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου αλλά και τον πρόεδρο του ΠΕΦ όμως η Ελλάδα χρειάζεται σταθερό και προβλέψιμο επενδυτικό πλαίσιο, με ταχύτητα αδειοδοτήσεων και μείωση γραφειοκρατίας, ώστε να διατηρήσει τη δυναμική των στρατηγικών επενδύσεων. Το επενδυτικό clawback αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα δημόσιας πολιτικής προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων που κινητοποίησε 1,8 δισ. επενδύσεων με δημόσια συμμετοχή 5%-7% των επιστροφών.
Μοχλός επενδύσεων
Ο τομέας αποτελεί κινητήριο μοχλό επενδύσεων καθώς η δαπάνη για Ερευνα και Ανάπτυξη αποτελεί το 5,5% των συνολικών δαπανών για Ε&Α στην Ελλάδα και ξεπέρασε τα 160 εκατ. ευρώ. Επιπρόσθετα, για το 2024 η εγχώρια παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε αξία (ex-factory) ανήλθε στα 2,4 δισ. ευρώ, με την προστιθέμενη αξία να αγγίζει τα 1,4 δισ. ευρώ.
Για τους ανθρώπους της αγοράς όμως είναι απαραίτητο να θεσπιστεί διάδοχος μηχανισμός μετά το 2026, ώστε να μην ανακοπεί η ροή επενδύσεων στη φαρμακοβιομηχανία και στις λοιπές μεταποιητικές δραστηριότητες, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση αποτελούν η προβλεψιμότητα, τα φορολογικά κίνητρα για Ερευνα και Ανάπτυξη αλλά και η ευέλικτη πρόσβαση σε κεφάλαια.
