Η πολεμική αεροπορία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Ιταλία, στο πλαίσιο εγχειρήματος για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Johanna Geron).

Δεν αποκαλύφθηκε πόσα αεροσκάφη θα αγοραστούν, αν είναι μεταχειρισμένα ή νέα, ούτε το τίμημα

#BIG_BREAKING

Bangladesh Air Force has signed a letter of intent with Italian Leonardo to procure Eurofighter Typhoon multirole combat aircraft 🔥🔥 pic.twitter.com/NgWHURax3J — Defense Technology of Bangladesh-DTB (@DefenseDtb) December 9, 2025

Την επιστολή υπέγραψαν ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας Χασάν Μαχμούντ Χαν και ο πρεσβευτής της Ιταλίας Αντόνιο Αλεσάντρο, εξ ονόματος της Leonardo. Η τελετή έγινε στην έδρα του γενικού επιτελείου της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Δεν αποκαλύφθηκε πόσα αεροσκάφη θα αγοραστούν, αν είναι μεταχειρισμένα ή νέα, ούτε το τίμημα.

🇧🇩✈️ A Historic Moment for Bangladesh’s Air Power Heartfelt congratulations to the Bangladesh Air Force and the Bangladesh Armed Forces Division on signing up for the Eurofighter Typhoon with Leonardo S.p.A. This is not just a procurement decision — it is a bold statement of… pic.twitter.com/KkQfETsjzl — BDMilitary (@BDMILITARY) December 9, 2025

Υψηλά κόστη

Το μαχητικό, το οποίο ανέπτυξε κοινοπραξία αποτελούμενη από εταιρείες τεσσάρων κρατών (Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), θεωρείται από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο, ωστόσο η χρήση και η συντήρησή του έχει γενικά υψηλά κόστη.

Πηγή: ΑΠΕ