Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση Eurofighter από την Ιταλία
Το Μπανγκλαντές υπέγραψε επιστολή προθέσεων για την αγορά από την Ιταλία μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο.
Η πολεμική αεροπορία του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι υπογράφηκε επιστολή προθέσεων για την απόκτηση μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Ιταλία, στο πλαίσιο εγχειρήματος για τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού της (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Johanna Geron).
Την επιστολή υπέγραψαν ο επικεφαλής της πολεμικής αεροπορίας Χασάν Μαχμούντ Χαν και ο πρεσβευτής της Ιταλίας Αντόνιο Αλεσάντρο, εξ ονόματος της Leonardo. Η τελετή έγινε στην έδρα του γενικού επιτελείου της πολεμικής αεροπορίας της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.
Δεν αποκαλύφθηκε πόσα αεροσκάφη θα αγοραστούν, αν είναι μεταχειρισμένα ή νέα, ούτε το τίμημα.
Υψηλά κόστη
Το μαχητικό, το οποίο ανέπτυξε κοινοπραξία αποτελούμενη από εταιρείες τεσσάρων κρατών (Βρετανία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία), θεωρείται από τα πιο προηγμένα στρατιωτικά αεροσκάφη πολλαπλών ρόλων στον κόσμο, ωστόσο η χρήση και η συντήρησή του έχει γενικά υψηλά κόστη.
Πηγή: ΑΠΕ
