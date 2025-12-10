Η αστυνομία στο Βερολίνο, μπορεί να μπει σε σπίτια και να εγκαθιστά κατασκοπευτικό λογισμικό

Στο Βερολίνο με την πλειοψηφία της τοπικής κυβέρνησης συνασπισμού των Χριστιανοδημοκρατών του CDU και των Σοσιαλδημοκρατών του SPD, καθώς και τις ψήφους της αντιπολίτευσης AfD, η Βουλή της πόλης ψήφισε την Πέμπτη μια συνολική τροπολογία του Γενικού Νόμου για την Ασφάλεια και τη Δημόσια Τάξη (ASOG).

Η μεταρρύθμιση παρέχει στην αστυνομία εξουσίες που παρεμβαίνουν βαθιά στα θεμελιώδη δικαιώματα και ξεπερνούν τα προηγούμενα όρια της πολιτικής ασφάλειας της πρωτεύουσας, όπως αναφέρουν πολλά γερμανικά μέσα.

Η υπουργός Εσωτερικών Ίρις Σπράνγκερ του SPD υπερασπίζεται τον νόμο ως απαραίτητη αναβάθμιση για την ψηφιακή εποχή και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ αντίθετα οι επικριτές του τον θεωρούν ως μια δυσανάλογη και δυστοπική επίθεση στην ιδιωτική ζωή των βερολινέζων.

Φυσική παραβίαση της οικίας για χακάρισμα υπολογιστών και τηλεφώνων

Ένα σημείο διαμάχης είναι ο συνδυασμός ψηφιακής παρακολούθησης και φυσικής εισβολής: προκειμένου να παρακολουθούν την κρυπτογραφημένη επικοινωνία, οι ερευνητές θα έχουν στο μέλλον, σύμφωνα με το σχέδιο του Συμβουλίου της τοπικής γερουσίας του Βερολίνου, το δικαίωμα όχι μόνο να παραβιάζουν συστήματα πληροφορικής, αλλά και να εισέρχονται κρυφά στα διαμερίσματα των υπόπτων.

Η εκρηκτική καινοτομία κρύβεται στις παραγράφους 26α και 26β. Αυτές ρυθμίζουν τη λεγόμενη παρακολούθηση πηγών τηλεπικοινωνιών και τις μυστικές αναζητήσεις στο διαδίκτυο. Προκειμένου να υποκλέψει επικοινωνίες σε συσκευές όπως smartphone ή φορητούς υπολογιστές πριν ή μετά την αποκρυπτογράφηση, η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιήσει κακόβουλο λογισμικό, όπως κρατικά trojans.

Ωστόσο, εάν η απομακρυσμένη εγκατάσταση του λογισμικού υποκλοπής δεν είναι τεχνικά εφικτή, η παράγραφος 26 επιτρέπει ρητά στους ερευνητές να «εισέρχονται κρυφά και να ερευνούν χώρους» προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα πληροφορικής. Στην πραγματικότητα, το Βερολίνο νομιμοποιεί την εισβολή του κράτους σε ιδιωτικά διαμερίσματα με σκοπό την φυσική εγκατάσταση trojan, για παράδειγμα μέσω USB stick.

Οι ειδικοί σε θέματα ασφάλειας πληροφορικής προειδοποιούν ότι ο συνδυασμός παραβίασης του ιδιωτικού χώρου και ψηφιακής έρευνας αποτελεί παραβίαση του Συντάγματος. Προσθέτουν ότι τα κενά ασφαλείας αφήνονται σκόπιμα ανοιχτά για το κυβερνητικό trojan, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών του πληθυσμού.

Κι όμως δεν είναι πρωτιά για το Βερολίνο στην Γερμανία

Οι αστυνομικοί μπορούν πλέον να διατηρούν τις κάμερες της στολής τους ενεργοποιημένες σε σπίτια και άλλους μη δημόσιους χώρους για λόγους ασφάλειας. Οι εξουσίες συλλογής δεδομένων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας για τον έλεγχο κίνησης υπόπτων έχουν επεκταθεί. Τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας είναι πλέον νόμιμα.

Η αστυνομία μπορεί να χρησιμοποιεί εργαλεία για την κατάρριψη ή την κατάσχεση drones. Οι αστυνομικοί μπορούν να πραγματοποιούν βιομετρικούς ελέγχους προσώπου και φωνής και να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για «εκπαίδευση και δοκιμή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης» (χωρίς την άδεια των «θυμάτων» των οποίων τα χαρακτηριστικά «ταΐζουν» τις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης).

Μπορούν επίσης να κρατούν προληπτικά κάποιον όχι μόνο για 48 ώρες, αλλά για έως και 5-7 ημέρες. Το Βερολίνο είναι η δεύτερη περιοχή που νομιμοποίησε τέτοιου είδους αστυνομικές παρεμβάσεις. Το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία το έκανε το 2020.

Σύμφωνα με το heise online, ιστοσελίδα της Έσσης, οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών όπως η συμμαχία «NoASOG» και ο επίτροπος προστασίας δεδομένων του Βερολίνου ανακοινώνουν αντίσταση, συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για την αντισυνταγματικότητα της τοπικής νομοθεσίας.