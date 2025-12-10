Προσβασιμότητα στην ποιότητα: Η Lidl Ελλάς και η υπόσχεση της καθημερινής αξίας

Στις ημέρες μας όπου οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες πιέζουν το διαθέσιμο εισόδημα, η αναζήτηση της «αξίας» στις καθημερινές αγορές γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Η Lidl Ελλάς, ένας από τους μεγαλύτερους discounters της χώρας, επιδιώκει να ξεπεράσει την ταυτότητα της απλής αλυσίδας σούπερ μάρκετ με χαμηλές τιμές, μετατρέποντας το επιχειρηματικό της μοντέλο σε έναν αξιόπιστο και σταθερό συνοδοιπόρο του πελάτη.

Η Αφροδίτη Πάμπα, Chief Customer Officer & Μέλος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, μιλώντας στο in.gr, φωτίζει τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα καμπάνια και το σύνθημα «Lidl. Γιατί αξίζει.». Πώς μεταφέρεται αυτή η «υπόσχεση» από το ράφι στην εμπειρία του καταναλωτή; Πώς διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα, όταν το price leadership παραμένει δέσμευση; Και, κυρίως, πώς ένα brand μπορεί να γίνει μέρος των «μικρών, καθημερινών στιγμών που αξίζουν», χτίζοντας μια βαθύτερη σχέση που μετατρέπει τους πελάτες σε fans;

Σε αυτή τη συνέντευξη, η κυρία Πάμπα αναλύει τη στρατηγική του relationship brand, εξηγεί πώς η τεχνολογία και η ψηφιοποίηση υποστηρίζουν την απλότητα και την αποδοτικότητα, και υπογραμμίζει τη σημασία των μακροχρόνιων συνεργασιών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποδεικνύοντας ότι η αξία ενός προϊόντος δεν κρίνεται μόνο από την τιμή του.

Κυρία Πάμπα, το «Lidl. Γιατί αξίζει.» περιγράφεται ως «υπόσχεση» αλλά και «καθοδηγητική αρχή». Πώς περνάει αυτή η φιλοσοφία στην καθημερινή εμπειρία του πελάτη μέσα στο κατάστημα και πέρα από αυτό;

Για εμάς στη Lidl Ελλάς, το «Lidl. Γιατί αξίζει.» δεν είναι ένα ακόμη slogan, είναι ο τρόπος που λειτουργούμε κάθε μέρα. Είναι η υπενθύμιση ότι ο πελάτης μάς εμπιστεύεται για τις καθημερινές του αγορές και οφείλουμε να του προσφέρουμε πραγματική αξία, όχι μόνο καλές τιμές.

Φροντίζουμε η υπόσχεσή μας να φαίνεται σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη: μέσα στο κατάστημα, στην πλοήγηση, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα των προϊόντων, αλλά και στις digital εμπειρίες. Θέλουμε να είμαστε o Discounter στην Ελλάδα, ο πιο αξιόπιστος και σταθερός συνοδοιπόρος στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, επενδύουμε στην απλότητα και την αποδοτικότητα. Τα συστήματα και η συνεχής ψηφιοποίησή μας, βοηθούν τον πελάτη να βρίσκει γρήγορα και εύκολα αυτό που χρειάζεται.

Ταυτόχρονα, προχωράμε σε μια πιο ανθρώπινη, συναισθηματική κατεύθυνση. Χτίζουμε ένα relationship brand, που δεν μιλά μόνο για τιμές και προϊόντα, αλλά συνδέεται με τις αξίες και τις ανάγκες των ανθρώπων. Γιατί τελικά, αυτή η αξία είναι που κάνει τη διαφορά.

Στον πυρήνα της νέας καμπάνιας της Lidl βρίσκεται η αρχή της προσβασιμότητας και των προσιτών τιμών. Πώς διασφαλίζετε ότι η υψηλή ποιότητα παραμένει προσιτή για όλους τους πελάτες, ειδικά στις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες;

To Price Leadership δεν είναι απλώς στόχος μας, είναι δέσμευση. Με το μοντέλο των καθημερινά χαμηλών τιμών και τη στρατηγική των προσφορών μας, εξασφαλίζουμε ότι το καλάθι του πελάτη παραμένει πάντα προσιτό.

Παράλληλα, η ποιότητα για εμάς είναι αδιαπραγμάτευτη. Εργαζόμαστε με αυστηρά πρότυπα, επιλέγουμε αξιόπιστους προμηθευτές και επενδύουμε συνεχώς στη βελτιστοποίηση των λειτουργιών μας. Έτσι, ακόμη και όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι πελάτες μας ξέρουν ότι μπορούν να μας εμπιστευτούν.

Με 231 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, φροντίζουμε να είμαστε δίπλα στον πελάτη, προσφέροντας σταθερή αξία στην καθημερινότητά του. Εμπλουτίζουμε συνεχώς την ποικιλία μας, τόσο μέσα από το διεθνές δίκτυο της Lidl όσο και με τοπικά προϊόντα Private Label, που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και ανταγωνιστική τιμή.

Και πάνω από όλα, λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους ανθρώπους και το περιβάλλον, προσφέροντας αξία εκεί που έχει και μεγαλύτερη σημασία.

Η καμπάνια εστιάζει στις «μικρές, καθημερινές στιγμές που αξίζουν». Πώς συνδέεται αυτό το ανθρώπινο, συναισθηματικό μήνυμα με την αγοραστική συμπεριφορά και τις ανάγκες των πελατών σας;

Οι άνθρωποι δεν ψάχνουν απλώς ένα προϊόν στο ράφι. Αναζητούν συναισθήματα και εμπειρίες που να ταιριάζουν στον τρόπο ζωής τους, κάνοντάς τον και λίγο καλύτερο.

Με τη νέα καμπάνια, μετακινούμαστε από το «χρειάζομαι» στο «χρειάζομαι και θέλω». Θέλουμε να είμαστε μέρος των μικρών καθημερινών στιγμών: στο πρωινό πριν ξεκινήσει η μέρα, στο κυριακάτικο τραπέζι, στην φροντίδα του εαυτού μετά από μια δύσκολη εβδομάδα.

Προβάλλουμε τη Lidl όχι μόνο ως προορισμό αγορών, αλλά ως έναν κοντινό, καθημερινό συνοδοιπόρο. Ένα brand που σε καταλαβαίνει και σε στηρίζει. Έτσι χτίζουμε βαθύτερη σχέση και τελικά δημιουργούμε fans, ανθρώπους που μας επιλέγουν ξανά και ξανά και γίνονται πρεσβευτές μας.

Στη νέα καμπάνια αναφέρετε ότι προσφέρετε καθημερινά στους πελάτες σας προσιτή ποιότητα και τους στηρίζετε ως υπεύθυνοι συνοδοιπόροι στην επίτευξη των στόχων ζωής τους. Πώς ακριβώς το κάνετε αυτό;

Αφετηρία μας είναι η κατανόηση των πραγματικών αναγκών των πελατών. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, δίνουμε λύσεις.

Με σεβασμό, συνέπεια και σωστή εξυπηρέτηση, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την καθημερινότητα κάθε οικογένειας. Επενδύουμε στην εμπειρία στο κατάστημα, αλλά και σε εργαλεία που επιτρέπουν περισσότερη εξατομίκευση, έξυπνες προτάσεις και επιλογές που ενισχύουν μια πιο ισορροπημένη, βιώσιμη και υγιεινή ζωή.

Το «Lidl. Γιατί αξίζει.» συνοψίζει ακριβώς αυτό: οι αγορές από εμάς δεν είναι μόνο οικονομικές, έχουν ουσία, προοπτική και αξία. Είτε μιλάμε για υγιεινές επιλογές, είτε για βιώσιμα προϊόντα, είτε για καινούριες υπηρεσίες, στόχος μας είναι να εμπνέουμε θετική αλλαγή και να συμβάλλουμε προς το καλύτερο.

Όσο για τους συνεργάτες σας, πώς έχετε καταφέρει να χτίζετε μακροχρόνιες και αξιόπιστες σχέσεις για βιώσιμη ανάπτυξη;

Πιστεύουμε πραγματικά ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ξεκινά από τις σωστές συνεργασίες. Στη Lidl Ελλάς η σχέση με τους συνεργάτες μας βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνέπεια και την κοινή φιλοσοφία.

Επιλέγουμε προμηθευτές που μοιράζονται τις αξίες και τα υψηλά πρότυπά μας. Τους αντιμετωπίζουμε ως συμμάχους και πρεσβευτές του brand, επενδύοντας σε σχέσεις που διαρκούν και εξελίσσονται. Αυτό δημιουργεί ένα σταθερό δίκτυο που στηρίζει την ποιότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.

Για εμάς, η συνεργασία δεν είναι απλώς εμπορική σχέση, είναι κοινή προσπάθεια για να προσφέρουμε στους πελάτες μας προϊόντα που αξίζουν και να διαμορφώνουμε μαζί ένα καλύτερο αύριο.