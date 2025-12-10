Στο υπ. Εργασίας οι οικοδόμοι – 24ωρη απεργία για ΣΣΕ, αυξήσεις και μέτρα ασφαλείας
Η Ομοσπονδία κάλεσε σε συγκεντρώσεις για δυναμική διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας - «Δικά τους τα deadlines, δικοί μας οι νεκροί» φώναζαν οι οικοδόμοι για την απουσία μέτρων ασφαλείας
Σε 24ωρη απεργία έχουν κατέβει σήμερα Τετάρτη οικοδόμοι και εργαζόμενοι στο κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Αθήνας και πραγματοποίησαν πορεία προς το υπουργείο Εργασίας, διεκδικώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτικά για τους εργοδότες μέτρα ασφαλείας ώστε να πάψει ο κλάδος να θρηνεί θύματα.
Η απεργία κηρύχθηκε από την Ομοσπονδία Οικοδόμων στον απόηχο του εργατικού δυστυχήματος στο Ελληνικό προ ημερών, όπου ένας 26χρονος εργάτης έχασε τη ζωή του σε εργοτάξιο.
«Η κυβέρνηση επιλέγει βολικούς συνομιλητές, όπως τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για να πουλά επικοινωνιακό παραμύθι»
Οι οικοδόμοι ζητούν επίσης συλλογική σύμβαση εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς. Επιπλέον, η Ομοσπονδία επισημαίνει το γεγονός ότι παραμένει ανοιχτό το ζήτημα της αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και την πρόθεσή της να αποτρέψει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, Γιάννης Τασιούλας, μιλώντας στο Orange Press Agency, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση για όλα αυτά τα θέματα επιλέγει «βολικούς συνομιλητές, όπως τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ για να πουλά ένα επικοινωνιακό παραμύθι ότι τα προβλήματα θα λυθούν δια μαγείας».
Και πρόσθεσε: «Εμείς σαν οικοδόμοι, σαν εργατική τάξη, επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα, γιατί ξέρουμε πως ό,τι έχουμε κατακτήσει μέχρι τώρα δεν μας το πρόσφερε κανείς, το κάναμε με τον αγώνα μας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε».
Την απεργία έχει κηρύξει η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, ενώ απόφαση έχουν πάρει επίσης το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αθήνας για τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.
Τα αιτήματα
Στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας τους, οι οικοδόμοι διεκδικούν:
- Κήρυξη υποχρεωτικής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για όλους τους εργοδότες
- 7ωρο-5νθήμερο με εβδομαδιαίο 35ωρο
- Αναγνώριση και διανομή των υπέρ αγνώστων ενσήμων. Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων
- Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των οικοδόμων και των εργαζομένων στα βαρέα.
- Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς που έχουν μετατραπεί σε «αρένες θανάτου».
- Η Ομοσπονδία Οικοδόμων, επισημαίνει ότι ανοιχτό ζήτημα είναι η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της και τη διάθεσή της να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
