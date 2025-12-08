Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε την πρόσληψη του Σάββα Παντελίδη

Ο Σάββας Παντελίδης είναι με κάθε επισημότητα ο νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet, όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η ομάδα. Ο Έλληνας τεχνικός αναλαμβάνει καθήκοντα από αύριο Τρίτη (9/12) όπου θα βρίσκεται στην προπόνηση των «βυσσινί».

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την πρόσληψη του κ. Σάββα Παντελίδη στη θέση του προπονητή της ομάδας.

Ο 60χρονος Έλληνας τεχνικός διαθέτει σημαντική εμπειρία στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας εργαστεί μεταξύ άλλων σε Πανθρακικό, ΠΑΣ Γιάννινα, Λεβαδειακό, Ηρακλή, Ατρόμητο, Άρη, ΑΕ Λεμεσού και Αστέρα Τρίπολης και έχοντας διαγράψει μια πορεία η οποία χαρακτηρίζεται από πειθαρχία, οργάνωση και αποτελεσματικότητα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο νέος προπονητής αναλαμβάνει άμεσα τα καθήκοντά του και θα βρίσκεται από αύριο Τρίτη (09/12) στη προπόνηση της ομάδας. Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Σάββα Παντελίδη στη μεγάλη «βυσσινί» οικογένεια και του εύχεται υγεία και κάθε επιτυχία στο έργο του», ανέφερε.

Θυμηθείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet για τον Μαλεζά: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», ανέφερε η θεσσαλική ομάδα στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για τον νεαρό τεχνικό και την αποχώρησή του από τον πάγκο της.