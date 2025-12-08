Ο Σάββας Παντελίδης αναλαμβάνει την ΑΕΛ Novibet

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά, η ΑΕΛ Novibet ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον Σάββα Παντελίδη προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τους «βυσσινί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παντελίδης παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΛ Novibet «τράβηξε χωριστούς δρόμους» με τον Μαλεζά, μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ένα αποτέλεσμα που την άφησε στο -4 από ΟΦΗ και Ατρόμητο.

Θυμηθείτε τη σχετική ανακοίνωση της AEL Novibet για τον Μαλεζά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», ανέφερε η θεσσαλική ομάδα στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για τον νεαρό τεχνικό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΑΕΛ Novibet μετά από 13 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 13η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 8 πόντους, πάνω μόνο από τον Πανσερραϊκό που έχει 5 βαθμούς, αλλά σε 12 αναμετρήσεις. Η ομάδα των Σερρών παίζει σήμερα στις 18:00 με τον Παναιτωλικό, ενώ πάνω από τη θεσσαλική ομάδα υπάρχουν οι ΟΦΗ και Ατρόμητος, που έχουν από 9 πόντους.