Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 16:30
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία - Προειδοποιήσεις για τσουνάμι και εντολές εκκένωσης
Ο Σάββας Παντελίδης αναλαμβάνει την ΑΕΛ Novibet
Ποδόσφαιρο 08 Δεκεμβρίου 2025 | 17:12

Ο Σάββας Παντελίδης θα είναι ο νέος προπονητής της ΑΕΛ Novibet, καθώς οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Στέλιο Μαλεζά, η ΑΕΛ Novibet ήρθε σε καταρχήν συμφωνία με τον Σάββα Παντελίδη προκειμένου να αναλάβει τα ηνία της ομάδας. Ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) προκειμένου να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας με τους «βυσσινί».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παντελίδης παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Η ΑΕΛ Novibet «τράβηξε χωριστούς δρόμους» με τον Μαλεζά, μετά το 2-2 με τον Παναθηναϊκό, ένα αποτέλεσμα που την άφησε στο -4 από ΟΦΗ και Ατρόμητο.

Θυμηθείτε τη σχετική ανακοίνωση της AEL Novibet για τον Μαλεζά:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει το πέρας της συνεργασίας της με τον προπονητή, Στέλιο Μαλεζά και τους συνεργάτες του. Τους ευχαριστούμε για την ειλικρινή συνεργασία, τους ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία στην προπονητική τους καριέρα», ανέφερε η θεσσαλική ομάδα στην ανακοίνωση που εξέδωσε χθες για τον νεαρό τεχνικό.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΑΕΛ Novibet μετά από 13 αγωνιστικές στο φετινό πρωτάθλημα βρίσκεται στην 13η και προτελευταία θέση της βαθμολογίας με 8 πόντους, πάνω μόνο από τον Πανσερραϊκό που έχει 5 βαθμούς, αλλά σε 12 αναμετρήσεις. Η ομάδα των Σερρών παίζει σήμερα στις 18:00 με τον Παναιτωλικό, ενώ πάνω από τη θεσσαλική ομάδα υπάρχουν οι ΟΦΗ και Ατρόμητος, που έχουν από 9 πόντους.

Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Ο Ολυμπιακός στην «Αστάνα Αρένα» – Οι δοκιμές στο χορτάρι και το γκολ του Μεντιλίμπαρ (vids)
Champions League 08.12.25

Ο Ολυμπιακός θα προπονηθεί στην «Αστάνα Αρένα» εκεί όπου την Τρίτη (9/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ – Δείτε εικόνες από τις… δοκιμές του αγωνιστικού χώρου.

Μεντιλίμπαρ: «Ακόμη όλα είναι στο χέρι μας, θα δούμε τη σημερινή προπόνηση για τον Ποντένσε»
Champions League 08.12.25

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για το παιχνίδι με την Καϊράτ στην Αστάνα (9/12, 17:30) και αναφέρθηκε στη σημασία της νίκης, στην κατάσταση του Ποντένσε, αλλά και στις συνθήκες που έχει συναντήσει ο Ολυμπιακός.

Live streaming: Η συνέντευξη Τύπου των Μεντιλίμπαρ – Έσε για το ματς με την Καϊράτ
Champions League 08.12.25

Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου των Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σαντιάγκο Έσε εν όψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν για το Champions League

Ρεάλ Μαδρίτης: Μαδριλένικη νύχτα κρίσης
Ποδόσφαιρο 08.12.25

Σύσκεψη ως τα ξημερώματα για το μέλλον του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Ποντάροντας πολλά στο 32…
On Field 08.12.25

Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
Ποδόσφαιρο 08.12.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
«Μαγική εμπειρία» 08.12.25

Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Ο Αντόνιο Κόστα απαντά στον Τραμπ: «Η απειλή πολιτικής παρέμβασης στην ΕΕ είναι απαράδεκτη»
«Θα ενεργήσουμε» 08.12.25

Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση – Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες από την Κρήτη
Κλιμάκωση της καταστολής 08.12.25

Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Ουκρανία: Οι ΗΠΑ επιθυμούν να παραχωρήσει το Ντονμπάς, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο – «Σπόντες» Ευρωπαίων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία
Συναγερμός 08.12.25

Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Το τέλος των «μηχανών»: Ο Λάντο Νόρις είναι ο next door βασιλιάς της F1 – και κουβαλάει όλους τους προβληματισμούς ενός 26χρονου
Αληθινός 08.12.25

Μετά από έξι χρόνια στο ταχύτερο άθλημα του πλανήτη, ο Λάντο Νόρις έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, πανηγύρισε τον τίτλο στη Formula 1 και έβαλε τέλος στην εποχή των πιλότων - μηχανών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναζητά την «τετραγωνική ρίζα του Brexit»
Μεγάλη οικονομική πίεση 08.12.25

Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

«Παγκόσμια κρίση»: Εκτόξευση του αριθμού των γυναικών στις φυλακές – Άθλιες συνθήκες, βία και εκμετάλλευση
Κόσμος 08.12.25

Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

