Βγήκε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για τα αίτια της φωτιάς που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι στο διαμέρισμα, όπου έμενε ο Πέτρος Φιλιππίδης στα Πατήσια, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του Πέτρου Φιλιππίδη είχαν υπαινιχθεί ότι η φωτιά προέρχονταν ενδεχομένως από εμπρησμό.

Στο πόρισμα αυτό αναφέρεται πως δεν πρόκειται για εμπρησμό, αλλά για ατύχημα.

Από βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη η φωτιά στο σπίτι Φιλιππίδη

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από τηλεοπτική εκπομπή η φωτιά δημιουργήθηκε από κάποιο βραχυκύκλωμα ή ανάφλεξη.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος θα επιδώσει το πόρισμα στην ασφαλιστική της εταιρεία, αφού το διαμέρισμα ήταν ασφαλισμένο, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες αποζημίωσης.

Γι’ αυτό τον λόγο άλλωστε έχουν καθυστερήσει οι εργασίες αποκατάστασης, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν αμέσως μετά τις γιορτές.

Πότε θα επιστρέψει στο σπίτι του ο Φιλιππίδης

Ο Πέτρος Φιλιππίδης και η σύζυγός του, Ελπίδα Νίνου, δε θα επιστρέψουν στο διαμέρισμα μέχρι τα Χριστούγεννα. Εκτιμάται ότι αυτό θα γίνει τον Μάρτιο, λίγο πριν από το Πάσχα.

το διαμέρισμα που βρίσκεται στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας πήρε φωτιά μεσημεριανή ώρα.

Υπενθυμίζεται ότι την ώρα που ξέσπασε η φωτιά ο Πέτρος Φιλιππίδης βρισκόταν μέσα στο σπίτι του και κοιμόταν στον καναπέ.

Ο ηθοποιός, ειδοποιήθηκε από μια γειτόνισσά του και βγήκε έξω από το σπίτι.