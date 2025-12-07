ΠΑΟΚ: Με Ιβανούσετς η 11άδα κόντρα στον Άρη, στον πάγκο ο Κωνσταντέλιας

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Άρη στην Τούμπα σε λίγη ώρα (19:30) στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης για τη 13η αγωνιστική της Superleague, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να κάνει γνωστή την ενδεκάδα της ομάδας του.

Ο Ρουμάνος τεχνικός επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με τους Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα να αποτελούν την άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά. Στον άξονα θα βρεθούν οι Οζντόεφ, Μεϊτέ και Ιβανούσετς. Στο ένα άκρο θα είναι ο Τάισον, στο άλλο ο Ζίβκοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιακουμάκης. Στον πάγκο έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο: Γκουγκεσασβίλι, Μοναστηρλής, Βολιάκο, Θυμιάνης, Τέιλορ, Καμαρά, Μπιάνκο, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης, Ντεσπόντοφ, Τσάλοβ, Μύθου.