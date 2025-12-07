Άρης: Με τέσσερις αλλαγές και βασικό τον Μορόν η 11άδα για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Σε τέσσερις διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα σε σχέση με το ντέρμπι Κυπέλλου της Τετάρτης με τον ίδιο αντίπαλο, προχώρησε στο σημερινό (7/12, 19.30) εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ ο Μανόλο Χιμένεθ, που δεν μπορεί να υπολογίζει τον Φαμπιάνο, που τέθηκε νοκ άουτ λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Αντίθετα, επιστρέφουν στο βασικό σχήμα οι Διούδης, Τεχέρο. Ράτσιτς και Μορόν.

Ο προπονητής του Άρη παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Φαντιγκά θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής ο Τεχέρο το αριστερό, ενώ οι Ρόουζ και Άλβαρο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Γαλανόπουλος θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Πέρεθ θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Γένσεν στην αριστερή και ο Μόντσου πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Μαίκιτς, Αθανασιάδης,Ντούντου, Μισεουί, Νινγκ, Φρίντεκ, Μορουτσάν, Παναγίδης. Γιαννιώτας και Χαρούπας.