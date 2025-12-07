ΑΤ Κυψέλης: 14 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
- Προσοχή στα χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια - Το μήνυμα της Πυροσβεστικής
- Επιστροφή ενοικίου: Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις – Οι προθεσμίες και οι πληρωμές
- «Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
- Τι ισχύει για το δώρο Χριστουγέννων στους μισθωτούς - Πότε θα καταβληθεί
Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους δράστες που επιτέθηκαν νωρίτερα με βόμβες μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης στην οδό Θήρας.
Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Ειδικότερα 12 άτομα έχουν προσαχθεί στην Κρατική Ασφάλεια στη ΓΑΔΑ και άλλα δύο στο ΑΤ Κυψέλης.
Η επίθεση
Η καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σημειώθηκαν υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες.
Παράλληλα υπήρξε εμπρησμός και σε ένα κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θήρας.
- Νάπολι – Γιουβέντους 2-1: Ο Χόιλουντ έστειλε τους «παρτενοπέι» στην κορυφή
- Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
- Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
- Η Κίνα απλώνει οικονομικά δίχτυα στην Κεντρική Ασία – Τα εμπορικά στοιχεία
- Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
- Ο Κουέντιν Ταραντίνο πλήγωσε τον Μάθιου Λίλαρντ με τις δηλώσεις του, αλλά «ποιος νοιάζεται;»
- Συνελήφθη διεθνής ποδοσφαιριστής στην Αγγλία ως ύποπτος για επίθεση
- Απαγόρευση εισόδου σε πολίτες 30 χωρών ετοιμάζουν οι ΗΠΑ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις