ΑΤ Κυψέλης: 14 προσαγωγές για την επίθεση με μολότοφ

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τους δράστες που επιτέθηκαν νωρίτερα με βόμβες μολότοφ στο ΑΤ Κυψέλης στην οδό Θήρας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η Αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Ειδικότερα 12 άτομα έχουν προσαχθεί στην Κρατική Ασφάλεια στη ΓΑΔΑ και άλλα δύο στο ΑΤ Κυψέλης.

Η επίθεση

Η καταδρομική επίθεση με βόμβες μολότοφ στο Αστυνομικό Τμήμα της Κυψέλης έγινε νωρίς το βράδυ της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 8 το βράδυ μια ομάδα 5-6 ατόμων πέταξαν 6-7 βόμβες μολότοφ και στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.

Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί ενώ σημειώθηκαν υλικές φθορές σε ένα υπηρεσιακό αυτοκίνητο με συμβατικές πινακίδες.

Παράλληλα υπήρξε εμπρησμός και σε ένα κάδο απορριμμάτων στη συμβολή των οδών Δροσοπούλου και Θήρας.