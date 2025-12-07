Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μια νέα δυναμική διαμορφώνεται στον ελληνικό τουρισμό, καθώς μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις στρέφονται πλέον σε ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του στενού πυρήνα της βαριάς τουριστικής ανάπτυξης. Ισχυροί όμιλοι, διεθνείς αλυσίδες και Έλληνες επενδυτές «ανακαλύπτουν» περιοχές χαμηλής έως μεσαίας αναγνωρισιμότητας, επιχειρώντας να τις αναβαθμίσουν και να τις εντάξουν στον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας.

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας: Πεντάστερη «τομή» σε παρθένα τουριστική γη

Σε φάση υλοποίησης περνά η επένδυση για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στον Μύτικα, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να καλύψει το μεγάλο κενό υψηλής φιλοξενίας στην περιοχή. Η μονάδα των 155 κλινών, η οποία αναπτύσσεται στη θέση «Αγία Σοφία» σε έκταση σχεδόν 29 στρεμμάτων, εγκρίθηκε πρόσφατα ως προς την τροποποίηση των περιβαλλοντικών της όρων. Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει σήμερα μόλις ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έτσι, η επένδυση της «ΑΥΔΗΣ Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Α.Ε.» αναμένεται να αποτελέσει «ανάσα» για την αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η αναβάθμιση από 4* σε 5*, η δημιουργία χώρου spa αντί συνεδριακού κέντρου και νέο, πιο σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Λήμνος: Από «ήσυχο» νησί σε διεθνή προορισμό υψηλής πολυτέλειας

Η Λήμνος εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν από τους πιο δυναμικούς αναδυόμενους προορισμούς της χώρας, χάρη σε δύο μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν ριζικά το τουριστικό της τοπίο. Η πρώτη αφορά την αναγέννηση του ιστορικού «Ακτή Μύρινα». Οι εφοπλιστές Πέτρος Παππάς και Μελίνα Τραυλού φέρονται να αποκτούν το ιστορικό συγκρότημα «Ακτή Μύρινα», με τίμημα περίπου 20 εκατ. ευρώ και συνολικό επενδυτικό πλάνο άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι μια πλήρης ανακαίνιση που θα μπορούσε –σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα – να οδηγήσει στην ένταξη του resort στο διεθνές δίκτυο Aman Resorts, μια κίνηση που θα αναβάθμιζε θεαματικά το brand του νησιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια ακόμη επένδυση είναι το μεγάλο project των 171 εκατ. στο Ακρωτήριο Τηγάνι που αφορά το «Limnos Resort» της «ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ι.Κ.Ε.», της Οικογένειας Μπούμπουρα. Μια επένδυση ύψους 171 εκατ. ευρώ σε έκταση 325 στρεμμάτων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία (δύο 5* και ένα 4*), συνολικά 1.860 κλίνες, βίλες, τουριστικές κατοικίες, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικούς χώρους, ακόμη και μαρίνα 100 θέσεων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν οργανωμένο πολυτελή προορισμό, περιορίζοντας παράλληλα την άναρχη δόμηση.

Πάργα: Νέες πεντάστερες μονάδες

Η Πάργα ενισχύει τη θέση της στον premium τουρισμό με νέα έργα υψηλής ποιότητας. Το εμβληματικό κτίριο «Σχολαρχείο» στο Τουρκοπάζαρο μετατρέπεται σε boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων από την εταιρεία PARGA INN HOTELS. Το ακίνητο 912 τ.μ. έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας και αναμένεται να προσφέρει μια νέα, ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της πόλης.

Στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα στο Βάλτο προωθείται η δημιουργία νέου 5στερου ξενοδοχείου 121 δωματίων και 363 κλινών, από την εταιρεία ΑΝΤΗΟΣ ΙΚΕ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας έδωσε το «πράσινο φως» κρίνοντας ότι δεν επηρεάζεται το προστατευόμενο Κάστρο της Πάργας, επιβάλλοντας όμως ειδικούς όρους για την αρμονική ένταξη στο τοπίο.

Αλεξανδρούπολη: Η Grecotel μεταμορφώνει το ιστορικό Astir Palace

Η Θράκη είναι μία περιοχή που έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους ελληνικές και διεθνείς αλυσίδες. Η Grecotel προχωρά στη στρατηγική επένδυση για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο θα επαναλειτουργήσει τον Απρίλιο του 2026 ως New Astir Alexandroupoli. Το ανανεωμένο ξενοδοχείο θα διαθέτει 214 δωμάτια και εντάσσεται στο πλάνο αναβάθμισης της Θράκης ως τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών.

Υπενθυμίζεται ότι και η διεθνής αλυσίδα Wyndham, με 14 ξενοδοχεία ήδη στη χώρα, έχει παρουσία στην θράκη με το Ramada Plaza Thraki.

Accor – Στα Σύβοτα μέσω Mövenpick

Στην Ήπειρο έστρεψε το ενδιαφέρον της και η γαλλική αλυσίδα Accor η οποία στην αρχή του 2025 έφερε στην Ελλάδα το brand Mövenpick, με το άνοιγμα του Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota την άνοιξη του 2025.

Το resort διαθέτει 67 δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και πολυτελείς παροχές, σε μια τοποθεσία εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.

Το νέο τοπίο του ελληνικού τουρισμού – Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η μετατόπιση των επενδύσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας. Η Ελλάδα φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η περιφέρεια αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη.

Πηγή: ot.gr