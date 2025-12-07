newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
07.12.2025 | 11:31
Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Δεκεμβρίου 2025 | 17:11

Τα αουτσάιντερ του ελληνικού τουρισμού – Πού κατευθύνονται επενδύσεις 500 εκατ. ευρώ

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Spotlight

Μια νέα δυναμική διαμορφώνεται στον ελληνικό τουρισμό, καθώς μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις στρέφονται πλέον σε ηπειρωτικούς και νησιωτικούς προορισμούς που μέχρι σήμερα βρίσκονταν εκτός του στενού πυρήνα της βαριάς τουριστικής ανάπτυξης. Ισχυροί όμιλοι, διεθνείς αλυσίδες και Έλληνες επενδυτές «ανακαλύπτουν» περιοχές χαμηλής έως μεσαίας αναγνωρισιμότητας, επιχειρώντας να τις αναβαθμίσουν και να τις εντάξουν στον χάρτη της πολυτελούς φιλοξενίας.

Μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο, ο Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας, η Λήμνος και η Πάργα συγκεντρώνουν επενδυτικό ενδιαφέρον που συνολικά ξεπερνά το μισό δισ. ευρώ.

Μύτικας Αιτωλοακαρνανίας: Πεντάστερη «τομή» σε παρθένα τουριστική γη

Σε φάση υλοποίησης περνά η επένδυση για νέο πεντάστερο ξενοδοχείο στον Μύτικα, ύψους περίπου 20 εκατ. ευρώ, που φιλοδοξεί να καλύψει το μεγάλο κενό υψηλής φιλοξενίας στην περιοχή. Η μονάδα των 155 κλινών, η οποία αναπτύσσεται στη θέση «Αγία Σοφία» σε έκταση σχεδόν 29 στρεμμάτων, εγκρίθηκε πρόσφατα ως προς την τροποποίηση των περιβαλλοντικών της όρων. Η Αιτωλοακαρνανία διαθέτει σήμερα μόλις ένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Έτσι, η επένδυση της «ΑΥΔΗΣ Ξενοδοχειακή και Οικοτουριστική Α.Ε.» αναμένεται να αποτελέσει «ανάσα» για την αναβάθμιση του τοπικού τουριστικού προϊόντος. Μεταξύ των αλλαγών περιλαμβάνεται η αναβάθμιση από 4* σε 5*, η δημιουργία χώρου spa αντί συνεδριακού κέντρου και νέο, πιο σύγχρονο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων.

Λήμνος: Από «ήσυχο» νησί σε διεθνή προορισμό υψηλής πολυτέλειας

Η Λήμνος εξελίσσεται ταχύτατα σε έναν από τους πιο δυναμικούς αναδυόμενους προορισμούς της χώρας, χάρη σε δύο μεγάλες επενδύσεις που αλλάζουν ριζικά το τουριστικό της τοπίο. Η πρώτη αφορά την αναγέννηση του ιστορικού «Ακτή Μύρινα». Οι εφοπλιστές Πέτρος Παππάς και Μελίνα Τραυλού φέρονται να αποκτούν το ιστορικό συγκρότημα «Ακτή Μύρινα», με τίμημα περίπου 20 εκατ. ευρώ και συνολικό επενδυτικό πλάνο άνω των 200 εκατ. ευρώ.

Στόχος είναι μια πλήρης ανακαίνιση που θα μπορούσε –σύμφωνα με παλαιότερα δημοσιεύματα – να οδηγήσει στην ένταξη του resort στο διεθνές δίκτυο Aman Resorts, μια κίνηση που θα αναβάθμιζε θεαματικά το brand του νησιού σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια ακόμη επένδυση είναι το μεγάλο project των 171 εκατ. στο Ακρωτήριο Τηγάνι που αφορά το «Limnos Resort» της «ΑΚΤΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ Ι.Κ.Ε.», της Οικογένειας Μπούμπουρα. Μια επένδυση ύψους 171 εκατ. ευρώ σε έκταση 325 στρεμμάτων. Το σχέδιο περιλαμβάνει τρία ξενοδοχεία (δύο 5* και ένα 4*), συνολικά 1.860 κλίνες, βίλες, τουριστικές κατοικίες, εμπορικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικούς χώρους, ακόμη και μαρίνα 100 θέσεων. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη που φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν οργανωμένο πολυτελή προορισμό, περιορίζοντας παράλληλα την άναρχη δόμηση.

Πάργα: Νέες πεντάστερες μονάδες

Η Πάργα ενισχύει τη θέση της στον premium τουρισμό με νέα έργα υψηλής ποιότητας. Το εμβληματικό κτίριο «Σχολαρχείο» στο Τουρκοπάζαρο μετατρέπεται σε boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων από την εταιρεία PARGA INN HOTELS. Το ακίνητο 912 τ.μ. έχει ήδη λάβει προέγκριση οικοδομικής άδειας και αναμένεται να προσφέρει μια νέα, ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας στην καρδιά της πόλης.

Στην ίδια περιοχή και συγκεκριμένα στο Βάλτο προωθείται η δημιουργία νέου 5στερου ξενοδοχείου 121 δωματίων και 363 κλινών, από την εταιρεία ΑΝΤΗΟΣ ΙΚΕ. Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας έδωσε το «πράσινο φως» κρίνοντας ότι δεν επηρεάζεται το προστατευόμενο Κάστρο της Πάργας, επιβάλλοντας όμως ειδικούς όρους για την αρμονική ένταξη στο τοπίο.

Αλεξανδρούπολη: Η Grecotel μεταμορφώνει το ιστορικό Astir Palace

Η Θράκη είναι μία περιοχή που έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους ελληνικές και διεθνείς αλυσίδες. Η Grecotel προχωρά στη στρατηγική επένδυση για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του Astir Palace στην Αλεξανδρούπολη, το οποίο θα επαναλειτουργήσει τον Απρίλιο του 2026 ως New Astir Alexandroupoli. Το ανανεωμένο ξενοδοχείο θα διαθέτει 214 δωμάτια και εντάσσεται στο πλάνο αναβάθμισης της Θράκης ως τουριστικού προορισμού υψηλών προδιαγραφών.

Υπενθυμίζεται ότι και η διεθνής αλυσίδα Wyndham, με 14 ξενοδοχεία ήδη στη χώρα, έχει παρουσία στην θράκη με το Ramada Plaza Thraki.

Accor – Στα Σύβοτα μέσω Mövenpick

Στην Ήπειρο έστρεψε το ενδιαφέρον της και η γαλλική αλυσίδα Accor η οποία στην αρχή του 2025 έφερε στην Ελλάδα το brand Mövenpick, με το άνοιγμα του Mövenpick Resort Agios Nikolaos Sivota την άνοιξη του 2025.

Το resort διαθέτει 67 δωμάτια και σουίτες με ιδιωτικές πισίνες, εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας και πολυτελείς παροχές, σε μια τοποθεσία εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς.

Το νέο τοπίο του ελληνικού τουρισμού – Ευκαιρίες και προκλήσεις

Η μετατόπιση των επενδύσεων σε λιγότερο ανεπτυγμένους προορισμούς αποτελεί μια από τις πιο καθοριστικές εξελίξεις της τελευταίας δεκαετίας. Η Ελλάδα φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα εποχή όπου η περιφέρεια αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη.

Πηγή: ot.gr

Τουρισμός
Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

Τουρισμός: Η νέα… γεωγραφία στη χώρα – Πού κατευθύνονται επενδύσεις άνω του μισού δισ. ευρώ

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

Σε θέση μάχης 07.12.25

Μπλόκα με χιλιάδες τρακτέρ σε όλη τη χώρα – Κλιμακώνουν οι αγρότες και πιέζουν την κυβέρνηση [Live χάρτης]

Ακλόνητοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι δεν θα υποχωρήσουν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους που αφορούν την ίδια τους την επιβίωση

Ακίνητα: Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο
Νέο τέλος από τους δήμους – Ποιοι θα πληρώνουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο

Το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης αντικαθιστά τα περισσότερα δημοτικά τέλη – Επιχειρεί να φέρει καθαρούς κανόνες στον υπολογισμό της δημοτικής επιβάρυνσης

Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs
Δημογραφικό: Ζητούνται εργασίες «φιλικές για ηλικιωμένους» –  Η άνοδος των age friendly jobs

Oι αλλαγές στο δημογραφικό φέρνουν αύξηση των εργασιών που θεωρούνται «φιλικές προς τους ηλικιωμένους», διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - ΕΒRD. Tι ισχύει στην Ελλάδα.

Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
Ενώσεις Καταναλωτών: Ως 20% ευρώ ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Καταναλωτικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι το φετινό χριστουγεννιάτικο τραπέζι μπορεί να κοστίσει ως 20% παραπάνω από πέρυσι. Ποιες οδηγίες δίνουν στους καταναλωτές για να συγκρατήσουν τα κόστη.

Δημογραφικό: Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών – Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%
Η πληθυσμιακή πυραμίδα Ελλήνων και αλλοδαπών - Γεννήσεις, θάνατοι και το κρίσιμο 7,1%

Με τον αριθμό των γεννήσεων να μειώνεται δραματικά και τη χώρα να βρίσκεται αντιμέτωπη με τη γήρανση και τη συρρίκνωση του πληθυσμού εξαιρετικό ενδιαφέρον, για την πορεία που έχει πάρει το δημογραφικό, αποκτά η εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων αλλοδαπών στη χώρα.

Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια
Βλέμμα-σαγόνι: Πέθανε ο θρυλικός φωτογράφος Μάρτιν Παρ – Γελοιότητα, Θάτσερ και ηλιοκαμένη αλήθεια

Σκωπτικός, αστείος, εραστής του χρώματος και του ανελέητου καλοκαιριού, ο θρυλικός Βρετανός ντοκιμαντερίστας φωτογράφος Μάρτιν Παρ απαθανάτισε τη Βρετανία με χιούμορ που δαγκώνει

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Ο Μακρόν προειδοποιεί την Κίνα για επιβολή δασμών από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι εντάσεις μεταξύ Γαλλίας και Κίνας κλιμακώθηκαν πέρυσι, αφού το Παρίσι υποστήριξε την απόφαση της ΕΕ να επιβάλει δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα - Τι ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμάνουελ Μακρόν

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Φλόριντα: Φρικτή δολοφονία 14χρονης – Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν
Φρικτή δολοφονία 14χρονης - Ανήλικοι την παρέσυραν στο δάσος, την πυροβόλησαν και την έκαψαν

«Εδώ είναι που η υπόθεση γίνεται πραγματικά τρομακτική. Δεν αρκεί που σκοτώνεις μια 14χρονη, κι εσύ είσαι 14, 16 ετών, της ρίχνεις πολλές φορές, και στη συνέχεια προσπαθείς να εξαφανίσεις το σώμα της»

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης
Ο έρωτας των Ρώσων με την Adidas κρατάει εδώ και χρόνια – Από την Σοβιετική Ένωση στον καπιταλισμό της Δύσης

Αδιαμφισβήτητα, οι Ρώσοι αγαπούν τις τρεις ρίγες της Adidas και, αυτή η «ερωτική ιστορία» έχεις τις ρίζες της στο μακρινό 1980, όταν η μάρκα προμήθευσε τις στολές της Ολυμπιακής ομάδας της ΕΣΣΔ.

Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)
Formula 1: Πρωταθλητής ο Λάντο Νόρις (vids+pics)

Ο Λάντο Νόρις είναι ο Πρωταθλητής για το 2025 στη Formula 1, με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο νικητής του Grand Prix στο Άμπου Ντάμπι, μία νίκη, ωστόσο, που δεν ήταν ικανή να του δώσει τον τίτλο.

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις
Τέλη κυκλοφορίας: Σε τέσσερα βήματα η διαδικασία έκδοσής τους – Πρόστιμα για καθυστερήσεις

Μέχρι τέλη Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Το ύψος τους υπολογίζεται σύμφωνα με την πρώτη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, τον κυβισμό του κινητήρα και τις εκπομπές CO2

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)
Ατύχημα σοκ στη Formula E, με μονοθέσιο να διαλύεται στον αέρα! (vids)

Σοκαριστικό ατύχημα, ευτυχώς χωρίς σοβαρό τραυματισμό, σημειώθηκε στον αγώνα της Formula E στο Σάο Πάολο, με το μονοθέσιο του Πεπέ Μαρτί να κάνει πολλαπλές περιστροφές και τελικά να διαλύεται.

Κιλκίς: Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας – Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα
Τον έπιασαν να μεταφέρει λάδι αμφιβόλου ποιότητας - Άγγιζε τα 300 λίτρα η ποσότητα

Πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 πλαστικά δοχεία φέροντας την ένδειξη «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο», που περιείχαν συνολικά 300 λίτρα λαδιού, άγνωστης προελεύσεως και ποιότητας

Εξιτήριο πήρε ο κτηνοτρόφος που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του
Εξιτήριο για τον κτηνοτρόφο που κατέρρευσε αποχαιρετώντας με δάκρυα τα 450 πρόβατά του

Ο κτηνοτρόφος νοσηλεύτηκε στο Νοσοκομείο Γιαννιτσών - Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποχαιρετήσει με δάκρυα στα μάτια 450 καθαρόαιμα πρόβατα, κάτι που του προκάλεσε τεράστια θλίψη και κατέρρευσε

