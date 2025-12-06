Η βαθμολογία της Super League μετά τα παιχνίδια του Σαββάτου (6/12)

Δύο παιχνίδια σε Φάληρο και Βόλο περιλάμβανε το σημερινό πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League με την οποία ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος του πρωταθλήματος.

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο Ολυμπιακός επικράτησε εύκολα του ΟΦΗ στον Πειραιά με 3-0. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι αναδείχθηκαν πρωταθλητές χειμώνα έχοντας 34 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έχουν μείνει μόλις στους 9 βαθμούς.

Στο άλλο ματς, ο Βόλος έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά εντός έδρας. Οι Θεσσαλοί ανέβηκαν στους 22 βαθμούς και είναι αυτή την στιγμή τέταρτοι, ενώ οι φιλοξενούμενοι πήγαν στους 16 πόντους και βρίσκονται στην έβδομη θέση.

Από το πρόγραμμα της Κυριακής (7/12) ξεχωρίζει το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ΠΑΟΚ – Άρης που κάνει σέντρα στις 19:30 στην Τούμπα, με τoν Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ στις 17:00 και την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Ατρόμητο στην ΟΠΑΠ Arena στις 21:00.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της Super League

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 17:00

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 17:00

ΠΑΟΚ-Άρης 19:30

ΑΕΚ-Ατρόμητος 21:00

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00

Η βαθμολογία της Super League

Επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00

Άρης-Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00