Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός

Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, σήμερα Σάββατο (6/12).

Συγκεκριμένα, στις 14:30 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό, τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Α1.

Δείτε το ματς σε live streaming:

«Να επιβάλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή»

Πανωραία Ντάλα: «Το Σάββατο, αντιμετωπίζουμε στο γήπεδο μας τον Πανσερραϊκό, μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς, έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται, θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, να μείνουμε πιστοί στο πλάνο της ομάδας και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή, για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη».