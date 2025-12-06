Live streaming: Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός
Παρακολουθήστε σε live streaming στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α1 μπάσκετ γυναικών.
- Θλίψη για τον αθλητή ΑμεΑ που πέθανε μετά από τροχαίο - Είχε καθηλωθεί σε αμαξίδιο πριν από 23 χρόνια μετά από τροχαίο
- Τραγωδία: Παππούς και 3 μηνών εγγονή κατασπαράχθηκαν από τα επτά σκυλιά της οικογένειας
- Hermès: Μια ακόμη Birkin πωλήθηκε για 2,45 εκατ. ευρώ
- «Έκλεψε» η Black Friday λεφτά από τα Χριστούγεννα; – Τι έδειξε το ταμείο
Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα, σήμερα Σάββατο (6/12).
Συγκεκριμένα, στις 14:30 (YouTube: OSFP TV), οι «ερυθρόλευκες» νταμπλούχες Ελλάδας αντιμετωπίζουν τον Πανσερραϊκό, τον οποίο υποδέχονται στην αίθουσα 5 του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, για το ματς της 9ης αγωνιστικής της Α1.
Δείτε το ματς σε live streaming:
«Να επιβάλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή»
Πανωραία Ντάλα: «Το Σάββατο, αντιμετωπίζουμε στο γήπεδο μας τον Πανσερραϊκό, μια πολύ καλή και ανταγωνιστική ομάδα. Εμείς, έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται, θέλουμε να παίξουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε, να μείνουμε πιστοί στο πλάνο της ομάδας και να επιβάλουμε τον ρυθμό μας από την αρχή, για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη».
- Πλήρης κυριαρχία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με τον ΟΦΗ: 2 γκολ και 18-0 τελικές (pic, vids)
- Δεύτερο γκολ απ’ τον Ελ Κααμπί και 2-0 ο Ολυμπιακός (vids)
- Φανταστικό γκολ του Ελ Κααμπί με ανάποδο «ψαλίδι» (1-0, vid)
- Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 78-66: Με εξαιρετική εμφάνιση από τη Χριστινάκη
- ΝΟ Ρεθύμνου – Ολυμπιακός 8-29: Κυρίαρχες οι «ερυθρόλευκες» στην Κρήτη
- Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό – Απείλησαν και με Στρεφέτσα οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
- Μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού με Ταρέμι (vid)
- Άστoν Βίλα – Άρσεναλ 2-1: Πήραν το ντέρμπι οι «χωριάτες» και… χαμός στην κορυφή της Premier League
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις