Ο Έιντριεν Μπρόντι είναι σίγουρος ότι η τεχνητή νοημοσύνη «δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τα συναισθήματα»

Ο Έιντριεν Μπρόντι μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, δηλώνοντας με σιγουριά ότι ποτέ δεν θα «αντικαταστήσει ποτέ τα ανθρώπινα συναισθήματα».

Σε συνέντευξη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ερυθράς Θάλασσας, ο ηθοποιός μοιράστηκε τις τεχνικές που έχει εφεύρει σε ότι αφορά την ερμηνεία και τόνισε ότι «ποτέ δεν συγκρατείται» όταν βρίσκεται στο κινηματογραφικό πλατό.

Κάνοντας μια σχετική δήλωση, πρόσθεσε: «Πρέπει να ελπίζεις ότι θα είσαι σε θέση να [αποδώσεις]. Δεν είναι επιστήμη, δεν είσαι μηχανή».

Η τεχνητή νοημοσύνη στο Χόλιγουντ

Αφού διευκρίνισε ότι η αφοσίωση στην τέχνη της υποκριτικής είναι «ευθύνη του ηθοποιού», έστρεψε την προσοχή του στην άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην βιομηχανία του θεάματος – η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό έπειτα από το λανσάρισμα της πρώτης ΑΙ ηθοποιού ονόματι «Τίλι Νόργουντ».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου υπάρχουν τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς. Υπάρχουν επίσης αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το περιεχόμενο και σε αυτό στο οποίο εκτίθενται τα παιδιά μας. Υπάρχουν νέα εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα και που σίγουρα μας βοηθούν στη δουλειά, αλλά δεν υπάρχει τίποτα που να αντικαθιστά το συναίσθημα. Πρέπει πάντα να εκτιμούμε και να υποστηρίζουμε τη δημιουργική διαδικασία και την ομορφιά της κινηματογραφικής τέχνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αναπόφευκτη εξέλιξη είναι κακή. Έχουμε επιλογές ως άτομα σε ό,τι αποφασίζουμε να δεχτούμε», υποστήριξε.

Το Όσκαρ και οι αντιδράσεις

Το σχόλιο του ηθοποιού έκανε αίσθηση, δεδομένου ότι ο μοντέρ της ταινίας «The Brutalist», Ντάβιντ Γιάντσο, αποκάλυψε ότι είχε χρησιμοποιήσει το λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης Respeecher για να βελτιώσει την προφορά των πρωταγωνιστών, οι οποίοι υποδύονται δύο Εβραίους-Ούγγρους που μεταναστεύουν στις ΗΠΑ μετά το Ολοκαύτωμα.

Η αποκάλυψη αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού ο Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία. Τότε, ο ίδιος δήλωσε ότι «κατανοεί» γιατί το κοινό μπορεί να μην αποδέχεται την ιδέα της επεξεργασίας.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου στο φεστιβάλ, ο Μπρόντι ρωτήθηκε για το πώς αισθάνεται που έχει δύο Όσκαρ, με τον ηθοποιό να απαντά ότι «το να λάβεις μια τέτοια διάκριση είναι το αποκορύφωμα της καριέρας ενός ηθοποιού», χαρακτηρίζοντάς το «απίστευτα ικανοποιητικό».

«Ειδικά όταν το μοιράζεσαι με τους γονείς σου, που σε έχουν υποστηρίξει και έχουν κατανοήσει τις δυσκολίες και τις δεκαετίες δουλειάς που οδήγησαν σε αυτή τη θριαμβευτική στιγμή», κατέληξε.

*Με πληροφορίες από: Far Out Magazine & Variety