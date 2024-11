SBIFF 2025: Ο Έιντριεν Μπρόντι και ο Γκάι Πιρς θα τιμηθούν με το Βραβείο Πρωτοπορίας

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα τιμήσει με το «Βραβείο Cinema Vanguard», (Πρωτοπορίας στο Σινεμά), τον βραβευμένο με Όσκαρ Έιντριεν Μπρόντι και τον Γκάι Πιρς, κατά τη διάρκεια της 40ης διοργάνωσής του. Οι δύο ηθοποιοί ήταν οι πρωταγωνιστές της ταινίας «The Brutalist».

Το «Βραβείο Cinema Vanguard» απευθύνεται στους ηθοποιούς που έχουν χαράξει το δικό τους μονοπάτι, αναλαμβάνοντας καλλιτεχνικό ρίσκο και συμβάλλουν σημαντικά στον κινηματογράφο, σύμφωνα με το Deadline.

«Τόσο ο Έιντριεν όσο και ο Γκάι έχουν στο ενεργητικό τους μακροχρόνιες, επιτυχημένες και χωρίς συμβιβασμούς πορείες και στο φετινό ‘The Brutalist’, ο καθένας τους μας δίνει την καλύτερη ερμηνεία του έως σήμερα», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του SBIFF, Roger Durling.

The Brutalist

Σε σκηνοθεσία του Μπρέιντι Κόρμπετ το «The Brutalist» ακολουθεί «έναν μετανάστη αρχιτέκτονα (Μπρόντι) που κάνει θραύση στην Αμερική μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δουλεύοντας για έναν σκληρό βιομήχανο (Πιρς). Σχεδιάζουν να ανεγείρουν ένα μαγευτικό κτίριο, αλλά μεταξύ τους δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Η ένταση μεταξύ των δύο δεν κινεί μόνο την πλοκή, αλλά υποδηλώνει και τον ευρύτερο αγώνα μεταξύ καινοτομίας και παράδοσης».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης μεταξύ άλλων, οι Τζο Άλγουιν, Στέισι Μάρτιν και Αλεσάντρο Νίβολα.

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και η Νορβηγίδα κινηματογραφίστρια Μόνα Φάστβολντ. Η ταινία της Α24 διάρκειας 3,5 ωρών έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 81ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και απέσπασε τον Αργυρό Λέοντα Καλύτερης Σκηνοθεσίας. Θεωρείται ένα από τα φαβορί στην φετινή κούρσα των Όσκαρ, ενώ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αμερικανικές αίθουσες στις 20 Δεκεμβρίου.

Το 40ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως 15 Φεβρουαρίου 2025.

Οι βραβεύσεις του Έιντριεν Μπρόντι

Ο Μπρόντι κέρδισε το Όσκαρ και το Βραβείο Σεζάρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως Władysław Szpilman, επιζώντα του Ολοκαυτώματος, στην ταινία «Ο Πιανίστας», καθιστώντας τον, μέχρι σήμερα, το νεότερο άτομο που έχει λάβει Όσκαρ στην κατηγορία αυτή. Έχει συνεργαστεί με σκηνοθέτες όπως ο Πίτερ Τζάκσον («King Kong»), ο Κεν Λόουτς («Bread and Roses»), ο Μπάρι Λέβινσον («Liberty Heights») και ο Σπαίκ Λι («Summer of Sam»).

Επίσης, ο Μπρόντι συνεργάζεται συχνά με τον σπουδαίο Γουές Άντερσον, έχοντας εμφανιστεί σε πέντε ταινίες του: «The Darjeeling Limited», «Fantastic Mr. Fox», «The Grand Budapest Hotel», «The French Dispatch» και «Asteroid City».

Ο Γκάι Πιρς

H κινηματογραφική πορεία του Πιρς περιλαμβάνει τις ταινίες «The Adventures of Priscilla», «Queen of the Desert», «LA Confidential», «Memento», «The Proposition», «Prometheus και Alien: Covenant», καθώς και τις βραβευμένες με Όσκαρ ταινίες «The Hurt Locker» και «The King’s Speech».

Το 2011, ο Pearce κέρδισε Emmy για την ερμηνεία του ως Monty Beragon στη διασκευή της ταινίας «Mildred Pierce» του Τοντ Χέινς για το HBO στο πλευρό της Κέιτ Γουίνσλετ. Άλλες τηλεοπτικές συμμετοχές του περιλαμβάνουν το «Jack Irish», «Mare of Easttown», «When We Rise», «The Innocents» και πιο πρόσφατα το «The Clearing» με τη Μιράντα Ότο και το αναγνωρισμένο «A Spy Amongst Friends».

*Πηγή: Deadline